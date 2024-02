Ucrania alertó de que la demora de la ayuda occidental pone en riesgo su independencia en medio del creciente déficit de misiles antiaéreos y proyectiles de artillería que aprovechan las fuerzas rusas para avanzar en varios sectores del frente.

"Necesitamos armas, armas y una vez más, armas. (...) La situación en el frente es muy complicada. Si alguien cree que es fácil, no entiende nada de la guerra", dijo Oleksi Danílov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania. "No pararemos, defenderemos nuestro país. No tenemos otra alternativa, no tenemos otra salida. Y realmente esperamos que nuestros socios comprendan que nuestra independencia está en peligro, así como la imagen, la autoridad y la unidad de todo Occidente", afirmó.

Ucrania se propone defender el bastión de Avdivka, en la región de Donetsk, con sus mejores tropas, según escribe hoy la revista Forbes. Kiev estaría reforzando la defensa de Avdivka con efectivos de la Tercera Brigada de Asalto. Al optar por quedarse y luchar, las fuerzas ucranianas están aceptando un riesgo enorme. En su parte de guerra, el Estado Mayor del Ejército ucraniano informó de un centenar de combates en distintos sectores del frente, 23 de los cuales tuvieron lugar en Avdivka. Ese bastión ucraniano, próximo a la ciudad de Donetsk controlada por Rusia desde 2014, tiene un gran valor estratégico.

El avance ruso en la zona, confirmado por imágenes de satélite, tiene un alto coste humano, destacan los medios ucranianos. El Ministerio de Defensa de Rusia informa que sus tropas siguen mejorando posiciones en el frente de Donetsk, anuncio que los militares rusos hacen desde hace una semana sin ofrecer más detalles. Los medios y blogueros militares rusos escribieron sobre el avance de las fuerzas rusas cerca de Chasiv Yar a 13 kilómetros de Bajmut. "Los rusos tienen ventaja y avanzan metro por metro hacia el oeste", escribe un periodista de Bild en su crónica desde Chasiv Yar.

Aumento del cansancio

Entre los europeos y estadounidenses crece el cansancio con la guerra en Ucrania, escribió el medio Deutsche Welle en Alemania. Esto se desprende de un informe presentado en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Además, pese a las advertencias de los líderes occidentales sobre la amenaza rusa, esta ha bajado en la lista de las preocupaciones de los occidentales.

Estos cambios fueron especialmente notables en Alemania, donde Rusia bajó del primer lugar al séptimo en la lista de las principales amenazas a ojos de la población. No obstante, el canciller alemán Olaf Scholz y la primera ministra danesa Mette Frederiksen participaron en la ceremonia de inicio de obras de una nueva planta de producción de munición del fabricante de armamento Rheinmetall en Unterlüb en el norte de Alemania. Está previsto que la nueva planta esté completada en 2025 y fabrique al año 200.000 unidades de munición para diferentes tipos de armamento, entre ellos los obuses entregados a Kiev.