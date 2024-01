TEATRO

Testosterona

Una obra performática que experimenta el desconcierto de un niño inyectado con esa hormona, la desobediencia de un cuerpo que crece, migra y quiere probarlo todo, las terapias de conversión de los nazis con la excusa de sumar soldados a sus ejércitos; los modos de gestionar las masculinidades urbanas contemporáneas. Nacida de un trauma infantil y dialogando con las nuevas nociones de futuro, Testosterona empuja los bordes conocidos de la no ficción: es teatro, es danza, es performance, es biodrama, es videoarte, es universo sonoro. A través de experiencias y procedimientos visuales y musicales, redefine las fronteras de cuerpos intervenidos que bordean lo cyborg sin perder sensibilidad. Protagonizada por el periodista y escritor Cristian Alarcón y dirigida por la actriz y directora Lorena Vega. Comienza el jueves 8 de febrero.

Jueves a las 20.30, en el teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: desde $9000.

Fragmentos Mansfield

Una mujer transita su existencia a través de sus escritos y la deja reflejada en su diario, en sus poesías, sus cuentos, canciones, cartas y relatos. Su particular y apasionante forma de atravesarla, convierte su vida en un drama poético que oscila entre el humor y la soledad, el amor y el dolor, los sentidos recuerdos de la niñez, sus romances prohibidos y su agria enfermedad. Una búsqueda y lucha incesante por vencer su destino para por fin poder ser: una hija del sol. Con dirección de Miguel Wahren se presenta este unipersonal protagonizado por Milagros Almeida. Con iluminacion de Sergio Iriarte, coreografía de Ana Gurbanof y dramaturgia de Sergio Catallani, Miguel Wahren y Milagros Almeida. A partir de febrero.

Lunes a las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $7000.

MÚSICA

Solastalgia

Luego de ser uno de los protagonistas de la escena alternativa platense, Shaman Herrera regresó a su Patagonia natal en 2018. Este nuevo disco solista despliega el crisol de sonidos que viene explorando desde entonces, ahora además fuertemente inspirado en la actual crisis ambiental, social y humana. El resultado es producto de la experimentación digital y la simpleza artesanal de la creación de canciones sensibles y directas junto a un ecléctico elenco de voces y productores, entre los que aparecen Chancha Via Circuito y Sof Tot en “Nubil”, Mariana Michi en “Febril Pantalla” y Sofía Viola en “La aspereza de la libertad”, con colaboraciones de Carmen Sánchez Viamonte, Anabella Cartolano (Las Ligas Menores), Diego Martez, Niña Tormenta y Juan Belvis, entre otros. Las regalías digitales de este disco se destinan a la comunidad Reforestarg, cuya misión es la plantación de árboles nativos en bosques patagónicos arrasados por incendios en los últimos años.

Los halcones

A un año de la edición de Hogar, su tercer álbum solista, Santiago Moraes vuelve a la actividad discográfica con la aparición de este simple en el que lo acompaña Lucy Patané. Ex Integrante de Los Espíritus y actualmente radicado en Uruguay, donde edita su música a través de Little Butterfly, Moraes recuerda que justamente se cruzó con Patané en Discomoda, la disqueria montevideana que hace las veces de oficina del sello. A partir de ese encuentró recordó un viejo demo con un tema que nunca había sabido cómo grabar, algo que terminó sucediendo en Sale La Luna, el estudio de Patané, con Pablo Weintraub invitado en saxo y Pituco López en congas desde Montevideo. La grabación estuvo a cargo de Tomás Campione, la mezcla es de Mauro Taranto y el mastering de Mario Breuer.

ONLINE

Zorro

Un año después de la publicación, en 1919, de La maldición de Capistrano, la novela fue adaptada al cine con la súper estrella Douglas Fairbanks en el rol de Diego de la Vega. Es decir, El Zorro. Pero fue la versión televisiva producida por Disney en los años 50, con Guy Williams detrás de la máscara negra, la que se convirtió en referencia de varias generaciones, hasta el presente (los 82 episodios pueden verse, restaurados y en idioma original, en Disney+). La plataforma Prime Video acaba de lanzar una nueva traslación del clásico relato con todos los condimentos tradicionales y varias “actualizaciones” políticamente correctas, entre ellas la multiculturalidad (hay una muchacha aborigen que rivaliza con el protagonista). Otra novedad: se trata de una serie española y, por lo tanto, el lenguaje que se escucha en la banda de sonido es el castellano. Miguel Bernardeau es el encargado de darle vida al héroe, obsesionado con atrapar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la justicia.

