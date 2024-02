A partir de las declaraciones del secretario adjunto de Camioneros y cotitular de la CGT nacional, Pablo Moyano, quien abrió la posibilidad de que la central obrera convoque a un nuevo paro si el programa económico del gobierno de Javier Milei “avanza en contra del pueblo argentino”, distintos representantes de gremios rosarinos acompañarían una nueva medida de fuerza, como ya ocurrió en enero pasado.

“No se descarta nada. Puede haber un paro y movilizaciones. En los próximos días, cuando haya una reunión del Consejo Directivo (de la CGT), se va analizar cómo seguir”, expresó Moyano en declaraciones a un medio porteño. En ese sentido, dirigentes locales fijaron posición al respecto.

El primero en manifestarlo fue Marcelo Andrada, Titular del Sindicato de Recolectores de Rosario: “Los momentos que estamos atravesando en el país nos lleva a un nuevo paro, que debería ser más contundente y más largo para hacer sentir el descontento al gobierno nacional".

Para Antonio Ratner, secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario “con las noticias que hoy tenemos parece que la casta no es la política sino los empleados públicos a los cuales no le quieren dar aumento de sueldo, así que haya un nuevo paro acompañaremos y debe ser parte de un plan de lucha hasta cambiar esta forma de gobernar que va contra los trabajadores, las familias, y contra todo tipo de organizaciones”.

Analia Ratner, secretaria General de la Bancaria Rosario dijo que “el paro del 24 de enero fue el inicio de un plan de lucha y los trabajadores y trabajadoras estamos en estado de alerta y movilización”. Y agregó: “Apostamos a que el gobierno escuche a la clase trabajadora, jubilados, movimientos sociales que no estamos de acuerdo con las privatizaciones de empresas estatales, con la venta del país en general, debería existir una reflexión por parte del gobierno para que no se vuelva a dar una nueva medida de fuerza pero los trabajadores y trabajadoras estamos en alerta y movilizacion”.

En tanto Alberto Botto, Titular del Gremio de Luz y Fuerza de Rosario manifestó que “el paro es el último recurso que tenemos los trabajadores y trabajadoras para defender nuestros derechos, no queremos nunca llegar a esa situación salvo que estemos obligados por los ataques que como está ocurriendo en estos momentos estamos sufriendo la clase trabajador. A partir de allí creemos todavía que hay un trayecto; los primero es ver cómo sale el debate en la Legislatura y esperemos que los legisladores entre las corporaciones económicas y las necesidades del pueblo argentino elijan por tener un comportamiento patriótico y si eso no ocurre sin dudas no va a quedar mas remedio que recurrir a otro paro”.

Walter Palombi, Titular del Gremio de Trabajadores del Correo de Rosario apuntó: “A medida que pasen los días, se va a ir agudizando la protesta social y seguramente como gremio vamos a estar acompañando todo tipo de acción en defensa de los trabajadores, trabajadoras y la gente en su conjunto".



Juan Chulich, secretario General del Sindicato de Camioneros de Santa Fe alineado a la Federación Nacional Camionera expresó: “Estamos de acuerdo con Pablo Moyano porque quedó demostrado en el paro del 24 pasado que la mayoría de los trabajadores está en desacuerdo con este plan económico y de haber una nueva medida de fuerza va a tener mayor acatamiento”.

Sergio Rivolta, titular de la secretaria Gremial del PJ Rosario planteó que “si el gobierno de Milei sigue avanzando contra los derechos y ajustando al pueblo en general, seguramente la CGT defina un plan de acción que contenga otro paro con movilización y estaremos acompañando”.

En tanto, Claudio García, integrante del Sindicato de Encargados de Edificio (SuteryH Rosario) indicó que “los laburantes estamos en estado de alerta y movilización, y si CGT proclama un nuevo paro nacional ahí estaremos acompañando el reclamo por los derechos y logros obreros obtenidos a lo largo de la historia argentina, con los dirigentes a la cabeza. Este gobierno nacional no solo improvisa medidas de ajuste y hambre sino que también sale a reprimir a la calle cuando ciudadanos se manifiestan en un marco democrático”.