El personal docente y no docente de la Universidad Nacional de Rosario no tendrá depositado el sueldo de enero este mismo jueves, primer día hábil del mes, tal como acostumbran por un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), que anticipa los fondos para hacerlo, y luego recupera cuando el gobierno nacional gira las partidas correspondientes. El Banco Central le impuso a la entidad de crédito que ya no puede hacer eso, no solo con la UNR sino con varias universidades nacionales de distintas provincias. Para el rector Franco Bartolacci, la medida es una forma de presión del Ejecutivo nacional hacia los gobernadores en el tironeo por la aprobación de la llamada "ley ómnibus".

La UNR comunicó esta situación ayer, y la nota corrió como reguero de pólvora ante lo inédito de la postergación del pago de haberes. "A partir de una circular del Banco Central de la República Argentina dispuesta por las autoridades nacionales, el Banco de la Nación Argentina informó a nuestra Universidad que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes, tal como está dispuesto en el convenio entre nuestra institución y la entidad bancaria", informaron desde el Rectorado de la casa de altos estudios. "Por tanto –prosigue el comunicado– el pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la correspondiente transferencia".

La medida fue calificada como "intempestiva" y mereció un planteo administrativo de esta y otras universidades ante el BNA, cosa que fue realizada ayer. También aseguraron que harán la misma queja pero ante la Justicia por la violación de un convenio establecido entre las partes. Y además, indicaron desde la UNR, evaluarán de aquí en más si continuarán con el BNA como agente financiero o si asignará la administración de sus fondos a otra entidad.

"Defendemos al Banco Nación como banca pública, pero no vamos a convalidar ninguna decisión que lesione derechos de nuestra comunidad, mucho menos que atente contra el salario de agentes de la UNR", señalaron.

Hasta ayer, nadie podía afirmar con certeza cuándo será el día de pago para los trabajadores de la Universidad. Probablemente, entre el 3 y 6 de febrero, que suele ser el momento en que Nación transfiere los fondos para el pago de salarios.

"Tenemos un convenio con el Banco Nación que administra los fondos de la UNR y en una de sus cláusulas estipula que todos los meses el banco anticipa el primer día hábil de cada mes el pago de los haberes, y luego los recupera cuando el Tesoro Nacional hace la transferencia de los recursos. Una circular del BCRA el viernes pasado estableció un nuevo criterio porel cual el banco nos informó hoy por la mañana que hasta nuevo aviso no podrá hacer adelanto de fondos", explicó Bartolacci ayer por Buen día Nacional, de Radio Nacional Rosario Roberto Fontanarrosa.

El rector de la UNR confirmó la presentación administrativa ante el BNA y la preparación de otra para llevar a Tribunales. Asimismo, la posibilidad de revisar romper vínculos con la entidad y cambiar de agente financiero. "Es una atribución del Consejo Superior de la UNR", dijo.

Bartolacci interpretó esta resolución del BCRA "en el marco de la negociación del gobierno nacional con los gobernadores, en el debate de la ley ómnibus en el Congreso". Preguntado al respecto, afirmó "sin ninguna duda que se a eso porque le genera complicaciones a gobiernos provinciales y a instituciones públicas, en este caso a la universidad".

Como la medida afecta a otras universidades, el tema llegará al seno del Consejo Interuniversitario Nacional para plantearlo ante la Secretaría de Educación (ex ministerio) del gobierno de Javier Milei, a cargo de Carlos Torrendell.

En la misma gestión, los rectores deben conseguir un diferimiento de los vencimientos de tarjetas de crédito del personal afectado, para no incurrir en mora forzosa por falta de cobro de haberes.

La situación es un botón de muestra del panorama negro que avizaron en la universidad. Bartolacci remarcó que trabajaron todo 2023 con la misma asignación presupuestaria mensual. El presupuesto de la UNR se compone en un 90% para pago de sueldos en 13 cuotas mensuales. El 10% restante se reparte en 12 cuotas mensuales y se asigna a todo lo demás. "El año pasado estuvimos de enero a diciembre con el mismo importe. Un desfasaje fenomenal. Costó mucho esfuerzo llegar a fin de año sin lesionar ninguna actividad que nos habíamos propuesto", reveló.

Se sabe, Milei empezó su gobierno sin enviar al Congreso ningún proyecto de presupuesto para 2024. En cambio, recondujo el de 2023, lo que se interpreta como una alternativa para que la inflación licúe partidas que su plan de gobierno no contempla. En ese marco, la universidad cruza los dedos.

"Si tenemos que atravesar todo 2024 con esta inflación y fondos a valores de enero de 2023, será imposible sostenerse. Llegó la cuota de gastos de funcionamiento para enero y es el mismo importe que en enero del año pasado. Si esto no se modifica, la situación será muy compleja", finalizó.