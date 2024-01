El escritor y filósofo español Fernando Savater fue despedido del diario El País, periódico que contribuyó a fundar y en el que se desempeñaba como columnista desde hace 47 años, por las críticas a su línea editorial plasmadas en un libro de aparición inminente. Esos cuestionamientos fueron replicados recientemente en una entrevista en la que acusó al medio de haberse convertido en "portavoz del peor Gobierno que ha tenido la democracia española desde la muerte del dictador Francisco Franco" y de acoger una "desafortunada invasión femenina".

Según los medios españoles, fue la actual directora del diario, María José "Pepa" Bueno, la encargada de comunicarle que su labor en El País había concluido, producto de un vínculo que se encontraba roto hacía meses, como consecuencia de una grieta ideológica cada vez más pronunciada entre la línea editorial del periódico y las ideas del filósofo.

El autor de "Ética para Amador" y otros resonantes títulos, que semanalmente firmaba una columna en las páginas del diario, lanzará en breve su nueva obra, "Carne gobernada". Justamente, se trata de una suerte de memoria intelectual que narra la bifurcación ideológica que lo llevó a tomar cada vez más distancia del progresismo y extendió su brecha con el periódico.

"Carne gobernada" y la crítica despiadada a El País

"De ser un diario progresista, de centro izquierda, con las virtudes y defectos propios del caso, pasó a convertirse en un portavoz gubernamental y del peor Gobierno que ha tenido la democracia española desde la muerte del dictador (Francisco Franco)", es una de las tantas frases que Savater expone en su libro "Carne gobernada" para cuestionar la línea editorial de El País.

En ese sentido, el filósofo plantea que "eso naturalmente socavó el prestigio del periódico, que de ser el diario de referencia pasó a convertirse en un risible epítome de la prensa al servicio de la política".

Luego, llegaron otras crudas palabras del escritor a otro medio español, El Mundo, contra el diario que lo desvinculó. "Ha cambiado mucho: de haber sido un periódico crítico, plural... a convertirse en un medio gubernamental abiertamente", remarcó en diálogo con la periodista Maite Rico.

"Sí, me han echado", admitió Fernando Savater

En diálogo con el periódico El Confidencial, que publicó un adelanto de su libro, Savater confirmó de manera tajante: "Sí, me han echado". "Sé que había razones para que me despidieran, lo sé. Pero no creí que ocurriera. Siempre esperaba que hubiera un giro", explicó en una breve conversación telefónica con el diario.

De todas maneras, el filósofo aclaró que no se arrepiente de nada de lo que escribió. "Arrepentirme no es mi costumbre. Lo que he escrito está hecho desde la sinceridad y con mi mejor intención. Nunca he ido por detrás, no soy de los que se arrodillan ante un jefe y luego van por la espalda criticándole", sostuvo al medio.

Seguí leyendo: