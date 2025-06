“Es Cristina la que está hablando”, dice alguien a los gritos, son las 3 de la tarde y una quietud sonora invade la Plaza de Mayo y alrededores. Hacía un rato se había viralizado un mensaje de WhatsApp con un aviso: “Desde su casa, donde se encuentra a raíz de la injusta e ilegal condena, Cristina enviará un mensaje a los cientos de miles de argentinos que la acompañan en Plaza de Mayo”. La maña para hablarle a una Plaza repleta de personas convocadas para apoyarla y repudiar a la Corte Suprema viene de la misma familia de escenas que incluyen el balcón, las tobilleras hechas flores y los miles de mensajes pegados por el barrio de Constitución.

El martes con la notificación de la Corte, se hacía efectiva la prisión domiciliaria de CFK, entre las medidas se detalla la utilización de una tobillera, el armado de listas de familiares cercanos que pudieran visitarla y una restricción que la ex presidenta citó en su audio como “un cachivache”: no poder salir al balcón. La medida fue revocada prontamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 con la salvedad de que actúe con “criterio, prudencia y el sentido común” para evitar que se altere la tranquilidad del barrio.

En San José 1111 y alrededores, el miercoles se anclaron muchos de los puntos de encuentro que marcharon desde temprano hacia Plaza de Mayo, en un día que deja sabor a jolgorio y también preguntas sobre cómo seguir: ¿Es el inicio de una resistencia amplia contra el gobierno de Milei? ¿Cuánto hay que ajustar para que la movilización callejera pueda pregnar de masividad en otras luchas como la de los jubilaxs, trabajadorxs del Garrahan, personas con discapacidad, Conicet y estatales? ¿Qué tiene por delante para sortear el peronismo una vez que la prisión domiciliaria de su líder más importante sea parte de la cotidianeidad política?

18 de junio: los carteles hablan solos. Foto: Jose Nico.

“Esta marcha multitudinaria es un llamado a la dirigencia política en general. Quiénes tenemos responsabilidades políticas debemos entender que el catalizador es el sufrimiento de nuestro pueblo”, dice la diputada Victoria Montenegro que marchó en la columna de Derecho al Futuro, encabezada por Axel Kicillof. “Esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia a Cristina, demuestra la decisión de perseguir y castigar a quien se enfrenta a ese modelo de crueldad, para adoctrinar a toda la dirigencia política, a la militancia y a la sociedad en general, enviándole un mensaje mafioso”.

Flor de tobillera

El ingenio encastra muy bien con la fiesta popular, y pese a que esta movilización fue convocada luego de la confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, la gente en la calle hizo lo que pudo para darle continuidad a una semana en la que la ex presidenta se las rebuscó para tramar un clima de euforia para frente a la proscripción llenar su balcón de demostraciones afectivas. ¿Cuánto de eso es posible sostener en el tiempo?

“Fue un momento emancipatorio porque frente a la ultraderecha que humilla, discrimina y hambrea, salimos a las calles a encontrarnos, abrazarnos y gritar que no podrán encarcelar nuestros derechos ni ponerle tobilleras a nuestros sueños”, dice Marita Perceval, que fue senadora nacional de 2001 a 2009. Viene siguiendo de cerca los movimientos de CFK, el miércoles fue parte de la Asamblea Transfeminista que se llevó a cabo en San José 1111 luego de una reunión con feministas en la sede del PJ.

“Los pueblos siempre vuelven” fue una de las frases del audio más conmovedoras de la jornada del miércoles, la que muchas de las réplicas virales utilizaron en sus videos para sintetizar la convocatoria: “Cristina nos habló a todas y a cada uno de nosotras, porque cuando nos mira sabemos que su mirada no es para encandilarnos sino para convocarnos a no bajar los brazos, a profundizar nuestra identidad y construir el país que nos merecemos” dice Perceval.

"Cristina es inocente y la tobillera nos la ponemos todas" se dijo en la Asamblea Transfeminista post marcha. Y así se vieron los tobillos de todxs.