Lie With Me

La sinopsis oficial anticipa derroteros típicos del thriller: “Una mujer británica se muda a Melbourne junto a su esposo australiano con la intención de reiniciar sus vidas, pero la situación comienza a complicarse con la niñera de sus dos hijos”. Desde luego, la joven encargada del cuidado infantil no es tan inocente ni cándida como parece, aunque aquí la cosa no pasa por el peligro físico de los menores. ¿Acaso la paranoia de la esposa, por la cual anda medicada y en terapia constante, está más que justificada? ¿O la fantasía de que su esposo anda bajándose los pantalones ante cualquier mujer que se le ponga por delante es una realidad consumada? Son apenas cuatro episodios, disponibles en Flow.

CINE

Desiderio

A partir del próximo jueves, en el Cine Gaumont y otros espacios INCAA del país, además de la plataforma Cine.Ar, podrá verse este documental dirigido por la rosarina Juliana Fischbein, ganador del Premio del Público en el último Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Desiderio, un anciano alemán de 91 años, narra su propia historia, la de un joven que creció en Hungría y Polonia, participó como soldado en la Segunda Guerra Mundial y terminó emigrando a la Argentina, donde trabajó en ámbitos militares. Desiderio es también el padre de Rolf, detenido-desaparecido durante la última dictadura. En palabras de la realizadora, “me propuse dar cuenta de los matices que existen entre lo que llamamos realidad y el testimonio que nos brindan los protagonistas. Los hechos están: la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar, muchos alemanes llegaron a Argentina huyendo de Europa, en Argentina hubo una dictadura cívico-militar. Lo que quiero tematizar es cómo se relatan estos acontecimientos”.

Con todos menos contigo

Sydney Sweeney y Glen Powell son los protagonistas de esta comedia romántica que, más allá del humor escatológico, reúne los clásicos condimentos del “vivieron felices y comieron perdices”. Hay ecos de Mucho ruido y pocas nueces en esta historia que transcurre en Australia, con personajes norteamericanos de viaje en la tierra de los canguros con la excusa de un casamiento. Así, por esas casualidades de la vida, Bea y Ben, que tiempo atrás mantuvieron una típica relación de una sola noche, vuelven a encontrarse. No se toleran pero, desde luego, como dice el refrán adolescente, los que se pelean... El veterano actor australiano Bryan Brown (F/X, Cóctel) hace las veces de padre de una de las novias.

TV

Saturday Night Live

Por primera vez en la historia de la televisión local, el legendario show creado por Lorne Michaels, que ya lleva 49 temporadas ininterrumpidas, podrá verse en vivo y en directo desde los estudios neoyorquinos de la NBC. Desde luego, la transmisión no incluye subtítulos en español, aunque esa carencia es reparada por la señal Universal+ con repeticiones que incluyen la traducción correspondiente. La primera emisión de 2024 contó con la presencia de Jacob Elordi, protagonista de los recientes largometrajes Priscilla y Saltburn, y la lista de invitados para las próximas emisiones incluyen a figuras como Bad Bunny, Emma Stone, Timothée Chalamet y Jason Momoa. No hay mucho más que agregar a la hora de describir el programa de tevé que se transformó en una cantera inagotable de talento humorístico: Steve Martin, Dan Aykroyd, Chevy Chase, Will Ferrell, Eddie Murphy y Bill Murray, entre muchos otros.

Sábados a las 21.30 (en vivo), y repeticiones los viernes, subtitulado al español, por Universal+.

Escuela Imparables

¿El primer reality show dedicado al empoderamiento femenino? Así se define este programa que promete poner en primer plano a un grupo de mujeres emprendedoras. “Múltiples talentos, empresas innovadoras y grandes sueños serán parte del reality, con la intención de recibir una mentoría de primer nivel y competir por el atractivo premio de 20.000 dólares”, afirma la gacetilla de prensa, en una vuelta de tuerca del popular formato televisivo. La conducción está a cargo de la presentadora, activista y ex Miss Colombia Daniela Álvarez, quien se ha transformado en símbolo de resiliencia y superación luego de perder una pierna como consecuencia de una isquemia vascular

Jueves a las 23, por E! Entertainment.