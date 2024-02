El médico Abel Albino volvió a ser noticia en estos días cuando el martes último, el Gobierno nacional formalizó un acuerdo que le otorga fondos a la fundación del pediatra para que los destine a los centros nutricionales ubicados en distintos puntos del país, entre esos lugares, el norte salteño, donde se registran altas tasas de mortalidad infantil.



El martes último la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, informó por redes sociales que ambas partes se comprometieron “a trabajar en la lucha contra la desnutrición infantil”. "El objetivo es desarrollar, promover proyectos y actividades que resulten de interés común a fin de implementar acciones y actividades en el marco del Plan Argentina contra el Hambre”, indicó en su cuenta de X. Ese programa arrancó en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, y con financiamiento externo del Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, por un total de 650 millones de dólares.

“Las tareas se realizarán junto con los más de 100 centros CONIN de toda la Argentina”, detalló el ministerio de Capital Humano. A ellos se sumará una red compuesta por 1500 ONGs vinculadas con la Fundación CONIN por franquicias. En conjunto, conforman la Red CONIN en Argentina y serán quienes brindarán, con fondos privados y de la Nación, “ayuda alimentaria a familias y niños en situación de vulnerabilidad, acompañándolos desde su primera infancia y desarrollo”. Fuentes consultadas en la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas del gobierno salteño, aseguraron que se enteraron por los medios del acuerdo de Abel Albino y CONIN con el Gobierno nacional. "La relación no terminó bien", admitieron sobre la experiencia que tuvo el Estado salteño con la fundación y sus franquicias solidarias durante la administración de Juan Manuel Urtubey.

“La principal riqueza de un país es su capital humano”, declaró Albino el martes último. Famoso por sus posiciones antiderechos, en un libro que publicó en 2010 propuso como método para eliminar la desnutrición infantil "combatir la promiscuidad, la pornografía, el autoerotismo, la anticoncepción, la infidelidad y el concubinato". Rechaza la homosexualidad y a toda diversidad de género, y fue ferviente militante contra una norma que regule la interrupción voluntaria del embarazo. La ex ministra de Mauricio Macri, Carolina Stanley, no le soltó la mano cuando dijo que el SIDA era un virus que atravesaba la porcelana o expresó dudas sobre efectividad de los preservativos. Recibió cuestionamientos de la Sociedad Argentina de Pediatría.



Albino es miembro del Opus Dei y fundó en 1993 la Cooperativa de Nutrición Infantil a semejanza de la CONIN chilena, que fundó en 1975 Fernando Monckeberg Barros. Nació en Morón (provincia de Buenos Aires) y estudió medicina en la Universidad Nacional de Tucumán. Luego se especializó en pediatría en Chile, se doctoró en la Universidad Nacional de Cuyo, y cursó Biología Molecular en la Universidad de Navarra de Josemaría Escrivá de Balaguer.



El desembarco en Salta

“Estoy militando activamente en toda la Argentina para que en el corto plazo podamos tener un Ministerio de la Primera Infancia en el país. Yo quiero que la Argentina sea cabecera en este sentido”, dijo Albino durante un discurso que brindó en Salta en 2015, cuando lanzó la Red Mundial CONIN.



Por entonces la red atravesaba un buen momento con el Estado provincial. Albino hizo pie en la provincia norteña durante la gestión de Juan Manuel Urtubey. Para mayo de 2013 contaba con un convenio marco (decreto provincial 1499) que formalizaba vínculos de colaboración entre el gobierno salteño y la red de ONGs vinculadas con CONIN por franquicias solidarias. Entre las más importantes: Nutrir, Fundación Manos Abiertas, Amanecer, Revivir, Changuito de Dios, ANPUY, Junior Achievment Argentina, entre otras.

En 2014, Albino vio concretada la creación de un Ministerio de Primera Infancia en Salta. Meses antes ya había coronado otro proyecto: una ingeniería de recolección de grandes volúmenes de datos que involucró al Estado salteño, a CONIN y una multinacional tecnológica. El médico antiderechos colaboró con la IA Azure de Microsoft relevando datos al menos entre 2014 y 2019. Lo hizo con el apoyo del Ministerio de la Primera Infancia, aunque los acuerdos que se firmaron entre 2013 y 2017 involucraron también apoyos del municipio de la Ciudad de Salta y la universidad pública salteña.



La meta era elaborar modelos predictivos con un grado de certeza cercana al 90 por ciento y sobre dos indicadores puntuales: deserción escolar y embarazo adolescente. Solamente trascendieron datos del segundo indicador, cuando Urtubey mencionó en un programa de la TV porteña que el Estado salteño trabajaba con IA para predecir el embarazo adolescente. Pero esas declaraciones ocurrieron en abril de 2018 y ya habían pasado 4 años de carga de datos para la IA de Microsoft. Urtubey dijo entonces que la plataforma del Ministerio de Primera Infancia era "una herramienta más, con la que tenemos georeferenciado a cada uno de los que están en situación de riesgo y estamos trabajando individualmente con cada uno de ellos".

Un mes antes de ese mismo año, en un seminario de Microsoft que tuvo lugar en Buenos Aires, sobre experiencias con datos e inteligencia artificial en Latinoamérica, Pablo Abeleira entonces coordinador de Tecnología del Ministerio de Primera Infancia salteño, expuso el relevamiento como un caso. Contó que trabajaban con Microsoft hacía nueve años desarrollando un modelo "revolucionario" concentrado en las personas y sus realidades.



