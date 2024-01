Guns N’ Roses, la reconocida banda estadounidense liderada por Axl Rose y Slash, estrenó el videoclip de su último single, “The General”, en el que combina imágenes reales de uno de sus shows en vivo con animaciones que fueron generadas por inteligencia artificial.

"No se a parece a nada que la banda haya hecho antes", dijo su director, Dan Potten, del estudio Creative Works a cargo de su realización. Y agregaron que "este lanzamiento marca un hito significativo para la banda, ya que introduce un uso pionero de la IA en su producción de vídeo".

El video, que está disponible en el canal de YouTube de la banda, combina las mágenes de un show en vivo con gráficos en movimiento, elementos dibujados a mano y contenido renderizado por IA, "ofreciendo una experiencia visual inmersiva infundida por inteligencia artificial".

El objetivo, dicen desde el estudio creativo, es sumergir al espectador en "el subconsciente de un joven que mira fijamente a los monstruos de oscuros recuerdos de la infancia, difuminando mundos en el proceso”.

“The General” salió a fines del año pasado como Lado B del vinilo del single “Perhaps”. Los dos temas son trabajos originalmente descartados, luego revisados y mejorados, de la época del disco Chinese Democracy, de 2008. En 2021 el grupo había presentado un EP que contenía otras dos canciones que nacieron en las sesiones de Chinese Democracy: “Absurd” y “Hard Skool”.

Además de los autores de clásicos como “November Rain” y “Sweet Child of Mine”, otros artistas han utilizado la inteligencia artificial como herramienta para uso creativo y artístico. Tal fue el caso de Paul McCartney y Ringo Starr, quienes el año pasado estrenaron el último tema de The Beatles, "Now and Then", con la voz de John Lennon y las guitarras de George Harrison.