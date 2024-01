La agenda de recitales de artistas nacionales e internacionales para 2024 está cargada. En los próximos meses llegan a la Argentina con sus shows Karol G, Luis Miguel, Morrisey, Megadeath, Slash y Jonas Brothers. Además, íconos nacionales como María Becerra, Nicki Nicole y Emilia Mernes llenarán distintos estadios.

Muchos de ellos agotaron entradas en tiempo récord, por lo que algunos agregaron fechas para hacerle frente a la alta demanda del público.

Los shows más esperados de 2024

David Guetta

Imagen: @davidguetta

El DJ y productor francés David Guetta se presenta este 6 de enero a las 21 horas en el Movistar Arena. Las entradas, que iban desde los $75.000, ya están agotadas.

Slash

Imagen: AFP

Slash, mítico guitarrista de Guns n' Roses, toca este 9 de febrero, también en el Movistar Arena, junto a su subrgrupo Myles Kennedy & The Conspirators, en el marco de la gira 2024 “The river is rising”. Allí sonarán éxitos de sus cuatro álbumes de estudio tales como "World On Fire", "You're A Lie", "Standing In The Sun" y "The River Is Rising". Las entradas se venden en la web del estadio, desde los $22.000.

Morrisey

Imagen: Facebook Morrissey Oficial

Tras reprogramar su show previsto para septiembre de 2023 a problemas de salud, Morrisey, uno de los artistas más icónicos e influyentes de todos los tiempos, confirmó que tocará el 17 de febrero de 2024 en el Movistar Arena. Todavía quedan tickets en la web de la institución, desde los $35.000. Las entradas adquiridas para la fecha original serán válidas para el 17 de febrero de 2024.



Luis Miguel

Imagen: AFP

Luego de agotar 10 recitales en el Movistar Arena a mediados de 2023, el "Sol de México" anunció nuevas fechas en Argentina para 2024, donde se presentará el 5 de marzo en una cena de gala en La Rural; el 6, 8 y 9 en el Campo Argentino de Polo y 14 de marzo en el en el Estadio Instituto de Córdoba.

Todas las fechas están agotadas, excepto para el 6 de marzo en el Campo Argentino de Polo, con tickets desde $35.000 en la plataforma Entrada Uno.

Nicki Nicole

Imagen: Alejandra Morasano

Luego de agotar siete fechas en 2023, la cantante pop rosarina Nicki Nicole anunció un nuevo show en el Movistar Arena este 9 de marzo. Aún quedan entradas disponibles en la web del estadio, desde los $10.000.

María Becerra

Imagen: @mariabecerra

Uno de los recitales más esperados del año, por su dimensión, son los dos River Plate del 22 y 23 de marzo de María Becerra, quien además recibió el 2024 cantando en el mítico Times Square de Nueva York ante 50 mil personas. La “Nena de Argentina” presentará su álbum homónimo en vivo y todos los tickets están agotados.

Megadeth

Imagen: @megadeth

Este 13 y 14 de abril llega la mítica banda de metal Megadeth al Movistar Arena, como parte de su nueva gira mundial "Crush the World Tour". Las entradas están agotadas.

Jonas Brothers

El regreso del famoso trío pop estadodunidense de los Jonas Brothers a Argentina es un hecho. En el marco de su gira "The Tour: Five Albums. One Night" repasará lo mejor de sus cinco discos de estudio en el Movistar Arena, el 25, 26 y 27 de abril. Los tickets están disponibles en la web oficial del predio y van desde los $45.000.

Karol G

Imagen: @karolg

La cantante de reggaetón colombiana Karol G se presenta el 26 y 27 de abril en uno de los recitales más esperados del año, en el Estadio de Vélez Sarfield, donde presentará su disco “Mañana será bonito”. Aunque se agotaron los tickets para la primera fecha, para la segunda aún hay algunas localidades en la plataforma Ticketek, desde $33.200.

Emilia Mernes

Imagen: Télam

Emilia Mernes rompió todas las expectativas y agotó 10 fechas en el Movistar Arena en 10 horas –el 6, 7, 19, 20, 21 y 23 de abril, y el 3, 29, 30 y 31 de mayo–. Tras batir el récord, anunció otra nueva fecha en Estado Vélez Sarsfield para el 12 de octubre. Las entradas podrán adquirirse a partir del lunes 8 de enero a las 10 de la mañana en una preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia. Aún se desconoce el valor de las entradas, pero estarán disponibles en EntradaUno.

Seguí leyendo: