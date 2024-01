Aquellos hombres en cautiverio escuchaban a lo lejos la gritería por los goles del Mundial de 1978. Argentina ganaba con las hazañas de Mario Kempes, Daniel Bertoni y Leopoldo Luque. Los cautivos sobrevivían escuchando. Los tenían aislados del mundo. Se apiñaban en la penumbra, detrás de las paredes y los barrotes de una cárcel. Salvajes torturas habían sufrido aquellos militantes, presos políticos de la dictadura. Pero se susurraban una esperanza. Que un día "habría un gobierno nacional y popular", cuenta el actual diputado nacional por la Provincia Daniel Gollan a Buenos Aires/12. Y un día lo hubo. Pero ahora es uno de los diputados de Unión por la Patria, elegido por la provincia de Buenos Aires en lucha contra la Ley Ómnibus y el DNU de Javier Milei.



--¿Qué pasará en la Cámara Baja?

--En lo político. se depende de ciertas presunciones. Hay incertidumbres.

--¿Cuáles?

--Nos encontramos en la Cámara de Diputados ante el avasallamiento que implica el DNU. Es a todas luces inconstitucional. Se lleva puesto de un plumazo una enorme cantidad de leyes. Leyes trabajadas y tratadas durante años en el Parlamento.

--¿Qué hará Unión por la Patria?

--El bloque de 102 diputados está firme y solidario. Va a rechazar de plano el DNU y la Ley Ómnibus. Cinco diputados del bloque de Izquierda van a hacer lo mismo.

--¿Y el resto?

--Te encontrás con una gran cantidad de grises en el resto de la oposición. Es muy variada. Pero en general estarían planteando no hacer un rechazo de plano.

--¿Qué harán?

--Votar a favor en general. Y después discutir artículo por artículo. Pero primero tienen que conseguir los votos para dejar entrar la ley en general.

--¿Votan algunos artículos que sí y otros que no?

--Una parte importante de los artículos se caería. Incluso aquellos temas económicos que le interesan mucho al gobierno. Pero quedarían otros. Caerían la reforma laboral, la ley de los 1.000 días, la de salud mental. Pasarían leyes para ejecutar algún tipo de ajuste. Pero tampoco todas. Es muy difícil que pase la privatización de las 41 empresas del Estado. Es muy difícil que pase el cambio de régimen del sector pesquero. Eso también molestaría mucho al Ejecutivo.

--¿Los únicos seguros son los de Libertad Avanza?

--El resto está un poco que sí. un poco que no. Hablo del PRO, el radicalismo, el sector federal de Pichetto y los de cuatro provincias de Innovación Federal. Te dicen: 'No me toques la economía regional'. Que no les suban las retenciones al vino, por ejemplo.

¿Quiénes son los coimeros?

A Gollan le tocó bailar con la más fea posible para un ministro de Salud: el inicio de una pandemia, la peor en más de 100 años. Frente al Covid-19, libró la batalla en territorio bonaerense, bajo la conducción del gobernador Axel Kicillof. Casi nada se sabía del virus que enfermaba y mataba por doquier. El gobierno provincial compró barbijos, camas de terapia intensiva, respiradores y uniformes de seguridad para el personal sanitario. Reforzaron decenas de hospitales casi desmantelados por la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

--¿Se debatirá norma por norma?

--Si la ley pasa en general, va a haber votaciones muy mezcladas en los artículos. Nadie quiere que le toquen la parte que le corresponde. Que les toquen a los demás, pero a ellos no. Están por la libertad, pero en abstracto. Uno tiene la sensación de que el oficialismo más duro está a la caza de los votos. Pero aparentemente todavía no los tienen. Si los tuvieran, ya estarían raudamente apurando el dictamen.

--¿La UP propone seguir escuchando a damnificados?

--Si, a todos los actores sociales y sectores afectados.

--¿Y si sale el dictamen?

--Si se tiran a la pileta y después les sale mal, resultará que no tienen los 129 votos necesarios.

--Sería una derrota dura.

--Aparentemente todavía no tienen los votos asegurados. Y el Presidente sigue insultándolos y tratándolos de coimeros. Los menos afectados somos los de UP porque no le vamos a votar nada.

