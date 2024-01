Ayer se desarrolló una nueva asamblea de la Multisectorial de Salta, de cara al paro con movilización del 24 de enero convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Bajo la consigna: "La Patria está en peligro. El pueblo pasa hambre", la movilización en Salta fue convocada para las 11 en las afueras del Cabildo, ubicado en pleno centro capitalino, desde donde se marchará a la Legislatura.

A mediados de enero se conformó en Salta una multisectorial, integrada por representantes de la CGT, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), organismos de derechos humanos, trabajadores de la cultura, jubilados, el movimiento de mujeres feministas, el colectivo LGTBIQ+, pueblos originarios, vendedores ambulantes, docentes, trabajadores rurales y organizaciones sociales y sindicales.

El titular de la CGT, Carlos Rodas, brindará hoy a las 10 una conferencia de prensa en la que se anunciará como será el paro del 24. La rueda de prensa será en las instalaciones de La Bancaria, ubicada en la calle Pellegrini 64. También estarán presentes otros dirigentes gremiales.

En un documento que se acordó en esta última asamblea (y se leerá en la movilización), se denunció la "brutal devaluación del 118%" implementada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que provoca que gran parte de la población argentina sea "doblemente más pobres cada día". En ese sentido, la Multisectorial sostuvo que "la inflación se come nuestros ingresos" mientras que "no hay aumento de salarios y, encima, tenemos que pagar todo más caro".

Los integrantes de la Multisectorial elaboraron un listado de aspectos en los que afectan las medidas del gobierno nacional a algunos sectores. Por un lado, denunciaron que los vendedores ambulantes y los otros comerciantes venden cada vez menos y, además, tienen que pagar un promedio de cuatro boletos diarios de colectivo. Es más, el día del paro comenzará a regir la suba del boleto en el Área Metropolitana de Salta. En la capital salteña, cada pasaje costará 290 pesos, pero el 4 de marzo habrá otro aumento, y el precio del boleto pasará a ser de 490 pesos.

Al listado sumaron la situación de la docencia salteña, aduciendo que con el DNU 70/23 (ya vigente) y el proyecto de Ley Ómnibus se "ven amenazados sus derechos laborales porque el gobierno quiere declarar a la educación como un servicio esencial para que no puedan hacer huelgas". A su vez, señalaron que las personas beneficiarias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), entre las que se incluyen a jubilados, pensionados, personas con discapacidad, beneficiarios de la asignación universal por hijo, ex combatientes de Malvinas, ex presos políticos y estudiantes, observan con estupor la cancelación de préstamos y becas que se financian con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Explicaron que este Fondo tiene 76 mil millones de dólares y "quieren llevárselo" fuera de la República Argentina. En sintonía, se preguntaron irónicamente: "¿o no recordamos cómo se fugó la plata del préstamo que le hizo a (Mauricio) Macri el FMI y que representa casi la mitad de lo que tiene el FGS?". Denunciaron en este aspecto que Macri, Caputo y compañía "siguen impunes y ahora esa deuda la pagamos con dinero que tendría que usarse para impulsar el aparato productivo, abrir nuevas fuentes de trabajo y otorgar salarios dignos".

La Multisectorial también recordó que las y los beneficiarios de PAMI padecen la reducción de los servicios, la cancelación de prestaciones y el aumento de los medicamentos. Mientras que las organizaciones de DDHH se encuentran otra vez pidiendo la libertad de personas detenidas arbitrariamente, en el caso puntual de Salta y Jujuy, bregan por la libertad del docente de la Universidad Nacional de Salta, Nahuel Morandini, y del trabajador independiente Roque Villegas, ambos presos desde hace más de dos semanas por difundir un tuit sobre la vida privada del ex gobernador Gerardo Morales.

Desde la gestación de la Multisectorial, el sector cultural de Salta se sumó al espacio demostrando ser uno de los más activos en contra de las medidas que impulsa el gobierno nacional. Su reclamo también fue incluido en el listado de demandas, señalando que "los trabajadores de la cultura ven caer como fichas de dominó" a cada una de las instituciones y fondos que fomentan el quehacer cultural. "¿Acaso es deficitaria la cultura?", cuestionaron. El sábado último la comunidad artística de Salta realizó el festival "Niáca al Apagón Cultural" que propone Javier Milei. La acción fue acompañada por los dirigentes de la CGT y la CTA Autónoma, dirigentes políticos y la ciudadanía salteña.

A las denuncias también sumaron que "la verdadera emergencia es la habitacional, alimentaria y ambiental", afirmando que el Estado es responsable del hambre y de la muerte de las niñeces wichí del norte salteño y de los desalojos a las comunidades indígenas. En la misma línea, expresaron que la desregulación de las obras sociales y de los precios de los medicamentos "ocasionarán la migración de los que ya no puedan pagar la cuota y así, el colapso del Sistema de Salud Pública que ya viene padeciendo la merma en el presupuesto", lo que provocará la suspensión de prestaciones a las personas más necesitadas.

También manifestaron que se pretende liquidar empresas claves para la soberanía y el desarrollo independiente como YPF, Aerolíneas Argentinas y ARSAT. Además de que "se quiere permitir la venta indiscriminada de tierras a intereses extranjeros y entregar nuestros recursos naturales estratégicos a depredadores del medio ambiente".

Por tal razón, la Multisectorial afirmó que se manifestará en defensa de la República Argentina, de su soberanía y de la Constitución Nacional. Y rechazará en su totalidad el DNU 70/23 y el proyecto de Ley Ómnibus que anulan o modifican más de 300 leyes y "sustituyen nuestra Ley Suprema, lo cual constituye un golpe de Estado Insitucional, camuflado en una transformación del Estado que nos retrotrae al siglo XIX".