La cantante estadounidense Madonna utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo al Papa León XIV, solicitándole que viaje a Gaza para interceder en favor de los niños afectados por el conflicto. La publicación, realizada en el día del cumpleaños de su hijo Rocco, incluyó un llamado a la acción humanitaria urgente.

La artista señaló que “la política no puede afectar el cambio, solo la consciencia puede”, y por ese motivo decidió dirigirse a “un hombre de Dios” para pedir su intervención.

Un pedido con motivo personal y humanitario

Madonna explicó que eligió esta fecha especial para realizar el mensaje porque coincide con el cumpleaños de su hijo. Según sus palabras, “el mejor regalo que puedo darle como madre es pedir a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza”.

En el texto, la intérprete subrayó que su intención no es “señalar con el dedo, culpar ni tomar partido”, y agregó que “todos estamos sufriendo”. Aclaró que su objetivo es “hacer lo que pueda para evitar que estos niños mueran de hambre”.

La artista ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por causas humanitarias, pero en esta oportunidad su llamado fue dirigido a la figura más alta de la Iglesia Católica.

La carta abierta al Papa León XIV

En un segundo fragmento de su publicación, Madonna escribió directamente: “Santísimo Padre, por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde”. Expresó que, como madre, no puede soportar ver el sufrimiento infantil y recordó que “los niños del mundo pertenecen a todos”.

En su mensaje, sostuvo que el Papa es la única persona a la que no se le puede negar la entrada y pidió que las “puertas humanitarias se abran por completo” para salvar vidas.

“No hay más tiempo. Por favor, diga que irá”, concluyó la artista, y firmó “Con amor, Madonna”.

El director de la OMS se sumó al pedido de Madonna

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió públicamente al mensaje de Madonna y le agradeció por su intervención. A través de una publicación en redes sociales, el funcionario expresó: "Gracias, @Madonna, por tu compasión, solidaridad y compromiso para cuidar de todas las personas afectadas por la crisis de #Gaza, especialmente de los niños. Esto es muy necesario".

Ghebreyesus destacó que, en medio del conflicto, “la humanidad y la paz deben prevalecer”, subrayando la importancia de que figuras públicas utilicen su influencia para llamar la atención sobre la emergencia humanitaria. Su mensaje fue interpretado como un respaldo al pedido de la artista para que se tomen medidas urgentes en favor de los más vulnerables.

"Un cementerio para niños"

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó una profunda preocupación por la situación de los menores en Gaza: “Gaza se está convirtiendo en un cementerio para niños”, advirtió, subrayando que “cientos de niñas y niños están siendo asesinados o heridos cada día” en ese territorio. Guterres llamó a tomar medidas urgentes para detener este sufrimiento extremo, haciendo un llamado claro por un alto el fuego humanitario que permita el ingreso masivo de ayuda.

Por su parte, UNICEF mostró su alarma ante el deterioro crítico en la salud y supervivencia de los niños. El director regional para Medio Oriente y Norte de África, Edouard Beigbeder, calificó como “horrores inimaginables” los datos sobre más de 50.000 niños muertos o heridos.

Además, el portavoz James Elder denunció niveles de hambre “horrorosos” y una sociedad al borde del colapso, mientras llamaba al cese inmediato de la violencia y al acceso sin restricciones a los corredores humanitarios.