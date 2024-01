Jaque Mate - 5 puntos

(Argentina/2024)

Dirección: Jorge Nisco

Guion: Leandro Calderone

Duración: 104 minutos

Intérpretes: Adrián Suar, Maggie Civantos, José Eduardo Derbez, Tsahi Halevi (Fauda), Benjamín Amadeo, Charo López y Mike Amigorena

Estreno en salas.



“Vuelve Adrián Suar al cine de acción”. Palabras más, palabras menos, el título se repitió en los principales portales periodísticos de todo el país ante el anuncio oficial, a mediados de diciembre, de que el último jueves de enero se estrenaría en salas la coproducción entre Patagonik y el gigante del streaming Prime Video Jaque Mate. Que el regreso a las fuentes del actor y otrora mandamás de la productora Pol-ka se dé a través de un largometraje enciende las alertas de los memoriosos ante lo que podría ser una secuela encubierta de Comodines, que en 1997 trasladó a la pantalla grande la fórmula que tanto éxito le había dado a Suar con la serie Poliladron.



El nivel de las alertas aumenta al agregar que el director no es otro que Jorge Nisco, responsable de aquel film coprotagonizado por Carlín Calvo. Las buenas noticias son dos: Jaque Mate no solo no tiene nada que ver con aquélla, sino que es mucho mejor. La mala es que no hace falta demasiado para superar esa vara bajísima, por lo que tampoco hay que esperar una buena película.

Lo que hay, en todo caso, es un relato policial un tanto endeble y predecible salpicado con algunas escenas de acción al uso –mostradas, felizmente, sin apelar a la cámara lenta para resaltarlas–, deudor del lenguaje televisivo y diagramado con la evidente intención de capturar la atención de todos los mercados hispanoparlantes posibles, desde la Argentina hasta España, pasando por México y, por qué no, la comunidad latina en Estados Unidos. Eso explica, por un lado, el registro for export de los puntos icónicos de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo los inevitables planos aéreos del Obelisco. Y, también, la presencia en el elenco de múltiples figuras internacionales a cargo de ponerse en la piel de los integrantes de un escuadrón de agentes secretos internacionales forzados a reunirse a raíz del pedido de uno de ellos de que lo ayuden a recuperar a su sobrina secuestrada.

Quienes acuden al llamado de Duque (Suar) son la española Maggie Civantos (de las series Vis a vis y Las chicas del cable), el mexicano José Eduardo Derbez (el hijo de comediante Eugenio) y el israelí Tsahi Halevi (Fauda), además de “nuestros” Benjamín Amadeo y Charo López. En un abrir y cerrar de ojos llegan hasta el sur del mundo para iniciar la búsqueda de la joven, que terminó en manos de uno de esos villanos recontra malvados (Mike Amigorena) y con unos cuantos asuntos pendientes con el héroe de turno. Asuntos relacionados, como suele ocurrir en este tipo de relatos, con un familiar muy cercano fallecido, el mismo que vuelve a cobrar vida gracias a los varios flashbacks que dejan bien clarito los motivos y el alcance del encono personal entre ambas partes. Todo eso opera como puntapié para una búsqueda con ribetes del clásico juego entre el gato y el ratón. Un juego que difícilmente sorprenda siquiera al más incrédulo de los espectadores.