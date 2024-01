Luego de dos años, Matías Cóccaro se fue de Huracán y seguirá su carrera en el Montreal Impact (club canadiense que participa de la Major League Soccer estadounidense) a cambio de 2 millones de dólares por el 90% del pase.

Este lunes, el Zorro pasó por La Quemita para retirar sus pertenencias y despedirse de sus ex compañeros. "Ya me piden que vuelva. Es terrible lo que se vive acá, una locura. Mucha felicidad por lo que se generó con el hincha. Creo que fue producto al trabajo de uno, a la seriedad, al compromiso", expresó el delantero uruguayo a TyC Sports, para añadir: "Mis compañeros están contentos porque es un progreso personal. Me están obligando a que venga a tomar mate. Es difícil despedirse, pero hay que hacerlo".

Sobre el fútbol argentino, el delantero consideró: "Es muy complejo, difícil de jugar, muy particular, con un montón de condicionantes. A mí me encanta ese ida y vuelta. A veces te pueden salir las cosas bien o mal, pero si uno se entrega al 100, tiene que estar tranquilo con uno mismo".

Cóccaro se va entonces con una marca de 110 partidos y 32 goles en su paso por el Globo.

A modo de cierre, el Zorro reflexionó: "El jugador de fútbol suele venir de familia humilde, busca el progreso económico y mejorar en lo deportivo. Ahora se me está dando todo en conjunto. Es una experiencia única, voy a poder jugar contra Messi y Suárez (Inter Miami). Detrás de todo esto hay mucho tiempo de entrenamiento, de pasarla mal, situaciones complicadas, pero cuando uno se esfuerza y es constante, la vida te premia y éste es el momento".