Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso en el recinto, ya descartó la idea de hablar en las escalinatas, dándole la espalda, y se anticipa usará un “tono duro”. Lo hará en medio de su confrontación con el parlamento y luego de la semana en la que dijo que es un “nido de ratas” y que los diputados que votaron en contra de la ley ómnibus son “una mierda”. Además, sigue jalando la tensión con los gobernadores, por lo que existe una fuerte expectativa por lo que será su primer discurso de apertura de las sesiones ordinarias. Como para ningunear el escenario, fuentes de la Casa Rosada dejaron trascender que el presidente aún no tiene escrita “una línea” de su discurso, y que en todo caso se dedicaría desde ayer, luego de su regreso de Washington.



En su permanente oteo por las redes, el propio mandatario también confirmó el ninguneo. En un posteo dirigido a un periodista que publicó la información de la Rosada, Milei replicó: "Te cuento que todavía no empecé a escribirlo, ni siquiera he armado el índice".





En esa línea, fuentes del gobierno citadas por la agencia Noticias Argentinas aseguraron que Milei "no tiene escrita ni una sola línea" del discurso. También confirmaron que “va a hablar adentro” del Congreso y que va “a respetar el protocolo".

Al discurso "lo va a terminar de definir con Karina (Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia) y Santiago Caputo (asesor presidencial e integrante de la "mesa chica" del jefe de Estado), pero el eje central será en tono duro, reafirmando los lineamientos generales de su pensamiento", agregó a su vez una fuente de la Casa Rosada citada por la agencia Telam.



El inicio de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo, es el acto institucional más importante normado por la Constitución al que debe asistir un Jefe de Estado. La carta magna establece que en el discurso, el presidente debe "dar cuenta del estado de la Nación" y recomendar al Congreso "las medidas que juzgue necesarias y convenientes".

Por esto, y después de mandar de vuelta a comisiones la Ley Ómnibus, el Presidente debería definir si insistirá con algunas de sus propuestas con nuevos proyectos de ley, de alcance puntual.



Sobre el "tono duro", una hipótesis que viene circulando es que Milei apele a denunciar hechos de corrupción. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó hace pocos días que el gobierno revisó lo actuado “en todas las reparticiones nacionales” y encontró “contrataciones anómalas y deudas millonarias” dejadas por la gestión de Alberto Fernández. El detalle de ese informe elaborado, según Adorni, por “la Sigen y la Secretaria de Transformación del Estado” aún no fue dado a conocer, salvo por el adelanto del vocero, que tuiteó que “el monto adeudado asciende a casi tres billones de pesos”. El síndico General de la Nación, Miguel Blanco, entregaría la investigación mañana miércoles a la Jefatura de Gabinete.

Otra cuestión es qué tipo de respuesta elegirá dar en el recinto la oposición. Cada uno de sus bloques tiene previsto reunirse en la semana para definir el criterio con el que reaccionar. De mínima se espera que algunos diputados de Unión por la Patria lleven carteles a las bancas -por ejemplo, en rechazo a los recortes a la educación y los comedores-, y está abierta la pregunta sobre si habrá quienes se retiren del recinto o dejen la banca vacía.

Entre los radicales, que con el tratamiento de la ley ómnibus se dividieron, el senador Pablo Blanco ya le exigió a Milei que use la asamblea para retractarse por haberlos tratado de ratas.

Y habrá que ver qué pasa con los invitados en las gradas, ya que durante las sesiones extraordinarias hubo un invitado de La Libertad Avanza que insultó a la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman. Luego fue detectado circulando Leonardo Sosa, procesado por el atentado contra Cristina Kirchner. Estas situaciones fueron denunciadas por diputados de la oposición, que lograron que ambos personajes fueran llevados fuera del recinto.

La lista de visitas para la apertura de las sesiones ordinaria será definida entre la Casa Rosada, la Cancillería y el Senado, que tienen a su cargo la organización de la asamblea aún no comunicaron si en alguna de las tres bandejas podrá ingresar la militancia.