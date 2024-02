Los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires tendrán su primera reunión del año en medio de un delicado equilibrio luego del papelón legislativo del gobierno de Javier Milei con la ley ómnibus. El debate que sentó la postura de Facundo Manes y su “no” al proyecto, la continuidad acuerdista de Maximiliano Abad, y la reciente presidencia de Martín Lousteau en la UCR Nacional que ya cuenta con representantes entre los jefes comunales bonaerenses, conformarán una mesa que discutirá cómo seguir.

El encuentro del Foro de Intendentes Radicales de la provincia se llevará a cabo el 15 de febrero a las 10 horas en Tandil, la ciudad serrana, gobernada por Miguel Ángel Lunghi desde 2003. El principal tema será la elección de sus autoridades, pero nadie duda que será un espacio que profundizará el debate respecto al vínculo que debería tener el radicalismo bonaerense con el Gobierno nacional.

Sucede que el clima imperante de cara al Foro se rige por dos variables. Una política, anclada en el fracaso La Libertad Avanza con el naufragio de la ley ómnibus y las intenciones del PRO de ser parte plena del gobierno de Milei, sumado al pedido de Luis Petri al radicalismo para que se sume "al cambio".

También está el eje económico, con una elevada inflación y una baja en las recaudaciones, tanto locales como provinciales y, por ende, una merma en los fondos coparticipables, que empieza a complicar el pago de sueldos en los municipios.

La discusión de las autoridades y la gestión

Hoy la UCR en la provincia gobierna 27 municipios. Con la perdida de San Isidro a manos del PRO, Tandil quedó como la ciudad más importante que está bajo un gobierno boinablanca. En este contexto, Lunghi recibirá al Foro estando en sintonía con Manes, ya que el legislador Matías Civale, que responde al intendente, integra el bloque que presiden Claudio Frangul en la Cámara de Diputados provincial.

Al encuentro llega como presidente interino del Foro Maximiliano Suescún, de Rauch, quien tomó las riendas luego de que su predecesor, el ex intendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández, decidiera acompañar a Néstor Grindetti en su intención por suceder a Axel Kicillof en la Gobernación. Falló.

Si bien en todos los espacios hay quienes consideran que Suescún se encamina a una presidencia oficializada, el acuerdo no está cerrada. Incluso, desde algunas de las vertientes afirman que se “definirá en el transcurso de la jornada”.

Algunos intendentes cuyos nombres giraron como posibles reemplazantes, según pudo saber este medio, son Esteban Reino de Balcarce y Franco Flexas de General Viamonte. El primero integra el espacio de Abad, el segundo fue parte de las filas de Gustavo Posse, que perdió San Isidro.

Además, se manejó una tercera opción de conformar un triunvirato. Esa postura no habría cobrado fuerza, pero se piensa en una figura de vicepresidente, y hubo nombres que se deslizaron como el de Martín Randazzo, de General Lamadrid, y Erica Revilla de General Arenales.

A esta situación estrictamente institucional, se le suma la discusión sobre las afectaciones que viven los presupuestos municipales: crece el gasto y baja el ingreso. Uno de los puntos que se analizarán es la salud. La actual coyuntura económica está llevando a que muchos ciudadanos abandonen su prepaga y empiecen a atenderse en el sistema público, lo que genera la lógica conflictividad de tener que contar con el personal y los insumos suficientes.

Pero sobre la salud bonaerense, el principal tema es el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los trabajadores públicos de la provincia y sus deudas con los municipios.

Como parte del paquete de salud que podría entrar en la agenda de la charla entre intendentes está el proyecto de Kicillof de crear un Laboratorio de Medicamentos provincial que no pasó el filtro en la sesión de la Ley Impositiva. Algunos legisladores confiaron a este medio que hay intenciones de avanzar con las conversaciones "pero primero hay que resolver lo de IOMA que es un desastre”.

La seguridad también se colará en la mesa de discusión. En los municipios se percibe un crecimiento de la criminalidad, según cuentan, pero lo que más preocupa son los costos del combustible, un insumo que las municipalidades aportan a la policía.

“Nosotros damos 40 mil litros de gasoil, son 40 millones de pesos que hoy podemos dar, pero ¿hasta cuándo?”, se pregunta un diputado que responde a uno de los intendentes de peso que se sentará en la mesa del Foro.

La discusión política

¿Qué hacer con Milei? es la otra gran pregunta que cruza la vida del radicalismo provincial. Los intendentes se enfrentan al recorte del gasto, el freno a la obra pública y el eventual retiro del Estado como garante de la contención social.

“A nivel local, no hay funcionarios nombrados en la ANSES, en las delegaciones del ex Ministerio de Trabajo, en la SRT, entonces no tenés manera de resolver muchos problemas”, dice un legislador de la Quinta sección remarcando que ya van 60 de gestión.

En este marco, el PRO habría optado por acoplarse al gobierno libertario y profundizar sus vínculos filosóficos con Milei. Según el recorrido de consultas que pudo hacer este medio, tanto desde el espacio de Lousteau, Evolución, como desde las filas de Abad y, lógicamente, las de Manes, la postura es unificada: “No tenemos nada que ver con Milei”. “Habrá que ver que termina haciendo el PRO y ahí ver cómo seguimos”, dicen.

El vínculo quedó bastante quebrado en la provincia, pero hay un sector que aún mantiene lazos con el partido liderado por Mauricio Macri. En la Legislatura, el bloque presidido por el abadista Diego Garciarena funciona en interbloque con la bancada amarilla de Agustín Forchieri y la lilita Maricel Etchecoin. En otra vereda quedó un bloque de radicales que responden a Manes, que incluye al GEN de Margarita Stolbizer.

Manes y Stolbizer votaron en contra de la ley ómnibus. Pero la diputada nacional Karina Banfi, legisladora que responde a Abad, acompañó tanto el proyecto en general como cada uno de sus artículos en particular.

Así, Manes decidió combatir en todo momento. Recientemente una de sus legisladoras provinciales, Nazarena Mesías, salió a cruzar por redes sociales al propio Petri. “El radicalismo está donde debe estar, siendo el contrapeso de los excesos de autoritarismo que tiene el gobierno del que sos parte”, le dijo por X.

Por su parte, Abad venía manteniendo acciones con mayor grado de negociación. Si bien marcó distancia con el capítulo vinculado a la pesca y estuvo en contra de la eliminación de la zona fría, comulgó siempre con Rodrigo De Loredo, alfil de Lousteau.

De todas maneras, las distancias entre las partes pintan ser más de formas que de fondo. Un dirigente de conversación fluida con Lousteau y que lo representa en la provincia de Buenos Aires es claro: “Martín odia a Milei, pero Manes termina mandándose sólo y sin avisar, y así es difícil”. En este Foro, Evolución tendrá su representante en la mesa del Foro por medio de Lucía Gómez, la recientemente electa intendenta de Adolfo Gonzales Chaves.

Más allá de estas discrepancias, y luego de la convocatoria de Petri, tanto Lousteau como Banfi y el cordobés De Loredo, firmaron una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, exigiéndole que designe a los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo a los fines de ejercer un rol de control sobre el mega DNU de Milei.

“De persistir en su actitud dilatoria tendremos el deber de actuar con todas las herramientas legales a nuestra disposición para cumplir con el mandato de la Constitución Nacional”, concluye el texto del pedido. Un mensaje muy distante al pedido de un Petri que, así como hoy pide llevar a la UCR hacia los libertarios, en 2006 estaba muy entusiasta con la posibilidad de que Julio Cobos sea el vicepresidente de Néstor Kirchner.