Captura de un informe del BID elaborado por Manuel Lafuente.

"Hoy tenemos más del 50 por ciento de las zonas vulnerables relevadas", aseguró Abeleira en su disertación. Explicó que la cantidad de información era compleja de analizar hasta que apareció la IA y que el modelo desarrollado tenía un nivel de precisión de casi un 90 por ciento. Ese valor fue alcanzado en una prueba piloto realizada en Salta capital. "Desde el Estado, con esta información, nos estamos organizando para hacer un abordaje integral de la situación con los recursos y las capacidades que tenemos", agregó.



Indicadores de vulnerabilidad social

El 10 de junio de 2014 la filial Argentina de Microsoft informó sobre un acuerdo con el Estado salteño en el marco del programa nacional Argentina Avanza y en cuatro áreas prioritarias de interés para la provincia: educación, juventud, empleo e innovación.



Carlos Francisco Abeleira, ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas del ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, y a cargo del Ministerio de Primera Infancia, firmó otro acuerdo más específico sobre la ejecución de un plan de acción. Microsoft habilitaba al Estado sateño a utilizar "herramientas tecnológicas de procesamiento de información como mecanismo de diagnóstico orientado a detectar indicadores de vulnerabilidad social". Mencionaba la confidencialidad de los datos personales, pero no donde se alojarían y si estarían disponibles para los usuarios que brindaran la información requerida.

Según detalló la clausula 1, los indicadores de deserción escolar y embarazo adolescente servirían de "guía de formulación de políticas estaduales preventivas y transformadoras". Para ello utilizarían los servicios del "Sistema Azure Machine Learning como método innovador de evaluación y detección de patrones sociales". Y más precisamente, "con el objeto de prever tendencias, resultados y comportamientos en base al estudio de datos, como guía socio educativa de políticas públicas eficientes".



El representante de Microsoft, Urtubey y Carlos Abeleira en 2017.

En 2017, el gobierno de Salta y Microsoft firmaron una extensión de la cooperación para utilizar la plataforma IA de Microsoft. Fuentes en el gobierno salteño aseguran que ese acuerdo terminó en 2019, cuando asumió el actual gobernador de Salta, Gustavo Saénz. Sin embargo, Microsoft jamás devolvió los datos al Estado salteño.

El ex subsecretario de Tecnologías de Información y Comunicación de Salta, Guillermo Flores Avellaneda, recordó en una entrevista con Salta/12 que mientras fue funcionario en esa área de gobierno "se realizaron pedidos a Microsoft para que devuelva la información a la provincia". Los pedidos los hicieron las ex titulares del Ministerio de Desarrollo Social durante el primer período de Gustavo Sáenz, Verónica Figueroa y Silvina Vargas. "El problema", explicó Flores Avellaneda, "fue el vacío legal existente" en Argentina en los años en que el gobierno de Salta firmó los acuerdos con Microsoft. Esta empresa ya no pertenece a Bill Gates. Hasta setiembre de 2023, entre los principales accionistas institucionales del gigante tecnológico figuraban The Vanguard Group y Black Rock.

En La Rioja, Córdoba, Jujuy y Tarija

Meses más tarde de las declaraciones del ex gobernador Urtubey en la TV porteña, el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA estudió la metodología supuestamente capaz de predecir embarazos adolescentes y encontró serios errores técnicos y conceptuales. Básicamente, dijo que las conclusiones predictivas eran falsas porque violaban un principio básico del aprendizaje de máquinas: los datos para evaluar realidades deben ser distintos a los datos usados para entrenar la IA.

Esa falla notoria no frenó a Urtubey. En noviembre de 2016, firmó con el gobierno de La Rioja un convenio mediante el cual donaba a ese Estado provincial el manejo de la estructura tecnológica -que incluyó capacitación interjurisdiccional- en materia de Primera Infancia. El documento mencionaba que la plataforma tecnológica Azure permitiría "mejorar de manera inmediata la aplicación de políticas públicas (de erradicación de la pobreza) uniendo las ofertas del Estado y las ONGs con las necesidades reales de las personas sin depender de ningún intermediario".

La expansión territorial de la IA de Microsoft de la mano del gobierno de Salta concluyó en 2019, cuando el todavía gobernador Urtubey celebró convenios para donar su Plataforma de Primera Infancia con los gobiernos de Jujuy, Córdoba y Tarija (este último, del Estado Plurinacional de Bolivia).

Con Macri y con Milei

CONIN ya recibió financiamiento de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. En el informe 108 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de abril de 2018 ante el Senado Nacional, quedó registrada la respuesta de Marcos Peña a una pregunta realizada por legisladores. Ese día informó que su gobierno había transferido desde 2016 a la Cooperadora para la Nutrición Infantil 77 millones de pesos y restaba depositarle poco más de 121 millones.



Ahora el Ministerio de Capital Humano evitó brindar detalles a Salta/12 sobre el nuevo acuerdo con CONIN. "Por ahora no estamos hablando", dijeron desde el área de prensa área del gobierno de Javier Milei.



El análisis de la tarea de CONIN en Salta solo se centró en los fondos que recibió de la provincia y no sobre los datos que relevó para Microsoft. En 2020, un informe de la Auditoría de la Provincia a solicitud del Senado de Salta concluyó que el Estado salteño nunca pagó un peso directamente a la ONG de Albino, aunque sí a tres de las ONGs vinculadas a la Fundación de Albino por franquicias solidarias.