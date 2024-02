Comenzó la Copa de la Liga 2024 y como es costumbre en Peligro de Wolf al inicio de cada torneo, citaremos los nombres de futbolistas que son y serán parte.



A esta altura del verano podríamos hablar de las ganas de vacacionar en la Costa. O que se viene el Díaz de San Valentini y que podrías ir con tu amor a Komar a un Barovero o al café Martínez o a tomar una Cervera bien Frías o regalarle Flores Rojas. O ir a Vera Miranda en el Luna Park. O ir a ver la elección de la Reyna del Carnaval…

Pérez no. Te acordás que el autoproclamado León que tenemos de presidente Lanzini un paquete de medidas que, lejos de dar Batallini a la inflación y hacerle Pittón Catalán al FMI, nos manda al Pozo. Pide que nos ajustemos el Centurión, pero sus Leyes del Ortiz Aquino funcionan y este Barco se hunde. ¿Se escapó del Taborda? Mientras el tipo le encaja un Picco a Fátima Flores, nos Cavani un Pozzo para que nos hundamos.

Se viene un año Bravo, con la economía en Rojo. Pero al ser más sordo que una Tapia no escucha al Puebla y ese DNU que es un Briasco hace de Gómez nuestros bolsillos.

Olvídate de ir a veranear a la Acosta. La nafta está a precio Oroz. Ni trabajando los Domínguez llegás a fin de mes. Como en los tiempos de Méndez, Bou te acordarás. No tenemos Paz. Mi Soñora camina por las Paredes. Ayala veo rezándole a Santamaría, a Sant’Anna y a todos los Santos de la Cruz. Estamos con la soga al Mancuello. Nuestros sueldos son Chiquito Romero y los Remedi te los cobran en Verde.

La gente de los Barrios está Cabrera, incluso los que lo votaron. Mi amigo el Rubio Ruberto me dijo: “Te soy Franco: no entiendo un Soto de política, lo voté y ahora me siento un Roffo”. El Russo Pereyra que, aunque nació en Mendoza vive en la calle Zapiola de Saavedra, me Conti esto: “Tuve que vender todos mis discos de Troilo, de Castillo, de la negra Sosa, del Chaqueño Palavecino, de Víctor Heredia para comprar Atum. Eso sí, los libros de Benedetti no los vendo ni loco”. El Alemán Milo me comenta lo que aumentó el jardín de Infante donde va su Chicco. Una cuota para nada Módica.

Encima nos rompen las Bologna con los tarifazos. Es un Palazzo a la clase media. Un Delgado Cuello de botella que Soler beneficia a los Rico. Nos deja a Gamba y sin nada de morfar en la Meza.

Acá Bay un Colombo bárbaro, y en todas las Arias. Al que te jedi le pegaría un Schott en el Zuculini. Corta la Bochi.