La motosierra a los derechos democráticos

La proscripción de CFK fue el hecho que desató esta enorme convocatoria y todo el peronismo fue parte de este momento que pinta una cierta épica histórica, no solo por cómo retumbó la voz de la ex presidenta en plena Plaza de Mayo y alrededores sino porque fue su primer día de prisión domiciliaria efectiva. Aunque los paralelismos con la proscripción de Perón tienen un sabor a forzados, Cristina Kirchner sabe que la cantera de donde es posible extraer la épica ya no está en sus años de gobierno sino en lo que tenga preparado para el futuro.

“El peronismo está acostumbrado a las proscripciones, Perón estuvo 18 años proscripto y no se podía nombrar ni la palabra Perón, estamos acostumbrados a esto”, dice la senadora provincial Teresa García, una de las personas cercanas a CFK y que llegó a la marcha del miércoles convencida de que lo más importante era acompañar a su jefa política y en sus palabras “garantizar la dignidad política que se merece”. Otra de las consignas que estuvo presente en la marcha fue la de la defensa de la democracia: “Me parece que estamos en una democracia de muy bajo volumen. Yo le diría al resto de los partidos políticos que reflexionen sobre esto porque también les puede pasar a ellos”, concluye García.

Foto: Jose Nico.

El fallo de la Corte Suprema hizo que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti formaran parte de la historia, tres jueces que confirmaron la condena a la principal referente política de la oposición. ¿Se trata de un momento bisagra? Para la diputada nacional Andrea D'Atri “la bisagra la establecieron los jueces de la Corte con el fallo proscriptivo y el gobierno, una semana después, con el decreto que le permite a la Policía Federal hacer “patrullaje” en las redes sociales e incluso detenciones arbitrarias sin orden judicial”, dice D'Atri recalcando que ya no solo el recorte es económico sino también se trata de un recorte en los derechos políticos y en las libertades democráticas. Para ella es fundamental establecer una oposición firme y articulada que ahora mismo no está disponible: “Es una avanzada que debemos rechazar, porque lo que están haciendo (con los decretos presidenciales, la represión descomunal a la protesta social y ahora este fallo infame de la Corte) va en el sentido de establecer un régimen cada vez más autoritario y antidemocrático para imponer, hasta el final, el ajuste dictado por el FMI contra las mayorías populares”, explica en diálogo con Las12.

Del balcón a la vereda, de abajo hacia arriba

“Es necesario organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país. Que no es más ni menos que un modelo económico en el que se enriquecen unos pocos”, así lo sintetizaba en el audio que duró casi 8 minutos y que concentró la atención de miles. “Me puse a llorar cuando vi a todo el mundo rodeando los teléfonos escuchando a Cristina, ella tiene la palabra justa”, dice Alejandra, que estuvo en la Plaza desde temprano.

Cerca de las 3 de la tarde la voz de Cristina sonó en la Plaza y alrededores y hubo quienes la escucharon a través del celular. Foto: Jose Nico

El año y medio de Javier Milei frente al gobierno es la confirmación de que el modelo liberal enriquece a unos pocos y ese es uno de los “verdaderos problemas” que atender. Pero hay otros no menos importantes: la marcha del miércoles pudo desbordar el riñón militante del peronismo, fue acogedora para quienes identifican los problemas del último gobierno de Alberto Fernández y que aún no vislumbran un proyecto firme y claro de oposición a Milei. En este sentido la diputada Victoria Montenegro esboza cuál es para ella el mayor desafío que tiene el peronismo por delante: “Volver a discutir cuáles son las estrategias frente a esta realidad, pero no me quedan dudas de que vamos a lograrlo si volvemos a nuestros orígenes, a las bases, porque la construcción del peronismo es históricamente de abajo hacia arriba”.

Por lo pronto, Cristina estará arriba de ese balcón que tanto resuena en los últimos días, después de que su defensa -encabezada por Carlos Beraldi y Arny Lernovoy- apelaran frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 en relación al uso de esa parte de la casa. La resolución judicial que dispuso el arresto domiciliario establece que Cristina debe abstenerse de “comportamientos que perturben la tranquilidad del vecindario”, pero no mencionaba ni prohíbe expresamente el uso del balcón, por lo cual esa restricción quedó sin efecto.