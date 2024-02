Francisco Adorni, el hermano del vocero presidencial nombrado en el Ministerio de Defensa con un sueldo superior a los 2.600.000 pesos, hizo una presentación en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, donde tiene un cargo desde el año 2003, para pedir que se lo guarden, seguramente por si quiere volver, o se termina su mandato o concluyó alguna misión. Desde el vamos es buen negocio: su último salario habría rondado los 820.000 pesos, de acuerdo a lo que perciben quienes tienen como él rango de perito y su misma antigüedad, más algunas bonificaciones. El hermano Adorni es contador y su desembarco en el gabinete de asesores de la cartera que encabeza Luis Petri despertó tanto broncas como suspicacias incluso en las filas de La Libertad Avanza que asumió el discurso de "no hay plata", la defensa de recortes y despidos en el sector público y el eslogan del fin de "la casta" (una evidente falacia). Las Fuerzas Armadas ya vienen caldeadas por la reciente purga y porque no cobraron un plus salarial asignado por el gobierno anterior.



A dos puntas

El vocero de Javier Milei, Manuel Adorni, reconoció como reflejaron varios medios, que efectivamente se trata de su hermano, argumentó que trabaja en el Estado desde hace mucho tiempo y que él no tuvo nada que ver con el nombramiento. Nadie en el gobierno explicó cómo es que "hay plata" para este caso y no para otros. Si hay algo de lo que no hablan, de hecho, es de aumentos salariales, mientras los precios se disparan con ayuda de las medidas oficiales y se pierden puestos de trabajo tanto en el sector público como privado.

No es que sea raro o atípico que alguien que cumple funciones en algún área judicial pida licencia para mudarse a las filas de un gobierno determinado que le gusta. En este caso no sería coherente con la prédica de la motosierra y el desprecio por lo estatal. El hombre llega a un cargo de simple asesor para ganar lo que hoy, y en la administración pública, es una fortuna.

Según la documentación a la que accedió Página/12, por el cargo que tiene hace dos décadas Francisco Adorni cumple funciones en la Administración del Consejo de la Magistratura bonaerense. En términos técnicos su rango es el de perito II categoría 18. En una presentación formal ante el organismo que hizo el 30 de enero último pidió, textual "la reserva formal de mi cargo" en planta permanente. Aclara que, como está en trámite la designación en Defensa y se trata de "un cargo sin estabilidad", solicita también "un permiso especial" "sin goce e haberes a partir del 1 de febrero de 2024 y por el término de 60 (sesenta) días". Una forma de jugar a dos puntas para no perder.

Hasta ahora tuvo dos dictámenes favorables: uno lleva la firma de Gustavo Mammoni, asesor y consultor técnico jurídico, y otro de la responsable de Recursos Humanos, María Elisa Sánchez. El segundo dice que será un problema la ausencia del contador Adorni por falta de personal, pero que como no tienen ninguna oportunidad de crecimiento para ofrecerle, no pueden negar su pedido. Todavía falta la aprobación del pleno del Consejo de la Magistratura que lo incluyó en el orden del día de la sesión del martes 6 de febrero, esta semana. Nada hace suponer que haya un rechazo.

¿Por qué el hermano Adorni?

Desde el punto de vista legal, no habría impedimento para la incorporación de Francisco Adorni al gabinete de Petri, el excompañero de fórmula de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Aunque no parece coherente con los principios libertarios anticasta y antiprivilegios. El texto de la designación, que tiene fecha del 30 de enero, incluso aclara que está dentro de un grupo de excepciones. En este caso no hizo falta modificar ninguna norma, como se hizo para nombrar a la hermana del Presidente, Karina Milei. En una línea que ofrece los supuestos fundamentos sobre la elección del contador Adorni solo dice que es "necesario" "en virtud de específicas razones de servicio de este Ministerio". Aclara que está en trámite el certificado de aptitud psicofísica, que se agrega dentro de los 30 días posteriores a la resolución.

El otro punto clave -que fue revelado por el portal La Política Online- es que especifica que se le pagará por sus servicios con lo que en la administración pública se denomina "unidades retributivas". Se trata de un recurso que desde hace años se utiliza para engrosar los salarios, pero no es un salario propiamente dicho. Para Adorni hermano están previstas 5000 unidades retributivas. El valor actual de cada unidad según el convenio colectivo de trabajo para la administración pública es de 524,73 pesos. Por eso, la cuenta da que solo cobrando las unidades que figuran en la disposición ministerial, ganará 2.623.650 pesos. ¿Cobrará algo más?

Defensa está caldeada

Las verdaderas razones de la aparición de este nombre son objeto de especulación, mientras crece el descontento en Defensa (y en otros ministerios), tras las desvinculaciones y también la eliminación de horas extras con las que muchos/as "completaban" su sueldo. En las Fuerzas Armadas en particular hay malestar por los pases a retiro. En el caso del Ejército fueron 23 generales de alto rango, que habían tenido una relación equilibrada con el gobierno anterior. Se le dio poder ahora a la Fuerza Aérea, a cargo del Estado mayor conjunto. Al frente quedó el brigadier Xavier Julián Isaac. Y da la impresión que se apunta a hacer crecer a camadas más jóvenes bajo el sesgo libertario. El gobierno dijo, además, que auditará las Fuerzas Armadas.

Pero junto con esto hay otro asunto crucial: las privatizaciones en puerta y los posibles negocios que vienen con ellas. En la lista de empresas del Estado que se podrán privatizar quedaron, por ejemplo, Coviara (Construcción de Vivienda para la Armada), que es presentada como una empresa desarrolladora perteneciente al Ministerio de Defensa, que interviene en la construcción y adjudicación de viviendas para la Marina, la Prefectura y la cartera de Defensa. Otra empresa clave es Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte), cuyos talleres se dedican a la construcción y reparación naval. Hace rato que son codiciados sus vastos terrenos con salida al río y lo que habría en el horizonte es un negocio inmobiliario para Eduardo Elsztain, cercano a Milei.

Interesa, de los pies a la cabeza

Más allá de esas privatizaciones en particular, este diario informó que habría otras fuentes de interés para proyectos privados, como los terrenos del Regimiento de Patricios, en Palermo. También la Base Naval de Mar del Plata, un terreno de enorme valor, como posible puerto petrolero.

Otro asunto de interés para el gobierno es qué se hará con el Fondef, un fondo para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. El asunto es para qué se lo utilizará y si apuntan a desfinanciarlo. La mimada Fuerza Aérea actual, y en particular el brigadier Xavier Julián Isaac (que fue agregado militar en Washington) se pronunciaron por la compra de aviones norteamericanos F 16 en lugar de los chinos Thunder. Como informó este diario, implicaría un compromiso económico enorme de varios años.

Según una lectura más política de conocedores del sector que arriesgan hipótesis, Petri es un ministro con poco poder, en una cartera colonizada por la ministra Bullrich, donde Milei necesita tener gente propia por todo lo que el área implica, los pactos con privados que se vienen y el alineamiento con Estados Unidos. Manuel Adorni es team Karina Milei. Difícil pensar que la ruta de acceso al ministerio del contador Adorni haya sido otra. En un panorama político/económico tan incierto, el hombre busca retener el cargo y el trabajo que tuvo hasta ahora.