--¿A quién acusa entonces?

--Eso, ¿a quién le está hablando Milei? ¿Quiénes serían los coimeros? Aquellos que todavía no definen su posición. Esa postura les molesta a muchos diputados. Por eso digo que la votación no está segura. Es una situación muy extraña en la Cámara. Es raro que muchos diputados, incluso ante el insulto permanente del Presidente, no manifiesten fuertemente su malestar. Hay poca autoestima en algunos diputados que se dejan arrastrar. No salen a decir que 'no', 'por favor, hasta acá llegamos', 'no me trates de coimero'. Ahora piensan así: nosotros ganamos y podemos hacer lo que querramos. Y en las elecciones para legisladores la verdad es que ganamos nosotros.

El surrealismo al poder

Nació hace 68 años en José de la Quintana, una pequeñísima localidad de Córdoba. Allí habían destinado para trabajar a su padre ingeniero. Es médico sanitarista, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. En el gobierno de Cristina Kirchner lanzó el programa Sumar para cuatro millones de hombres sin cobertura social y el plan Qunita, para ayudar a madres sin recursos. La oposición denunció presuntas irregularidades en el plan Qunita pero la Justicia lo sobreseyó.

--Ellos sacaron el 29% de votos en Diputados. Y tienen el 15% de los legisladores. Nosotros sacamos 37 puntos. Quieren transformar muchísimas leyes que salieron por unanimidad o por ahí cerca. Involucra a todos los bloques. Ahora dicen: yo hago lo que quiero. Están agrediendo al conjunto del Parlamento. Algunos no salen a decir que presenten las leyes como corrresponde. Tomá la ley de los 1.000 días para personas gestantes e infancias. Salió por unanimidad, con algunas abstenciones.

--¿Qué pasa con el radicalismo?

--Hay grupos de la UCR que están muy afines a muchísimas de las políticas del gobierno. Prefieren que se venda el país, mientras se pueda destruir al peronismo. No lo van a lograr. No leen la historia. Son capaces de aceptar que avancen en la venta del patrimonio nacional para que perdamos. Pero no pierde la UP, pierde el país, pìerde el pueblo. El Presidente hasta los amenaza con investigarlos para atrás.

--¿No es bizarro?

--Es surrealista este Presidente. Esa forma de actuar no va a hacer más que acelerar el proceso de deterioro de la Argentina. Esto no puede terminar bien. Lástima que va a haber mucho sufrimiento para el pueblo.

--Me intriga lo del radicalismo.

--Te dicen que está roto en dos posiciones. Una del rechazo de plano. Y otra que quiere hacer entrar el DNU en formato de espejo. Copiarlo y que entre como una ley. Y que se trate artículo por artículo. Lo mismo con la Ley Ómnibus. Muchos radicales reconocen que tienen discusiones muy fuertes. Parten de la base de que esto es un avasallamiento brutal del Parlamento. Coinciden con algunas leyes. Pero piden que las presenten por separado. Y tratadas en las comisiones. Hay tiempo de ampliar las sesiones extraordinarias.

--¿Qué votarían a favor los radicales?

--Básicamente, artículos vinculados a la desregulación de la economía. O todo lo vinculado al no déficit fiscal.

--¿A todo tipo de déficit?

--Hay sectores de Coalición Cívica y radicales que dicen que no se les puede bajar el 0,4% a los jubilados. Que hay que poner una fórmula que les mantenga el poder adquisitivo.

--¿No hay toma y daca?

--Hay mucha confusión. Dicen que sí, te apruebo, pero a cambio de algo. Pero no les dan nada.

--¿Ni siquiera a los gobernadores?

--Se decía que iban a salir con la caja a apretar a los gobernadores. Pero no les dan nada. Ni a Córdoba que podrían darle 3.000 millones de pesos. Son tres millones de dólares por una deuda previsional del Estado de 15.000 millones de pesos. Y no se mueve el amperímetro.

--Justo a Córdoba que fue tan fiel.

--Están cerrados en no ceder en nada. Por suerte. Porque de esa manera es muy difícil comprar voluntades. Muy inflexibles para abrir ninguna canilla que los saque del déficit cero. Son los compromisos ante el FMI. Ahora, ¿vos me preguntás si todo esto no es un gran señuelo? Te tiran 10 mil cosas para que después salgan 10 de las que les importan. Pero ésas ya las empezaron a hacer. Tienen los resortes. Hicieron una devaluación gigante. Prácticamente congelaron salarios en todo el país.

Mentiras que matan

En los comicios parlamentarios de 2021 fue elegido diputado nacional por el Frente de Todos. Al hablar este mes en las sesiones plenarias de la Cámara rogó: "No nos hagan votar este enorme mamarracho".

--¿Y qué pasa con la inflación?

--Te dicen que va a haber por tres o cuatro meses más. Y que después empezará a bajar. Es lógico, va a bajar cuando no haya poder adquisitivo para nada. Pero vamos a tener 60%, o 65% o 70% de pobreza ¿Es sostenible un plan económico que empobrezca al 70% de la gente? ¿Es sostenible que la desocupación empiece a crecer en forma impresionante? ¿O el quiebre de las Pymes por importaciones que no toman mano de obra intensiva? Tenés unos que dicen que hay salir ya a la calle con todo. Otros dicen que hay esperar cierto proceso de maduración.

--¿Y tu opinión?

--Hacer un poco las dos cosas. La maduración, en la medida en que el voto a Milei se convenza de que realmente era todo mentira. Muchos votantes de Milei dicen que hay que darle tiempo, que es la herencia y que bla, bla, bla.

--¿Qué reacción política observás?

--Tenemos que conformar el punto de acumulación de una propuesta alternativa del campo nacional y popular. Venimos de una derrota que por algo se produjo.

--¿Y frente al paro general?

--Hay sectores que no pueden esperar. Tienen que salir. Los están echando. Estaremos acompañándolos. Será un acto multitudinario el día 24 con el paro y movilización. Hay que dar también todas las pequeñas luchas, la resistencia.

--¿La sociedad lo entiende?

--No tenemos que desfasarnos mucho. Medir bien el timing. Yo doy por descontado que es imposible en la Argentina empobrecer al 70% y que la gente se la aguante y no pase nada.

--La imagen de Milei bajó.

--En seis meses va a estar por el piso. Mintieron. Y mucha gente se dejó llevar por eso de una supuesta casta que no se definía bien qué era. Que iba a pagar los platos rotos y no la gente. Claramente, fue al contrario. La verdadera casta es el poder económico concentrado. Son los grandes ganadores de este proceso. Y dejo un interrogante... Veo venir a estos grupos a saquear al país. Siempre robaron y fugaron. Se aprovecharon de gobiernos que hicieron los ajustes sobre el bolsillo de los trabajadores, las Pymes, etcétera.

--¿Qué ambiente ves en la calle?

--El otro día me puse a conversar con un tachero. No a discutir. Él decía, 'bueno, todavía hay que ver qué pasa'. Pero se quejaba del aumento de los combustibles. Entonces le digo que las empresas petroleras tuvieron balances positivos. Más de 6.000 millones de dólares en 2022. Algo similar en 2023 ¿Cómo les vamos a duplicar sus ganancias sacándotelas a vos de tu bolsillo? ¿Quién necesita más, vos con este tacho que estás manejando o un tipo que ya está ganando? Si vemos los balances de grupos concentrados en energía, en alimentación, en medicina prepaga, ninguno perdía. Es la verdadera casta.

--¿Qué liderazgo ves en UP?

--Mirá, hay que recordar a Carl von Clausewitz. Para una contraofensiva después de una derrota tan reciente, tenés que acumular poder. La resistencia puede ser un proceso más largo o más corto. Depende de cómo la población lo tome. Insisto: no veo a la clase media argentina aceptando ser arrojada a la calle porque no puede pagar el alquiler. O los jubilados no recibiendo medicamentos. O en los estratos más bajos, comiendo ni una vez por día y que no pase nada. Sería antihistórico en Argentina.

--¿Un proceso ni rápido ni lento?

