En tiempo récord, el cierre de la obra pública que decretó el Gobierno de Javier Milei puso a las empresas al borde de la quiebra. En las últimas horas, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) convocó a su Consejo Federal para formalizar, el 1 de febrero próximo, el "estado de emergencia" del sector. "Esto es desesperante", contó un importante dirigente del interior, que ya piensa en suspensiones y despidos.

Esta historia se da cuando quedaron 3500 obras frenadas y las 1400 empresas del sector están con serios problemas de pago de salarios, despdidos, suspensiones, cesación de pagos, convocatorias de acreedores y hasta procesos previos a la quiebra. Todo luego de que el Ejecutivo considerara que el mejor esquema para el desarrollo de la obra pública es el sistema de participación público privada. Un sistema que fracasó en la era Macri y en casi todos los lugares donde se aplica tiene una parte muy pequeña de las obras grandes, que en general termina haciendo el Estado.

"Nunca vi una situación así, es una pandemia nacional, no mundial. Pero a diferencia de la pandemia que tuvimos, acá el Estado decidió no ayudarte", dijo a Página I12 un importante dirigente de la CAMARCO, que no da abasto a la hora de analizar el golpe que padecen las firmas del sector por la decisión del gobierno.

La obra pública explica el 25 por ciento de la actividad total y el 40 por ciento del empleo de todo el sector. Para el rubro es clave y muchos ya lo sabían. El ajuste del gasto de Milei empezó por paralizar estas obras, pero ahora caído el paquete fiscal, temen que los ajustes sean mayores. "Estamos hablando no sólo de grandes obras nacionales y provinciales, sino también de trabajos que se hacen en los municipios", afirman empresarios del rubro.

En el sector fue además un sacudón el despido de Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura. No sólo perdieron un interlocutor allí, sino que el ministerio recién se estaba armando y había muchas firmas y charlas pendientes. Hoy, fue absorbido por Economía, quedó al mando de Luis Caputo pero nadie resuelve las cuestiones operativas. "Ese ministerio estaba vacío y sigue vacío", detallo otro hombre del sector, preocupado por las situaciones que se vienen en materia de actividad y la inacción del gobierno en un área clave.

Cabe destacar que la construcción es llamada "madre de industrias", porque empuja no sólo la actividad del ladrillos sino buena parte de la producción industrial pesada y, en paralelo, replica en actividad relacionada al consumo en los lugares donde se disponen dichas obras.

50 mil trabajadores en riesgo

Por medio de un comunicado, la CAMARCO consignó que "ante la delicada situación que atraviesa el sector de la construcción en el país, la Cámara Argentina de la Construcción convocó a su Consejo Federal para el próximo jueves 1 de febrero con el objetivo de definir líneas de acción". Y agregó que "el encuentro se da en medio de una parálisis generalizada de la obra pública, con cerca de 3.500 proyectos inconclusos en todo el país, que ponen en riesgo la actividad de las 1.400 empresas asociadas en CAMARCO que dan empleo a más de 500.000 trabajadores".

A continuación, el texto emitido asegura que "el sector tiene además un efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos, de gran relevancia en todo el territorio nacional".

Vale recordar que el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción es el órgano superior de la institución, donde están representadas más de 1.400 empresas socias, de toda envergadura. Y está integrado además por las Delegaciones con sede en todo el país.

"Gravedad de la situación"

Durante el encuentro, convocado de manera extraordinaria -para este jueves- !por la gravedad de la situación", la cámara detalló que "los Consejeros expondrán los problemas que afectan al sector, como la parálisis de la obra pública, el retraso de los pagos, el impacto de la elevada inflación y las altas tasas interés".

"Se trata de una ecuación que pone en riesgo la continuidad de muchas empresas, con la pérdida no sólo de capital sino también de los conocimientos productivos que ello implica, y el consecuente impacto sobre el empleo", destacaron desde el comunicado de CAMARCO.

Agregaron además que "un sinnúmero de empresas asociadas se encuentra en una situación límite que requiere definiciones de manera urgente, ya que el quiebre de la cadena de pagos pone a las compañías al borde de la desaparición en cuestión de semanas"

La convocatoria, según afirman los empresarios, "tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo y acción conjunta entre los actores del sector, en busca de estrategias que permitan superar esta drástica situación y reactivar la obra pública en Argentina".