Desde Roma



Organizaciones sociales y sindicales de argentinos en el exterior, con apoyo de ciudadanos y entidades de otras naciones, se manifestaron en múltiples ciudades del mundo para respaldar el paro nacional y las protestas contra la Ley Ómnibus y el DNU de Javier Milei. Los actos solidarios tuvieron lugar en Italia, Francia, España, Reino Unido, Alemania, Suecia, Países Bajos y Bélgica, entre otros países. En América Latina se convocaron movilizaciones en Uruguay, Brasil, México, Paraguay, Chile y Bolivia.

La red internacional Argentina no se Vende organizó un “cacerolazo internacional” contra las medidas de Milei en ciudades como Berlín, Barcelona, Madrid, París, Toulouse, Bruselas y otras. En Londres, la protesta -convocada por la Argentina Solidarity Campaign- se realizó en la sede de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, sindicato que expresó su apoyo a la huelga: "Su lucha es nuestra lucha".

En Roma, un centenar de personas se movilizaron hasta la embajada nacional, frente a la famosa Plaza del Esquilino, para apoyar la huelga, en defensa de la democracia y contra las medidas antipopulares tomadas por el presidente Milei. Estuvieron presentes numerosos miembros de las dos más importantes centrales sindicales italianas, CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo) y UIL (Unión Italiana del Trabajo), que agitaban sus propias banderas, pero también argentinos y argentinas que levantaban carteles con fondo celeste y blanco y frases como “No a la Ley Ómnibus”, “Argentina no se vende”, “No a la reforma laboral” , “24 paro general”. Los representantes sindicales italianos llevaban pancartas que decían “Paro general. Sosteniamo lo sciopero in Argentina” (apoyamos la huelga en Argentina).

Roma no fue la única ciudad italiana donde hubo protestas de apoyo a la lucha en Argentina: otra similar tuvo lugar ante el consulado nacional de Milán (norte de Italia), según informó a Página/12, la encargada de relaciones internacionales de la CGIL, Nicoletta Grieco.

"Muy peligroso"

“Estamos aquí como CGIL para dar un apoyo concreto a las centrales sindicales argentinas que están reivindicando la democracia en una fase muy delicada que está viviendo el país -dijo a este diario Pino Gesmundo, segretario nacional de la CGIL-. Es necesario que todos contribuyamos. No se pueden limitar los espacios de la democracia, como está sucediendo en Argentina”.

Nicoletta Grieco subrayó: “Nosotros creemos que es importante hacer la huelga y también esta manifestación para defender a los trabajadores contra las medidas de extrema derecha, no sólo en Italia sino en todo el mundo. Lamentablemente, la extrema derecha es un germen que se está expandiendo de modo muy peligroso, y hay que combatirla internacionalmente y de modo unitario”. Grieco contó que la CGIL es coordinadora de una red internacional antifascista que fue creada en todo el mundo después del ataque que sufrió la sede de la CGIL de Roma en 2021. “Hacer frente de manera internacional a la difusión de las políticas económicas de la extrema derecha es la única forma para combatirla de modo eficaz”, enfatizó.

Según Jorge Ceriani, del grupo de argentinos en Italia por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el acto en Roma buscó expresar "solidaridad con las movilizaciones que se hacen en Argentina. Esta es una prueba de fuerza de la que va a salir bastante golpeado el gobierno argentino. La gran experiencia histórica en Argentina ha sido basada en el movimiento sindical. El movimiento obrero argentino ha sido protagonista de muchas experiencias importantes y representa al conjunto del pueblo”.

Enrico Calamai, el ex cónsul italiano en Argentina durante la dictadura que salvó a más de 500 personas de la persecución militar, también quiso estar presente en Plaza del Esquilino. “Lo que está ocurriendo en Argentina es una tragedia -comentó a Página/12-. Es una equivocación tremenda que, para salir del abismo, el país se deba hundir cada vez más. La esperanza es que haya una reacción, una reacción pacífica, que no haya luchas, que no hayas cárceles, que no haya violencia de parte de las autoridades que paradójicamente han ganado el poder democráticamente. Yo espero que el sentido común termine por triunfar aunque será necesarias para eso muchas pruebas de fuerza”.

Carta para Milei

Las centrales sindicales de Italia tienen “excelentes relaciones” con las centrales de trabajadores argentinos, contó Grieco. Y por eso decidieron presentar una carta ante la embajada argentina. Aún no ha sido nombrado el nuevo embajador, por lo cual la carta, dirigida a Milei, fue entregada a una de las personas que están a cargo provisoriamente de esa sede diplomática, el consejero Patricio Pupi, quien la enviaría al Presidente.

En la carta, los sindicalistas subrayaron que respaldan “el paro nacional convocado por las centrales sindicales CGT, CTA-T y CTA-A en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de Ley Ómnibus que violan los principios de división de poderes, los principios democráticos y el correcto funcionamiento de las instituciones (...) Nosotros como centrales sindicales CGIL-UIL manifestamos nuestro profundo rechazo a las medidas que el Gobierno ha impuesto contra la clase trabajadora y los sindicatos, además de configurar un antecedente de una clara violación a los derechos laborales, sociales y sindicales”. Pase lo que pase con la huelga -concluyó Grieco-, “si los trabajadores argentinos tienen necesidad de nuestro apoyo pueden contar con nosotros”.