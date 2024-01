En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, aseguró por AM750 que el paro nacional y la masiva movilización anunciada por los sindicatos, organizaciones sociales y diversos sectores afectados por el megaDNU y la ley ómnibus no es “temprano”, como desde el Gobierno se busca instalar”, sino una respuesta “inmediata a la afrenta del hambre”.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Aquel que mira triste podría ser yo, dice la canción. Una canción ciertamente muy interesante, muy valiosa, de Edu Zvetelman con León Gieco y Ligia Piro.

Aquel que mira triste podría ser yo, y el que está implorando, podría se yo. Ese que pide y pide. Y al que no le doy nada de bola, podría ser yo. Ese que ya no sueña, podría ser yo.

Y así, muy poéticamente, la canción nos habla de la necesidad de pensar que estamos en el otro también. Que podemos ser el otro y que puede no faltarnos nada para ser el otro.

¿Por qué, entonces, el paro? Bueno, si hay que hablar del paro hay que decir que es porque creo que no les importo. Esto es lo que dicen millones. Y sin embargo, estoy. Quiero que me vean y sepan y recuerden que, sin embargo, estoy.

Estoy pese a sus empresarios, pese a La Rural, a las cerealeras, a Bullrich, a Clarín. Camino las calles, voy a las plazas. No sé si servirá, y, sin embargo, estoy. Ahí está el título de los que dicen que nunca un paro fue tan temprano.

Lo dicen los de la mafia, y, sin embargo, estoy. Porque el paro no es temprano, es inmediato a la afrenta del hambre. Venía mal, venía mal, pero me empujaron al abismo. Así que paro y estoy.

Paro porque me pegaron duro. Paro porque me quieren borrar. Porque me roban hasta las ganas de comer. Porque siempre son los mismos lo que me quitan pan y meten bala.

Huelo la pólvora de Bullrich y Clarín y La Nación y los demás y, sin embargo, estoy. Voy en paz, agito la bandera, sumo mi voz, soy pueblo y camino. Soy plaza, soy Congreso. Por eso, estoy.