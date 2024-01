Una vez más, el presidente Javier Milei volvió a dejar en evidencia su nula capacidad para recibir críticas de quienes tienen una posición contraria a la suya o piensan distinto. En esta oportunidad, apuntó fuerte contra el productor y actor Adrián Suar, quien realizó críticas contra el Gobierno por las medidas de desfinanciamiento de la cultura y el cine que se aplicarían si se aprueba la Ley Ómnibus.

En las últimas horas, Suar participó del programa de Mirtha Legrand y aprovechó para reafirmar su disconformidad con la posible sanción de la megareforma impulsada por el Gobierno nacional: "Le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada. Solo fuese un valor tangible desde lo económico. Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos veo que es una mirada que entristece, empobrece”, dijo el productor y sentenció: "Espero que la ley no salga".

Asimismo, pidió que "cuando informan cómo es el funcionamiento de todos esos lugares, que lo expliquen bien. Porque fomentar la cultura en este país es identidad. Y esa identidad la mostramos al mundo".

En este sentido, Adrián Suar indicó que "el presupuesto en Cultura es del 0,2%, es muy poco", y destacó el valor de la producción nacional. "Tres fuimos fuimos al Oscar, ganamos dos premios, somos muy importantes. Es muy importante incentivar a las generaciones nuevas que vienen. Los futuros cineastas, dramaturgos, actores. El INCAA se gestiona solo, más allá de que tiene una partida que le corresponde que le da Nación. No digas ‘desfinanciar’, no digas que la cultura no sirve. Argentina es un país al que le importa la cultura", reafirmó, para luego pedirle al Gobierno que "tenga empatía".

Tras esto, Milei, tal como lo hizo con otros artistas como Lali Espósito, utilizó sus redes sociales para defenestrar a quien piensa distinto. A través de su cuenta de X le dio "like" y RT a varios posteos que criticaban de forma furibunda al productor televisivo.

"La cultura está en peligro" clama con escándalo el célebre dramaturgo @ElchuecoSuar, ante la eventual pérdida d sus egoístas ingresos a costa del hambre infantil. He aquí una síntesis del corpus académico y filmográfico del quejumbroso pensador", fue uno de los mensajes que el Presidente compartió con sus seguidores.

Este modus operandi se volvió recurrente en el mandatario argentino, que parece más preocupado en ver quienes lo critican o apoyan en el mundo virtual, más que en gestionar las riendas del país.