Luego de las amenazas a los gobernadores por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei, diversas voces de la política se alzaron en contra de las presiones del oficialismo. Una de ellas fue la del vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, quien expresó en una publicación de la red social X que "lo que dijo el presidente Milei es una provocación absoluta y lleva el país hacia extremos del que podría resultar muy difícil volver".

En diálogo este viernes con AM750, Pesatti reafirmó sus dichos: "Lo que hizo el Gobierno nacional, primero con Caputo y luego con el Presidente, manifestando literalmente que si no le votan la ley tal como está va a fundir a las provincias y a los gobernadores, creo que no tiene antecedentes en toda la historia política y democrática de la Argentina".

"No nos vamos a quedar callados"

"Además, cuando habla de fundir a las provincias, es fundir a la comunidad y a las personas que forman parte de ellas. Fundir a los trabajadores, a las pymes. Fundir a Río Negro sería fundir la pesca, la fruticultura, la ganadería, etc. Por eso nosotros no vamos a quedarnos callados", advirtió.

En este marco, el vicegobernador rionegrino enfatizó en que "las formas" de un gobierno son "fundamentales".

"El presidente tiene todo el derecho de opinar, pero siempre con respeto, guardando las formas. Y el problema de las formas en política es que son tan consustanciales como en un avión. El avión vuela por su forma aerodinámica. Un gobierno, si no cuida las formas, por más potencia, por más motores que tenga, es muy difícil que levante vuelo", señaló.

"Las formas de gobierno son tan fundamentales que han sido siempre los motivos por los cuales se desataron los principales enfrentamientos en los países en los momentos de su organización", insistió.

Por último, Pesatti remarcó en que, desde su espacio político -Juntos Somos Río Negro-, no avalarán "ninguna votación que tenga que ver con la imposición que se pretende".

"Los recursos que tiene el Estado nacional son los que recaudan en las provincias. Es decir, la coparticipación, las partidas que ellos mencionan que llegan a las provincias, es consecuencia del trabajo de las mismas provincias", afirmó.

"Nosotros no vamos a avalar ninguna votación que tenga que ver con la imposición que se pretende si no hay antes un acuerdo basado en el diálogo que tiene que haber entre las provincias y el Estado nacional respetando el conjunto de las provincias. Acá no hay provincias que se salvan solas", concluyó.