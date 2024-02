La cantante María Becerra se refirió al enfrentamiento entre su colega, la compositora Lali Espósito, y el presidente Javier Milei, luego de los cruces entre ambos en redes sociales, que se amplificaron al punto de volverse un tema de relevancia nacional.



Consultada por la prensa chilena durante el Festival de Viña del Mar, María aprovechó para hablar sobre el contexto socioeconómico nacional. "Es una realidad que Argentina no está pasando por un buen momento y yo lo único que espero es que no sean puras promesas y que realmente se haga algo. Yo la verdad que nunca me he casado con ningún político ni me he puesto la bandera de nadie", comenzó diciendo la artista.

Y agregó: "Esto es parte de mi realidad, mi familia es una familia normal, que se toma el colectivo para ir a laburar, tengo familia en el Conurbano, zona Sur, zona Oeste y La Plata, y los escucho decir 'Cómo subió esto, cómo subió lo otro' y espero que todo termine siendo para bien, que todo mejore, que hagan su labor (la dirigencia política) como lo tienen que hacer".

Luego, consultada por los ataques constantes de Javier Milei a Lali, la intérprete de “Automático” señaló que le parecen "cualquier cosa".

"Para mí eso es cualquier cosa, ¿qué querés que te diga? Todo forma parte de la democracia, de la libre expresión. Gracias a Dios estamos en democracia hace bastante. Creo que, de repente, querer silencia a alguien porque está diciendo lo que piensa no va", concluyó.

Los ataques de Milei a María Becerra

"La Nena de Argentina", como se hace llamar la cantante, se convirtió en un blanco de ataque del Presidente luego de que saliera a apoyar a Lali Espósito, quien fue renombrada como "Lali Depósito" por el propio Milei en una entrevista televisiva.

Al Presidente parece no haberle caído bien que María Becerra haya salido a defenderla y no perdió el tiempo: tomó su cuenta de Twitter y arrancó a likear y retwittear acusaciones hacia la compositora, por haber "cobrado del Estado" en shows provinciales.

Semanas atrás, el mandatario aprovechó el día de descanso para repostear una publicación del usuario anónimo "La Macrineta", en la cual se acusa a la artista de "cobrar 90 mil dólares" para cantar en la Fiesta de la Corvina, en Formosa, durante el fin de semana largo por los carnavales.

"Mientras la gente se muere de hambre en Formosa, el Gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán le pagó 90 mil Dólares a Maria Becerra para que cante en la Fiesta de la Corvina que se hizo la semana pasada", había publicado el usuario que apoya tanto al actual Presidente, como a Mauricio Macri. Ni lento ni perezoso, el ultraderechista compartió el posteo.

Asimismo, esta acción se suma a un "me gusta" que le había dado Milei el jueves pasado, en el que asegura que la madre de la intérprete sería "la pareja" del exministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Seguí leyendo