--Ni retardatario, ni vanguardista. Sobre todo no vanguardista cuando venimos de encarnar un gobierno que a todas luces fue un fracaso de cara a la sociedad. Si no, no pasaría lo que está pasando.

Ay Utopía, como te quiero

Gollan ha publicado dos obras literarias, al margen de sus ensayos de salud. Tiene una novela histórica: "Me fui con ella". "Ella" es la utopía y la obra cita la popular canción de Joan Manuel Serrat. También editó una recopilación: Cuentos de Taller. "Los seguimos presentando en bibliotecas, pero espero que sobrevivan porque le quieren sacar el financiamiento", comenta.

--¿El gobierno anterior hizo peronismo?

--Esa es la pregunta: ¿venimos haciendo peronismo? ¿Venimos generando comunidad organizada? ¿Venimos generando una estructura intermedia de conducción entre los liderazgos y las bases? ¿O venimos tirando cada uno para su lado? ¿No venimos fagocitándonos y matándonos entre nosotros? Siempre pongo el ejemplo de la practicidad de la derecha. La que era una pone bombas que mataba chicos, ahora es ministra de Seguridad.

--¿Se discute en UP?

--Muchos compañeros venimos discutiendo lo del sistema partidocrático liberal. Votar cada dos años, ¿es poder suficiente para cuando tomás el gobierno? Administrás una parte del Estado. Tenés el 20 o 25 por ciento del poder ¿Cómo conseguimos otro 20 o 25 por ciento? Necesitamos empardar la famosa correlación de fuerzas. Cuando fuimos gobierno 12 años y medio, avanzamos muchísimo.

--¿En qué no se avanzó?

--No modificamos la ley de entidades financieras. Es la que generó esta conciencia argentina del dólar, la financiarización y el plazo fijo. La especulación financiera hasta para un jubilado que gana la mínima.

--¿Qué otra falencia?

--Aprobamos la Ley de Medios pero el poder real no nos dejó. Tratamos de hacer una Reforma Judicial y no pudimos. No resolvimos recursos naturales, el tema del mar y las vías navegables. Cosas que hacen a la soberanía. Igual avanzamos muchísimo.

--¿Cuál es el riesgo futuro?

--Que tenemos que romper con esos límites que puso el poder real. Porque si no, aunque ganemos las próximas elecciones, vamos a estar en la misma situación. O peor, porque se habrán quedado con más resortes de poder. Tenemos que conformar una estructura movimientista más fuerte. Que dé las batallas nodales, no las sectoriales.

--¿Por qué no las sectoriales?

--Porque cada uno se encierra en su propia lógica. En la realización de su propio movimiento social. No hay lugar para la síntesis. No tenemos esa formación transversal en las unidades básicas, en los sindicatos. Cada uno en lo suyo. Con rica experiencia, pero ninguna transversal. No tenemos que tener miedo de discutir estos paradigmas instalados. Parece antipático pero tenemos que ser capaces de discutir. El mundo ha cambiado. Nuestra doctrina es sólida, en principio. Pero no es lo mismo este milenio que el milenio pasado. Hay que aggiornarse. Si pudiéramos tener 500 o 600 mil personas organizadas, ¿quién nos podría ganar en las redes sociales? Con 50 mil compañeros bajo una conducción única, nadie te puede ganar. Ni con trolls, ni con bots, ni con nada.

--¿No hay voluntad?

--Hemos renunciado a hacerlo. De hecho, te doy un dato: en la campaña de Sergio Massa, en pocos días se armó un formato de comunicación en las redes con 30.000 compañeros. Habría que mantenerlo.

--¿Y en la Provincia?

--Veo que allí y en muchos otros lugares, hay necesidad de discutir. La Mesa de Ensenada es un ejemplo. Las multisectoriales desde las bases también son una construcción de poder.

--¿No habrá contradicciones?

--Que no nos 'coman' las contradicciones secundarias que hay en todo movimiento polifacético y policlasista. Tenemos que ser creíbles. Después de cuatro años en que prometimos volver mejores y no lo logramos.

--¿Habrá más cuasimonedas?

