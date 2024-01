El presidente Javier Milei volvió a cruzar a Adrián Suar, quien dirigió este fin de semana duras críticas al Gobierno nacional por proponer, a través del proyecto de ley ómnibus y el DNU 70/2023, un desfinanciamiento de la cultura argentina.

"No podes mentirle a la gente, él esta haciendo la defensa de un privilegio, en eso no están los desnutridos o los pobres", señaló MIlei en declaraciones a Rock & Pop al referirse al reclamo de Suar.

"No hay plata, entonces tengo que elegir dónde va la plata; o sea financiar películas que no ve nadie y solventar a actores o poner esa plata para la gente", planteó el jefe de Estado.

El cruce entre Suar y Milei comenzó este fin de semana, cuando el actor argentino cuestionó la Ley Ómnibus que el mandatario envió al Congreso, en especial por desfinanciar la cultura y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

"Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada. Solo fuese un valor tangible desde lo económico. Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos veo que es una mirada que entristece, empobrece”, dijo el productor en el programa de Mirtha Legrand.

"Tres fuimos fuimos al Oscar, ganamos dos premios, somos muy importantes. Es muy importante incentivar a las generaciones nuevas que vienen. Los futuros cineastas, dramaturgos, actores. El INCAA se gestiona solo, más allá de que tiene una partida que le corresponde que le da Nación. No digas ‘desfinanciar’, no digas que la cultura no sirve. Argentina es un país al que le importa la cultura", insistió, para luego pedirle al Gobierno que "tenga empatía".

Horas después de esas declaraciones, Milei empezó a darle likes y RT a varios posteos de la red social X (ex Twitter) que criticaban al productor televisivo, una práctica que ya utilizó con otros artistas que no comparten sus ideas ultraderechistas, como Lali Espósito.