El segundo mes del 2024 empieza con una agenda cargada de recitales con presentaciones de reconocidos artistas internacinales como Morrissey y Slash, además de una nueva edición del Cosquín Rock, y shows de bandas nacionales como Divididos que vuelve al estadio de Obras.

Slash

Imagen: AFP

Slash, mítico guitarrista de Guns n' Roses, toca el 9 de febrero en el Movistar Arena, junto a su subrgrupo Myles Kennedy & The Conspirators, en el marco de la gira 2024 “The river is rising”. Allí sonarán éxitos de sus cuatro álbumes de estudio tales como "World On Fire", "You're A Lie", "Standing In The Sun" y "The River Is Rising". Las entradas se venden en la web del estadio, desde los $22.000.

Cosquín Rock

El Cosquín Rock 2024 se celebra el 10 y 11 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, en Córdoba. Babasónicos, Divididos, Skay y Los Fakires, Slash, Ciro y Los Persas son algunos de los artistas que encabezan los dos días del festival.

Manu Chao

Manu Chao vuelve a la Argentina. El cantante francoespañol se presenta con un show acústico el 15, 21 y 25 febrero en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, respectivamente. Las entradas para dos de los tres shows se consiguen en en www.coolco.io.

Morrisey

Imagen: Facebook Morrissey Oficial

Tras reprogramar su show previsto para septiembre de 2023 a problemas de salud, Morrisey, uno de los artistas más icónicos e influyentes de todos los tiempos, confirmó que tocará el 17 de febrero de 2024 en el Movistar Arena. Todavía quedan tickets en la web de la institución, desde los $35.000. Las entradas adquiridas para la fecha original serán válidas para la nueva fecha.



David Bisbal

Imagen: Twitter/David Bisbal

Tras agotar las entradas para sus shows de noviembre de Buenos Aires y Córdoba, el español David Bisbal sumó nueva fecha en el Movistar Arena de Buenos Aires donde se presentará el 19 de febrero, para presentar su trabajo más reciente trabajo discográfico en el marco de su gira “Me siento vivo”.

Divididos

Divididos se presentará en el estadio Obras Argentinas de Buenos Aires el 23 y 24 de febrero. Las entradas para ver a la "aplanadora del rock" se pueden conseguir a través de Coolco.io, con precios que van desde los 20.000 a los 25.000 pesos (sin contar con el costo por servicio).