La capital de Salta también fue parte de las multitudinarias marchas que se replicaron en todo el país en el marco del paro general que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT). Coreando "el pueblo unido, jamás será vencido", más de 10 mil personas se movilizaron desde las 12.30 por las calles del centro salteño y concluyeron en las puertas de la Legislatura.

El titular de la CGT en Salta, Carlos Rodas, dijo que el paro de medio día fue un mensaje al gobierno nacional de La Libertad Avanza para que "sepan que se puede trabajar por la mañana", pero advirtió que de seguir con decisiones que afecten los derechos de las y los argentinos "lo que se viene es peor". "Esto no es un problema de la economía como ellos lo ponen, esto es una cuestión de hambre" del pueblo, enfatizó.

Rodas insistió en que el paro, seguido de una movilización, significó un hecho contundente en todo la República Argentina. En ese sentido, expresó: "somos personas, trabajadores, somos el pueblo que piensa y siente, y que por nuestra lucha nunca nos han dominado lacayos. Sepan que mientras hay un pueblo que lucha por su liberación y por la justicia social, jamás nuestra patria va a ser colonia, porque somos nosotros los que debemos salir a las calles para seguir ganando y preservando los derechos que tenemos todos".

Rodas, en el micrófono.

En referencia a las y los legisladores nacionales por Salta, el sindicalista exigió que "hoy tienen que responderle al pueblo". En un documento que se elaboró desde la Multisectorial de Salta (y se leyó en el acto) se denunció que algunos de "nuestros representantes se dedican a defender intereses corporativos de regiones o sectores en desmedro del interés general, convirtiendo a la República en una autocracia o en una monarquía absolutista que sólo mira su interés y no el de las mayorías". Sin medias tintas, los integrantes de la Multisectorial apuntaron contra los diputados nacionales por Salta, Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, quienes son afines al gobernador Gustavo Sáenz y que a mediados de diciembre conformaron el bloque Innovación Federal, desprendiéndose así de UxP.

Rodas dio su discurso arriba de un camión, acompañado por otros dirigentes sindicales. Uno de ellos fue Julio Molina, titular de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA) en Salta, quien destacó la contundencia de la medida. "Acá estamos demostrando que realmente queremos la unidad", manifestó, en referencia a los acuerdos que tuvieron que llegar las centrales trabajadoras para convocar a un único paro.

Molina también denunció que un sector de trabajadores de la administración pública de la provincia de Salta están sufriendo recortes, no sólo en la paga sino también en la jornada laboral. "Parece que el gobernador Gustavo Saénz quiere aplicar los mismos métodos que aplica Milei a nivel nacional", afirmó. "Le pedimos al gobernador que se ponga a la altura de la circunstancia, se juegue por su pueblo y le diga a Milei que no estamos de acuerdo y que no se prenda en esto que es totalmente inconstitucional y lo único que hace es perjudicar al pueblo argentino", manifestó.

VOCES, agrupación estudiantil de la UNSa.

También estuvo la ex diputada nacional Verónica Caliva, presidenta del Partido del Trabajo y del Pueblo que, en compañía de referentes de la Corriente Clasista Combativa (CCC), afirmó que la medida fue un éxito en términos de convocatoria y de movilización dado que se reunieron las centrales trabajadoras, las organizaciones sociales, de los feminismos y partidos políticos que confluyeron por el centro de Salta en rechazo al DNU 70/23 y el proyecto de Ley Ómnibus enviado desde el Ejecutivo Nacional.

"Tenemos muy en claro que ese no es el rumbo, no es el camino y le pedimos al Congreso que juegue el rol histórico que tiene que jugar, tanto en Diputados como en Senadores, para que rechacen de plano" las iniciativas inconstitucionales de Milei. Dijo que por eso la ciudadanía tiene que seguir movilizada "hasta que esto caiga" porque "sabemos que es rifar la patria, es vender a la Argentina, y el pueblo trabajador no lo va a permitir", aseguró.

En esa línea, la presidenta del partido Frente Grande, Elia Fernández, insistió en que las propuestas del Gobierno nacional "se están llevando puestas todas las garantías constitucionales" por lo que es necesario "exigirles a nuestros legisladores que no voten en general la Ley Ómnibus y no en particular, como pretende el bloque Innovación Federal". "Eso es tomarnos el pelo al pueblo porque eso no funciona nunca", expresó.

Mientras que el senador por Cachi Walter Wayar aseguró que el gobierno de Milei apunta a ser totalitario, con el propósito de "entregar la patria". Cuestionó que La Libertad Avanza quiere "vender el territorio argentino a los capitales, a los buitres y a los imperialistas extranjeros", advirtiendo que no es casualidad dada la riqueza natural que tiene el país. "En esos territorios están nuestras fuentes de agua, nuestros recursos naturales".

Trabajadores organizados

La marcha convocó a un gran número de sectores de trabajadores, incluso dando lugar a nuevos colectivos organizados a raíz de las medidas que pretende imponer el gobierno de LLA. Ese es el caso de los trabajadores de la cultura, quienes vienen llevando adelante distintas acciones en la capital salteña ante la amenaza de la quitade fondos y el cierre de organismos que acompañan y fomentan el trabajo artístico.

