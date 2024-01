David Gail, actor conocido por su participación en la serie "Beverly Hills, 90210", murió a los 58 años. Así lo confirmó su hermana, Katie Colmenares. Por el momento, no trascendieron las causas de su muerte.

Gail es recordado, principalmente, por haber formado parte del elenco de la icónica serie de la década del 90. Allí interpretó a Stuart Carson, quien fue prometido de Brenda Walsh —Shannon Doherty— , una de las protagonistas del recordado show adolescente.





David Gail y Shannon Doherty, en Beverly Hills 90210

Originario de Tampa, Florida, Gail trabajó en gran cantidad de producciones de televisión, como “Doogie Howser, M.D.” y “Murder, She Wrote”. Tras su papel en "Beverly Hills, 90210", el actor se puso en la piel del Dr. Joe Scanlon de la novela “Port Charles”, que interpretó por 216 episodios.

En cine actuó en películas como “Some Girl” (1998), “Bending All the Rules” (2002), “Perfect Opposites” (2004) y “The Belly of the Beast” (2008).

