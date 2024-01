Al mismo tiempo que gran cantidad de personas se movilizaban en las calles en el marco de la convocatoria a un paro general en desacuerdo con las reformas que propone el gobierno, expresadas en su mayoría en la Ley Ómnibus que se votará próximamente en el Congreso, el Ministro de Economía, Luis Caputo, amenazó públicamente a los gobernadores: "Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", escribió el ministro en su cuenta de X.

"No es una amenaza", intentó defenderse Caputo, "es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico".

De esta forma, el Ministro de Economía se sumó a las voces oficialistas que desde que comenzó el debate por la aprobación de la ley Ómnibus presionan a los gobernadores para conseguir sus apoyos: "El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias", citó Caputo al presidente. De esta forma, el ministro confirmó los trascendidos de Casa Rosada tras la última reunión de gabinete: Milei le dijo a sus ministros y asesores que, de no aprobarse el dictamen de la Ley con las últimas modificaciones que impulsó el propio oficialismo, va a poner en revisión todas las partidas. "El ajuste se va a poner peor para todos", habría dicho.

El primero en manifestar públicamente la presión a gobernadores había sido el vocero presidencial Manuel Adorni: "Hay que tener en claro que el ajuste de las cuentas públicas va a incluir a todas las partidas que el Gobierno Nacional transfiera a las provincias. El déficit cero no se negocia. Si no votan la Ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos", dijo en su conferencia matutina a inicios de la semana.

Del otro lado salieron rápidamente a responder: "El Ministro de Economía, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos", sentenció el diputado nacional Miguel Angel Pichetto.

Ley Ómnibus

La Libertad Avanza logró este miércoles a la madrugada el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones gracias al PRO y parte de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pero más de la mitad de los diputados suscribieron con disidencias parciales. Además, la Coalición Cívica, Mónica Fein y Margarita Stolbizer firmaron dictámenes propios.

Las disidencias de los legisladores opositores dialoguistas totalizaron 34 y están centradas en el aumento de las retenciones, el sistema de actualización de jubilados, el financiamiento político, y el mecanismo de las privatizaciones. Ese resultado demostró que el oficialismo no tiene allanado el camino al recinto, ya que varios artículos (como los de retenciones y jubilaciones, que son los puntos neurálgicos) todavía no tienen consenso y hasta podrían caer en la votación en particular.

Tras la firma del dictamen, comenzará a debatirse el proyecto de ley, en una sesión cuya definición aún no está clara. El radicalismo, por ejemplo, no solo se partió a la hora de la firma del dictamen oficialista sino que apenas terminó la reunión de las comisiones desde sus filas empezaron a trascender versiones que aseguraban que pensaban rechazar en el recinto varias de las principales iniciativas del Gobierno. Otro bloque que firmó dividido fue Hacemos Cambio Federal, donde la Coalición Cívica, Stolbizer y los socialistas hicieron rancho aparte y no respaldaron al oficialismo.

También las hubo para el otro lado: Agustín Fernández, Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mansilla - tres legisladores tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo - decidieron dejar el bloque de diputados de Unión por la Patria y formar uno propio. La escisión se produce luego de que Fernández, que presidirá la nueva bancada, pusiera su firma en el dictamen oficialista de mayoría de la Ley Ómnibus. El bloque se llamará Independencia.