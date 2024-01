Después del anuncio oficial sobre el nuevo cuadro tarifario para trenes y colectivos, con fuertes subas que se incrementan más todavía para los usuarios que no tengan la SUBE registrada a su nombre, muchos de ellos intentaron hacerlo, pero no pudieron. Cientos de pasajeros presentaron quejas por las constantes fallas en el sistema y denunciaron que nunca obtuvieron una respuesta pese a su insistencia.

El Gobierno proyectó un aumento del 250 por ciento en las tarifas del transporte público a partir de febrero. Así, el boleto mínimo de colectivos y de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) costará 270 y 130 pesos, respectivamente, pero sólo para las personas que tengan la tarjeta SUBE registrada. Los usuarios que no cuenten con la tarjeta a su nombre deberán pagar $430 el colectivo y $260 el tren.

Frente a esta situación, las personas que se enteraron de las nuevas condiciones en los aumentos entraron a las diferentes plataformas que ofrece el Gobierno para gestionar el trámite, cuya fecha límite es el 1° de abril, pero en todas ellas se encontraron con inconvenientes para poder nominalizar su SUBE.

Existen diferentes alternativas para registrar la tarjeta. Por un lado está el sitio web de SUBE, donde al ingresar hay que seleccionar la opción “Registrala” y verificar con el número de DNI o el número de la tarjeta si esta se encuentra registrada. De igual manera funciona en la aplicación SUBE, que se descarga por cualquier dispositivo Android o iOS.

“Yo quise registrar la SUBE el lunes pero estaba caída la página”, dijo Florencia, vecina de Caballito, que luego de enterarse del aumento intentó registrar su tarjeta pero no pudo. “La verdad que a mí me parece mal este aumento así, no es la manera. Pero bueno, uno en esa situación busca todas las posibilidades que tiene para gastar menos, pero si encima te la complican así, se vuelve muy difícil”, sostuvo mientras esperaba en la parada del 55 para volver a su casa.

Los pasajeros denunciaron que al entrar al sitio web de la página de SUBE aparece un cartel de “Sitio en mantenimiento. Intenta más tarde”, lo cual impide que las personas que quieran inscribirse por allí puedan hacerlo.

Desde el Gobierno replicaron que "desde SUBE están realizando tareas de mantenimiento para mejorar el servicio que pueden afectar, momentáneamente, los canales de atención de argentina.gob.ar/sube, app Carga Sube y la Nueva App Sube". Pero al entrar en la app de SUBE para registrarla, esta envía al usuario nuevamente a la página que está caída.

Mariano y su hija, oriundos de Villa Crespo, intentaron ingresar el martes por la mañana a la página del Gobierno pero, luego de completar los datos del paso uno, les saltó el mismo cartel que decía: “Error. Intente más tarde”. “Ya lo había probado antes. Cuando vi la noticia en el diario, el viernes, me metí para registrarla, pero en ese momento tampoco funcionaba. No es de ahora, viene así hace varios días”, dijo.

“Yo no entiendo por qué me la cobran más caro si no la tengo registrada. Que te obliguen por el lado del costo me parece ridículo, más después de esta brutal suba. Hay gente que no se enteró o que no puede hacerlo y por eso le van a cobrar el doble por viajar”, expresó Mariano.

Asimismo, el sitio oficial no contempla a aquellas personas que tengan los números borrados de la SUBE o quienes tengan el plástico registrado a su nombre. En el primer caso, no pueden registrar la tarjeta sin los números, y en el segundo les arroja un error cuando intentan acceder a la plataforma.

Así le pasó a Carola, que tiene la misma SUBE “hace años” y por el desgaste hay números que no llega a distinguir. “La verdad que me preocupa muchísimo. Yo me tomo todos los días mínimo dos colectivos ida y vuelta para trabajar y para llevar a los chicos al colegio, aunque ahora estén de vacaciones, y necesito saber qué va a pasar porque si me llegan a aumentar el pasaje al doble no hay posibilidad de que pueda pagarlo”, lamentó.

Susana, vecina de Liniers, de 74 años, contó que ya tiene la tarjeta acreditada a su nombre hace tiempo porque fue un requisito para obtener su descuento como jubilada, pero que su hija fue a acreditarla el martes en persona a un centro de atención SUBE. “Tuvo que ir por Constitución a hacerlo. Estuvo una hora y media pero finalmente salió con la SUBE a su nombre”, dijo. Además, Susana afirmó que llamaron al número que ofrece el Gobierno, 0800-777-SUBE (7823) opción 3, pero luego de esperar treinta minutos no obtuvo respuesta.

El fallo general en el sistema de SUBE también impide a las personas que ya tienen registrada a su nombre la tarjeta poder entrar a utilizar los servicios que web ofrece, como revisar su saldo o realizar una carga.

Nuevas tarifas

El aumento, presentado en el Boletín Oficial a través de la resolución 1/2024 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura de la Nación, ya lo consideran una decisión concreta adoptada por el Poder Ejecutivo, porque "si bien hay una audiencia pública, es no vinculante", explicó el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro, en diálogo con AM 750.

De esta manera, a partir de febrero el objetivo es llevar el mínimo, para tramos de hasta 3 kilómetros, de $76,92 a $270,00 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, y a $430,00 para aquellas que no estén registradas.

En tanto, para un tramo de entre 3 y 6 kilómetros pasará de $85,69 a $300,78 y $479,03, respectivamente. Para un viaje de entre 6 y 12 kilómetros, se pasará de $92,29 a $323,95 y $515,92 en el caso de quienes no posean la SUBE registrada.

Para los tramos más largos, el impacto en los bolsillos será aún mayor: se pasará en el tramo de entre 12 y 27 kilómetros de $98,90 a $347,15 y $552,87, y para viajes de más de 27 kilómetros, pasará de $105,46 a $370,18 y $589,54 sin la tarjeta SUBE registrada.

Así también, para los trenes, el nuevo esquema quedará en $130,00 con SUBE para la primera sección y $430 en efectivo; $169,00 para la segunda sección con SUBE y $430 en efectivo y, finalmente, de $208,00 con SUBE y $430 para la tercera sección.

Informe: Lucía Bernstein Alfonsín.