--No va a ser solo La Rioja. Está conformada la mesa de gobernadores. Va a tener mucho peso. Escuchás en las provincias que gobierna la pseudo oposición y dicen: 'todo está bien, pero Milei no manda ni un centro, no manda recursos'. Diputados de Córdoba me comentaban que en el último mes, la coparticipación apenas sobrepasa el 50% de lo que venían recibiendo. Si el cerco financiero es tan brutal, algo van a tener que hacer los gobernadores. No les queda otra. Sino, tienen que echar al 50 por ciento de su planta de empleados. Es insostenible socialmente. Se les incendian las provincias. A estos muchachos que conducen no les importa. Van a saquear al país en seis meses. Si se tienen que ir no les importa, ya hicieron el negocio. Ya le habrán entregado a un fondo como BlackRock, porque esto tiene nombre y apellido, gran parte de los negocios. En Mar del Plata, si avanza la reforma son 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos que se pierden. Y en todo el país, entre 200 mil y 250 mil puestos pesqueros.

--Mar del Plata parece resistir.

--La Organización para la Alimentación FAO dice que Argentina ha protegido su plataforma marítima. La hizo sustentable en el tiempo. Tiene 550 barcos. Gran cantidad de astilleros. Es un sector que funciona bien. Exporta por 2.000 millones de dólares. Todo lo quieren entregar como parte de estos negociados. Pero esta reforma no pasa.

--¿Y frente el aumento de retenciones?

--Los molineros protestan porque pagaban 7% y le suben a 15%. A 15% llevan todas las producciones que no pagaban nada. Los gobernadores dicen: 'Che, yo apoyo esto, pero no me toquen esto, vivimos de eso'. Esto joroba a todos. No va estar fácil. En Santa Fe los agroexportadores están enojados, no quieren las retenciones.

Inversores en motosierras

Gollan asegura que los planes de negociados de Milei tienen nombre y apellido: el fondo de inversión BlackRock. El diputado señala que el grupo maneja una suma equivalente al tercer Producto Bruto del mundo, detrás de Estados Unidos y China.

--Dijo que se cortaría un brazo antes de inmiscuirse en el Banco Central. Y por un DNU le saca 3.200 millones de dólares para pagar deuda. Hizo ahora un pase mágico entre Lelics y Pases Pasivos para que queden en la órbita del Tesoro. No soy economista, pero me explican que va a ser peor para el depositante de plazos fijos. Y eso va a hacer presión sobre el dólar.



--No paran de aumentar los paralelos al oficial.

--Hay que tener cuidado porque puede ser parte del negocio. Es destruir al país para fugarse y llevarse todo el dinero, a la vista de todo el mundo.

--¿Y para Elon Musk también hay lugar?

--Si. Pero digo BlackRock, porque ya se quedó con Ucrania. Ahora viene por nosotros.

--¿En Salud que se puede esperar?

--El programa Incluir no está entregando oncológicos. No hay prótesis. No se les paga a los proveedores. Se va achicar la lista de medicamentos con cobertura de 100% para jubilados. Faltan vacunas para Covid en el PAMI. Hicieron una compra directa, flor de negociado, y cuando nosotros licitábamos éramos unos delincuentes.

--¿Impactó la defensa del CONICET de Alberto Kornblihtt?

--Sí, a los becarios ya les dijeron que no hay plata. En las universidades hay presupuesto solo hasta mayo o junio. Y no les dicen si van a dar más o cuánto. Queda todo a discrecionalidad del rey. El rey va a decir cuánto le paga a los jubilados. Están pidiendo poder absoluto para hacer lo quieran. Gente con ingresos medios o medios altos no va a tener para pagar la escuela de los chicos o la prepaga. Les arruinan la vida. Toto Caputo es capaz de hacer lo que ya hizo pero multiplicado por tres o cuatro. Endeudar violentamente y fugar.

--¿Milei es plenamente consciente?

--Tiene un marco teórico absolutamente desconectado de toda realidad. Macri lo dijo con toda claridad: tienen un partido sin cuadros, sin bases, es fácilmente infiltrable. Y decían en campaña que es un loco impredecible. Que voten a Juntos porque es predecible. Ahora tenés a los 'serios' manejando. Mientras, el Presidente está en una burbuja.

