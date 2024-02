El Buenos Aires Lawn Tennis se dará nuevamente el gusto de ser testigo del tenis del español Carlos Alcaraz cuando el número dos del ránking masculino inicie este jueves la defensa del título que conquistó el año pasado.

"El año pasado vine porque no tenía partidos llevaba tiempo sin competir, necesitaba jugar, el torneo me encantó. Las vibraciones y la energía que se viven acá son especiales. Tuve un gran año desde Buenos Aires en adelante. Me pasaron cosas. Quiero ver cómo me va este año", se entusiasmó quien luego terminó ganando Wimbledon (también fue campeón del US Open en 2022).

Su rival de turno en octavos de final será el argentino Camilo Ugo Carabelli (134º), quien venció este martes al peruano Juan Pablo Varillas (85º) por 7-6 (5) y 6-4. El partido está programado para las 20 horas y se podrá ver por TyC Sports.

El jueves también será el turno del segundo mejor preclasificado del ATP 250 Argentina Open, el británico Cameron Norrie (20º). El zurdo nacido en Sudáfrica pero que representa la bandera británica se estará midiendo con el rosarino Federico Coria (106º), quien venció este martes al austríaco Sebastian Ofner (38º) por 7-5, 4-6 y 7-5.

Este miércoles desde las 20, en tanto, habrá plato fuerte con el choque entre el chileno Nicolás Jarry (21º), tercer mejor preclasificado, y el experimentado suizo de 38 años Stan Wawrinka (60º), campeón de Roland Garros (2015), el US Open (2016) y Australia (2014).

En cuanto a los argentinos con chances, Francisco Cerúndolo (22º) se enfrentará con Facundo Díaz Acosta (87º) no antes de las 18:30 por un pase a cuartos de final.