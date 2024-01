Los Vengadores, la clásica serie de espionaje de la década del 60 protagonizada por Patrick Macnee como un agente secreto del servicio de inteligencia británico, tendrá una remake que ya está en los planes de la productora francesa StudioCanal, en colaboración con Wall to Wall, una de las compañías subsidiarias del conglomerado Warner Bros. Discovery.



Según informó el sitio especializado Deadline, Mickey Down y Konrad Kay, conocidos por el drama de HBO Industry, serán los encargados de escribir los guiones de la tira, mientras que el realizador Ben Taylor (Sex Education) estará a cargo de la dirección y será uno de los productores ejecutivos.



Estrenada en 1961, la primera temporada de la ahora serie de culto tenía en el rol principal a Ian Hendry como David Keel, aunque tras esa primera tanda se alejó del proyecto y su lugar fue ocupado por Macnee, quien interpretaba a John Steed, su ayudante. Desde entonces, Los Vengadores siguió las aventuras de Steed junto a diferentes agentes aliadas recordadas por su elegancia e inteligencia, entre las que se encontraban Cathy Gale, Emma Peel y Tara King, interpretadas respectivamente por las actrices Honor Blackman, Diana Rigg y Linda Thorson.



El programa, en el que Steed -siempre de bombín y paraguas- debía desbaratar terribles conspiraciones que amenazaban al Reino Unido, se convirtió en todo un éxito para millones y millones de espectadores no sólo en territorio británico sino alrededor del mundo, con un estilo glamoroso y que mezclaba el estilo de espías de James Bond con algunos elementos de ciencia ficción que, en la época, ya se veían en otras producciones como la longeva Doctor Who.



La futura y aún germinal remake de Los Vengadores intentará borrar el recuerdo de la muy mal recibida adaptación cinematográfica de 1998, dirigida por Jeremiah S. Chechik y con actuaciones de Ralph Fiennes, Uma Thurman y Sean Connery; aunque los rumores de una nueva versión en formato chico ya venían circulando desde 2018, cuando el cineasta Shane Black reveló que estaba interesado en el proyecto junto al guionista Fred Dekker.