--¿Qué negocio hará Milei?

--No sé. Es un personaje extraño. Tiene una cosa mesiánica. Lo dice él: las fuerzas del cielo. Es una cuestión mística. Tiene de principal consejera a una tarotista. A la persona que le hacía reiki la llevó de ministra de Capital Humano. Por lo menos, sacaron a Salud de ese ministerio. Todo muy loco.

--¿No se rescata a nadie?

--Por lo menos Guillermo Francos habla de política. Pero él banca el déficit cero que es funcional a Caputo. Cuando alguien del Gabinete dice, 'hay que mandar plata a una provincia, dice que no, que no, ni un peso'. La inflación en enero será de otro 25%. Eso va a forzar otra devaluación. Los exportadores de soja ya están pidiendo 1.000 mangos por dólar como mínimo. Dicen: 'si me aumentás retenciones y combustibles, y el 30% de los gastos de cosecha son agroquímicos', hay que devaluar. Y es un círculo vicioso. Ya las empresas alimenticias remarcaron. Todavía no hemos visto los aumentos serios en transporte, servicios, electricidad y gas.

El mundo según Tik Tok

Gollan militaba en la Juventud Universitaria Peronista cuando fue secuestrado por fuerzas de la dictadura junto con su hermano mayor. Fue torturado brutalmente. En su cuerpo y sus órganos quedaron huellas de aquella pesadilla. Por gestión de un familiar pudo salir con una visa rumbo a Alemania. Volvió y se graduó en la UNR.

--¿Es sostenible el modelo?

--No es sostenible socialmente ¿Y sabés que te da la pauta? La rapidez con que la CGT salió a tomar una medida fuerte. Termómetro bien claro de que la cosa viene tremendamente mal. Tengo optimismo porque el pueblo argentino, sobre todo la clase media, tiene un concepto de calidad de vida, que se lo dimos desde el peronismo, aunque lo toman como una cosa individual.

--¿Cómo ves a los jóvenes?

--No leen, viven con Tik Tok. Es un proceso mundial de lavado de cabeza. No sé hasta dónde llegará el nivel de manipulación con la Inteligencia Artificial. Realmente mete miedo. Lo que hacen con las redes sociales, más que una cuestión racional, es una cuestión emotiva. Lo cargan de emotividad con algo. El eslogan amigo-enemigo está cargado de emotividad. Como los mil testimonios en el colectivo que decían: 'no me importa que aumente a 700 pesos, lo mismo voy a votar a Milei'. Ahora, cuando a la clase media la arrojás a la calle o no puede mandar los hijos a la escuela o el de más abajo no puede dar a su hijo un plato de comida, la emotividad se traslada hacia otro lado. Dirán: 'no puedo flaco, ya me sacaste todo ¿cuándo venía la mejora? No, no puedo esperar 45 años o 15 años en el mejor de los casos'.

--¿En Argentina hay hambre?

--Quiero discutir eso también. Nosotros no sabemos lo que es cagarse de hambre. Te llevo a La india para que veas hambre o a ciertos países latinoamericanos. Cuando un laburante no tenga para hacerse una torta frita, se pondrá loco.

--Las redes no servirán.

--Quiero ver si Tik Tok dice que está todo bien y que en 45 años lo corregimos. Es una pena que tengamos que pasar por eso.

--Entonces, ¿crees en la reacción?

--Durante el Mundial de 1978, estábamos en la cárcel y escuchábamos los gritos de los goles a lo lejos. No podíamos ni ver a la familia. Pero estábamos discutiendo qué íbamos a hacer cuando saliéramos. Cómo sería un gobierno nacional y popular.

--Tardó en llegar.

--Si, pero llegó Néstor Kirchner. Ni la dictadura no pudo imponer este mismo plan, este robo masivo. Incluso los milicos algunas cosas del patrimonio nacional no las entregaban. Después las entregó Menem. No dan la sensación de ser un poder omnímodo como el del terrorismo de Estado.