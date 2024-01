La actriz estadounidense Lynne Marta falleció a los 78 años en su casa de Los Ángeles, por motivo del avanzado estado de su cáncer. Su muerte ocurrió el martes, según contó su amiga Chris Saint-Hilaire a The Hollywood Reporter.

La artista es recordada por haber formado parte del elenco de grandes éxitos cinematográficos, como el musical Footloose (1984), con Kevin Bacon y Ariel Moore, donde encarnó a Lulu Warnicker; y el western Joe Kidd, con Clint Eastwood, haciendo de Elma.



La pantalla chica fue sin embargo donde mejor se asentó Marta, ya que, gracias a su talento y una magnética belleza, brilló durante varios años en la ficción Love, American Style, entre muchos otros programas televisivos.

Por otra parte, su situación sentimental con el galán de televisión David Soul había generado una enorme trascendencia en los ochenta, dado que se rumoreaba que mantenían una "relación abierta" mientras él estaba casado con la actriz Karen Carlson.

Nacida para brillar

La actriz, nacida un 30 de octubre de 1945, era originaria de Nueva Jersey. Comenzó su carrera en la serie para adolescentes The Lloyd Thaxton Show, y luego, en 1966, apareció en episodios de sitcoms como Gidget y The Monkees.

Con esa experiencia en su haber, posteriormente fue convocada para participar en 18 episodios de la primera temporada de la serie Love, American Style. Asimismo, THR relató que protagonizó un piloto de 1973 para la serie de ciencia ficción Génesis II, que fue escrita por Gene Roddenberry, pero el programa no prosperó.



Lynee Marta tuvo una enorme participación en series estadounidenses. (Imagen: captura de pantalla YT)

Otros shows de los que formó parte son Then Came Bronson, Gunsmoke, Kojak, Medical Center, Marcus Welby, M.D., The Rockford Files, Knight Rider, Designing Women, Law & Order, Passions, y The Young and the Restless and Days of Our Lives.

El mundo del cine también la convocó en su momento para participar en películas como Red Sky at Morning (1971), Help Me … I’m Possessed (1974), Blood Beach (1980) y Three Men and a Little Lady (1990).

Amor hollywoodense

Lynee Marta fue una de las mujeres más atractivas de los años setenta, y entre tantos candidatos de la escena del espectáculo, su corazón eligió a la estrella de Starsky & Hutch, David Soul, quien falleció la semana pasada.

David Soul mantuvo una relación abierta con Marta cuando estaba casado con Karen Carlson (Imagen: captura de pantalla Youtube)

En 1983, la revista People indicó en una publicación que la artista y la estrella tenían "una relación abierta", en simultáneo con el matrimonio que Soul tenía con Karen Carlson.

"Durante todos los años de Starsky y Hutch, David y Lynne vivieron juntos, pero pasaron tiempo con otras personas", señaló la revista. En 1977 aparecieron juntos en un especial de televisión llamado David Soul and Friends.