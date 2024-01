Marcelo Nisinman, bandoneonista argentino radicado desde hace años en Suiza, protagonizó en el Parlamento Europeo en Bruselas el acto por el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, en memoria de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945. Este año el día de la recurrencia cae sábado, por lo que el parlamento anticipó la conmemoración con una sesión especial el jueves, encabezada por su presidenta, la maltesa Roberta Metsola, en la que habló además Irene Shashar, sobreviviente del Holocausto. Nisinman, al bandoneón, interpretó junto a la destacada soprano belga Sheva Tehoval el "Kaddisch", la primera de las Dos melodías ebraicas de Maurice Ravel, compuestas en 1914 para piano y soprano. Enseguida, Nisinman interpretó, solo en el bandoneón, su Warsaw's Song, la obra en memoria de las víctimas que le fue especialmente comisionada por el Parlamento europeo para la ocasión.

"Finalmente, sucedió. No porque yo haya participado, ni por el maravilloso 'Kaddisch' de Ravel, ni por nada que esté hoy en esta dimensión de la vida", dijo Nisinman. "Lo más importante del acto en el Parlamento Europeo fue el homenaje a los millones de personas que no están más aquí por causa de la persecución nazi", agregó emocionado el bandoneonista argentino. "Pude poner un granito de arena con mi música, compuesta especialmente para esta ocasión, y también por el inmenso honor de acompañar a la fabulosa Sheva Tehoval en la canción de Ravel. Hace bien frenar y mirar de lo que el ser humano es capaz", reflexionó el músico. La sesión culminó con las palabras de Irene Shashar, testimonio y puente entre esa época terrible de la humanidad y el hoy. "Irene es una fuerza de la naturaleza. Y esta conmemoración fue una caricia al alma de los seres humanos, para no olvidar, aunque todo tienda al olvido", concluyó Nisinman.