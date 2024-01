En medio de la crítica situación que atraviesa su gobierno, con su gabinete zozobrando y sin respaldo parlamentario a sus propuestas, Javier Milei participó del acto conmemorativo por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Allí, volvió a mostrarse alineado con el gobierno de Israel, a donde viajará a principios de febrero: dijo que la Argentina no se "silencia frente al terror de Hamás y exige la liberación inmediata de los civiles secuestrados" (entre los que hay once argentinos). También se comprometió a "poner fin a la impunidad" del atentado a la AMIA.

El acto tuvo lugar en el Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires. "El Holocausto y los nazis no son algo del pasado. Los hechos de violencia ocurridos en Israel el 7 de octubre son atroces e imperdonables, desde el Holocausto no sucedía un asesinato coordinado de tantos judíos en masa", dijo Milei sobre el ataque de Hamas, trazando un confuso paralelo entre sucesos incomparables. Sin mencionar la ocupación irregular del territorio palestino, el Presidente agregó: "En un contexto global del surgimiento del antisemitismo debemos ser firmes con nuestra posición de intransigencia con el terrorismo y no mirar para otro lado".

Después habló del atentado a la mutual judía en Argentina, del que este año se cumplirán 30 años. En lo que pareció una letanía ya repetida por sus predecesores, Milei se comprometió a apoyar a la Justicia y "poner fin a la impunidad que rodea este crimen aberrante y a la tragedia del atentado a la Embajada de Israel".

En ese marco, reiteró que durante su gestión potenciará el "vinculo diplomático, comercial y de amistad" con el Estado de Israel y confirmó su visita a Medio Oriente fechada para el 6 de febrero.

La intención del mandatario es partir el 5 de febrero desde Buenos Aires, en un vuelo de línea, para arribar al día siguiente a Israel, donde planea permanecer cinco días y recorrer Jerusalén y Tel Aviv. Luego está previsto que viaje a la capital italiana para entrevistarse con su par, la ultraderechista Giorgia Meloni, en el Palacio Chigi, la sede del Ejecutivo italiano en Roma. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya confirmó que Milei estará presente el 11 de febrero en la basílica de San Pedro, en la misa de canonización de la beata María Antonia Paz de Figueroa, "Mama Antula", la primera santa argentina. Para el 12, el Presidente espera ser recibido por el Papa Francisco en una audiencia privada. En Casa Rosada apuestan a ese encuentro para superar las tensiones por los impromerios de Milei contra Jorge Bergoglio en la campaña electoral. Cerca de Milei dan por ratificada la reunión, pero aún no hay confirmación oficial.