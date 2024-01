La plataforma de su magnate predilecto, Elon Musk, parece haberse convertido en el pasatiempo predilecto del presidente Javier Milei. Pero, lejos de compartir novedades o logros de su gestión, el mandatario argentino utiliza su cuenta de la red social X (exTwitter) para compartir y "likear" fake news o posteos en contra de artistas, a los que lo acusan de "parásitos". En esta ocasión, su víctima virtual volvió a ser la cantante y actriz Lali Espósito.

Un fandom de la artista argentina compartió capturas de las publicaciones que fueron "likeadas" por Milei, que informaban sobre el posible alejamiento de Lali de la música por tiempo indefinido, y alegaban esta decisión a la llegada al gobierno libertario.

No conforme solo con eso, el Presidente retuiteó varios posteos que critican a la ex 'Casi Ángeles' por un supuesto cobro de cifras millonarias de provincias como La Rioja. "Plata para Lali Espósito en La Rioja: $37.444.000. Sueldo de agente de policia en La Rioja: $44.679. Qué peligroso, qué triste", rezaba uno de los mensajes que Milei replicó su cuenta, con datos totalmente falseados.

Asimismo, también despachó su encono contra Lali al retuiter un fragmento de una entrevista a la actriz en España en la que ella afirmaba tener en su cuenta de banco "20 millones de pesos devaluados".

"CARPETAZO. Lali Depósito: 'En el banco tengo 20 millones de pesos de mierda, devaluados, que no sirven para nada'. Nadie es kirchnerista gratis", denunciaba el contenido que compartió el Presidente.

Tras esta catarata de ataques virtuales, los fanáticos de la artista salieron rápidamente a bancarla y defenderla de las acusaciones. Al mismo tiempo, manifestaron su preocupación ante la postura tan violenta del presidente de la Nación, que parece estar molesto con Espósito, quien públicamente se manifestó en desacuerdo con la línea de pensamiento libertario y de ultraderecha.

Es preciso recordar que, cuando Milei ganó las PASO en agosto de 2023, la artista se expresó a través de sus redes sociales con un mensaje que decía: "Qué peligro, qué triste". Desde ese momento, este comentario le valió críticas de todo el espacio libertario, incluyendo a su principal referente, el ahora presidente argentino.

Pero tal como lo hizo en aquella oportunidad, Lali no se quedó callada y respondió a las falsas acusaciones y difamaciones de Milei, aunque sin nombrarlo directamente: “Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news”, escribió la artista junto a una foto de ella en su último videoclip en la que se la ve dando una conferencia de prensa y haciendo el gesto de "Fuck You" con las dos manos.

Además, por el mismo medio, la cantante se encargó de desmentir: "No me alejo de la música. Me voy a meter a hacer el mejor disco de mi vida", afirmó.