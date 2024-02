Miley Cyrus ganó su primer Grammy este domingo en la 66° edición de la entrega de premios a los mejores artistas, músicos y protagonistas de la industria musical de la actualidad. La cantante estadounidense obtuvo dos estatuillas por su canción “Flowers”, que fue un éxito en todo 2023. Pero además, se subió al escenario para interpretar el hit, en una versión que se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

Cyrus obtuvo el galardón a "Mejor Actuación Pop Solista" y "Grabación del Año" por “Flowers”, y las encargadas de entregarle los premios fueron Mariah Carey y Meryl Streep. Pero después de obtener la primera estatuilla de sus 16 años de carrera, la exHannah Montana dejó a todos los presentes con la boca abierta con su actuación en la ceremonia que organiza la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

La peculiar versión de “Flowers” que cantó Miley Cyrus en los Grammys 2024

Con un vestido brilloso, un peinado savage y movimientos que rememoran los mejores momentos de los 80, Miley homenajeó a la mítica cantante Tina Turner. De hecho, el vestido fue creado por el diseñador Bob Mackie, que décadas atrás vistió también a la “Reina del Rock & Roll”.

Miley develó una vez más su fuerza arrolladora encima del escenario y brindó una de las versiones de “Flowers” que quedará en la memoria de sus fans. Pero al promediar la canción, cuando la letra dice “No quería dejarte / No quería mentir / Empecé a llorar, pero luego recordé que…”, la cantante pop remató: “¡Acabo de ganar mi primer Grammy!”.

La nueva letra generó una ovación del auditorio y llenó de sonrisas el estadio de Los Ángeles, cargado de artistas de talla mundial. Entre ellos, Taylor Swift, John Legend y Kylie Minogue, que al instante fueron captados por las cámaras riendo y bailando el hit de Miley.

Además, hacia el final de la canción, la autora de “Prisoner” y “Wrecking Ball” introdujo otro cambio en su interpretación de “Flowers”. Apelando a su costado más rockero, entre guitarras distorsionadas, Miley tomó el pie de micrófono y causó furor entre el público cuando al finalizar lo lanzó al suelo y se fue sin saludar.

Su discurso al recibir su primer Grammy

Cuando la anunciaron como ganadora de una difícil terna –junto a Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Doja Cat–, Miley quedó sorprendida y con la boca abierta. Luego de saludar a quienes la rodeaban, subió al escenario y brindó su discurso de agradecimiento.

Para contar cómo se sentía utilizó una metáfora y contó: “Un niño quería una mariposa y sus padres le regalaron un cazamariposas, estaba emocionado pero no tuvo suerte, se sentó rendido pensando que no atraparía esta bonita mariposa y en ese momento la mariposa llegó a su nariz, ‘Flowers’ es mi mariposa, gracias".

Por último, fiel a su estilo, cuando recibió su segunda estatuilla, la cantante cerró irónica: “Muchas gracias a todos, no creo que me haya olvidado de nadie. Pero puede que me haya olvidado la ropa interior, ¡Bye!".