Desde hace algunas semanas se conformó el colectivo de artistas Niáca, que junto a la Multicultural de Salta, reúne a distintas agrupaciones del arte visual, el cine, la música, la danza, el teatro y otras disciplinas. La artista visual María Laura Buccianti, representante de la Comunidad de Artistas de Salta (CASa) e integrante del colectivo, dijo que era una urgencia unirse como trabajadores porque "hace mucho que venimos trabajando en función de la profesionalización de nuestras tareas".

(Imagen: gentileza Rocío Livelli).

Aseguró que es necesario que se comprenda que "sin el contenido del arte no existiría el sistema del arte" por lo que "hemos hecho muchísimas cosas hasta el día de hoy para profesionalizarnos, pero que sabemos que resulta muy difícil porque el arte nunca tiene presupuesto". Es por ello que expresó que si se avanza en el sentido que pretende el Gobierno nacional, la comunidad artística se quedará sin posibilidad de acrecentar el arte en el país. "Este Gobierno nacional quiere atacar a la cultura, la cual nosotros creemos que es un trabajo", sostuvo.

Otro de los sectores que se sumó por primera vez a un paro fue el de las trabajadoras de casa particulares. La referenta de la Agrupación Unidas Podemos Lograrlo, Ana Rosa Díaz, afirmó que marcharon porque "la situación es insostenible. Nuestros salarios se alejan cada vez más de la canasta básica, y actualmente representan un tercio de ese índice". A mediados del año pasado, se sabía que en Salta el 82% de las trabajadoras de casas particulares no contaban con aportes jubilatorios.

Trabajadoras del Potenciar Trabajar.

Asimismo, estuvieron presentes los trabajadores que integran el gremio de Fleteros. Uno de sus integrantes, José Ríos, afirmó que la movilización fue un éxito en la provincia, que se logró convocar a todos los gremios que están en contra del DNU y la Ley Ómnibus, "ya que atenta de una manera antidemocrática sobre los derechos de los trabajadores". "Ya sé que somos minoría (en referencia a las elecciones), pero eso no implica que nosotros no podamos defender nuestros derechos", insistió.

En ese sentido, aclaró que son un sector de trabajadores que se desempeñan de manera independiente, que no cuenta con aguinaldo ni vacaciones, pero "sabemos que nuestro espacio se lo tiene que defender".

Antes del inicio de la marcha, alrededor de las 10, se llevó adelante un abrazo simbólico al Centro Científico Tecnológico (CCT) Salta - Jujuy, organizado por la Asamblea de Trabajadores de Ciencia y Técnica de Salta. Las autoridades de Centros Científicos Tecnológicos del CONICET expresaron en un comunicado la profunda preocupación "por las medidas que se vienen tomando respecto al Estado y que no sólo afectan al sistema científico tecnológico sino a nuestra sociedad".

Se denunció la suspensión de los contratos de más de 50 agentes distribuidos por todo el país que afectan no solo el normal desenvolvimiento de las tareas de gestión y administración de la actividad científica, sino que representan la pérdida de puestos trabajo y salarios y afectan las vidas y subsistencia de esas personas despedidas. Y remarcaron que el CONICET es "una institución con una planta de trabajadores y trabajadoras altamente calificada -que rinde informes anuales, concursa para ascender y es absolutamente auditada-, comprometida y profesional" con la sociedad.

Los DDHH no se venden

Como a cada una de las movilizaciones en defensa de los derechos, también marcharon integrantes de organismos de derechos humanos de la provincia. En un pronunciamiento la Mesa de DDHH de Salta afirmó que "una vez más, el pueblo argentino es el foco de todos los ajustes económicos y la represión del Estado". Y recordó que el pueblo argentino ya dijo Nunca Más hace 40 años, cuando se retornó a la democracia en el país.

Los organismos señalaron que la estrategia de la última dictadura cívico militar para suprimir a disidentes comenzaba por identificarlos, por eso "ahora más que nunca es necesario bajar las banderas y unificarnos en una sola: la Patria de los Argentinos". Afirmaron que aún con las críticas que se le pueden hacer al peronismo, "no se puede aceptar que sobre esa responsabilidad se pretenda hacer el ajuste más grande de la historia del país". En ese sentido, sostuvieron que el gobierno de Javier Milei "busca un Estado que regule a favor de los poderosos", cuando es el Estado el que "debe equilibrar las desigualdades sociales".

Asimismo, la Mesa pidió al gobernador Sáenz que defina su actitud frente a la Ley Ómnibus, una iniciativa que "acabaría con toda posibilidad de hacer presente el Estado para los grupos más vulnerables". Por tal razón, recordó la grave situación de pobreza en toda la provincia, las muertes de niños y niñas wichí en el norte, lo que "muestra el abandono histórico de los pueblos originarios que viven en territorios saqueados por grandes terratenientes". Sumado a la falta de insumos y despidos en los hospitales públicos, el agua contaminada y la desnutrición.

Víctor Cruz en el centro.

A la marcha también asistieron miembros de diversas comunidades indígenas de Salta. El representante del Consejo del Pueblo de Tastil, Víctor Cruz, contó que su asistencia a la movilización se debía a la quita de derechos resguardados por la Constitución Nacional. Particularmente, denunció el DNU 70/23, que habilita el avance sobre territorio ancestral de los pueblos originarios.

"La mayor parte de las comunidades no hemos logrado todos los relevamientos territoriales, así que estamos en ese límite, y con el DNU corremos el riesgo de ser desalojados de nuestros territorios porque en todos los lugares hay unos supuestos dueños que dicen tener títulos", denunció el cacique.