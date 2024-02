El tenista español Carlos Alcaraz, máximo favorito, inició exitosamente la defensa del título en el Argentina Open con una victoria cómoda sobre el argentino Camilo Ugo Carabelli, a quien derrotó hoy por 6-2 y 7-5 en un partido en el que mostró algunas sutilezas de su variado repertorio.



Alcaraz, nacido en la ciudad española de Murcia y número dos del planeta detrás del serbio Novak Djokovic, exhibió su jerarquía de "top ten" ante Ugo Carabelli durante una hora y 40 minutos, ante unas 4.500 personas que se acercaron a verlo en acción en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



El murciano, de 20 años, continuará su camino en el ATP porteño este viernes ante el sorprendente italiano Andrea Vavassori 152), quien ingresó al torneo luego de haber atravesado la clasificación y sorteó dos rondas, la primera ante el brasileño Thiago Seyboth Wild (83) y la última en el partido que inauguró la jornada del jueves con un triunfo sobre el serbio Laslo Djere (35) por 6-4 y 7-5.



Alcaraz, campeón del US Open en 2022 y de Wimbledon en 2023, los títulos salientes de los 12 que conquistó en su carrera, tardó en acomodarse al partido en su inicio, así estuvo abajo 2-1 en el score ante Ugo Carabelli.



El argentino, surgido de la clasificación y vencedor en la ronda inicial del peruano Juan Pablo Varillas (85) en sets corridos, recibió el apoyo del público que premió con aplausos la actitud que mostró durante todo el partido.



Entre ese público estuvo el arquero de Boca Juniors Sergio "Chiquito" Romero, en una suerte de devolución de gentilezas ya que el niño prodigio del tenis español estuvo ayer en La Bombonera, en el triunfo sobre Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0.



Luego de ese comienzo adverso, Alcaraz enderezó el rumbo del partido cuando quebró el saque del argentino y se adelantó 4-2, después mantuvo el suyo y cerró por 6-2 en la primera ventaja importante.



El murciano se llevó el set luego de haber ajustado su primer saque (tuvo un 64 por ciento de eficacia en el parcial) y también cuando arriesgó con tiros angulados, profundos y una potencia descomunal, así concretó 10 "winners" e incurrió en 9 errores no forzados, con esa actitud de ir en busca del punto y arriesgar siempre.



Ugo Carabelli, monitoreado desde la tribuna por su coach, el extenista Carlos Berlocq, eligió mejor sus golpes en el inicio del segundo set, no tiró por tirar como venía haciendo en la parte final del primero, y así logró un quiebre de servicio y luego cerró su juego de saque con una volea para pasar al frente por 2-0.



Luego de ese segmento favorable para el argentino de 24 años, sobrevino la reacción de Alcaraz, quien comenzó a imponer su mayor velocidad de pelota, golpeó con una aceleración descomunal y sus tiros le permitían inclinar el partido en su favor.



El español se adelantó 5-3 a pura potencia con un dominio del escenario total ante un rival entusiasta como Ugo Carabelli que intentaba estirar lo máximo posible el partido para disfrutar la experiencia de enfrentarse con un "top ten" destinado a escribir una historia importante en el tenis.



Esa actitud le permitió a Ugo Carabelli emparejar el partido, con una propuesta de intercambiar "palazos" de derecha que equilibraron el marcador 5 a 5.



El argentino, quien fue campeón este año en el Challenger brasileño de Piracicaba (le ganó la final a Federico Coria) mostró su mejor versión y eso obligó a Alcaraz a exigirse al máximo para poder cerrar el partido.



En ese contexto, el murciano se adelantó 6-5 con su servicio y luego no volvió a fallar, así conectó precisos tiros de derecha que le permitieron quebrar en cero el saque de Ugo Carabelli, para concretar la victoria final por 6-2 y 7-5 y ponerse a pensar en si siguiente rival, el italiano Vavassori.



"Estoy muy contento de jugar nuevamente este torneo. El año pasado me llevé buenos recuerdos no solo por haber ganado el título, sino por el cariño de la gente. Tenia ganas de sentir de nuevo esa energía", expresó Alcaraz instantes después de haberse instalado entre los ocho mejores del torneo,



"Ugo Carabelli es un tenista muy duro, con mucho ritmo, y además tener al público de su lado lo motivó más", concluyó el murciano, quien se mantiene invicto de Buenos Aires con cinco victorias, cuatro de ellas el año pasado.

Los que también están en la misma instancia son Sebastián Báez, que eliminó 6-4, 7-5 a Luciano Darderi; Federico Coria, que venció 6-2, 4-6, 6-3 a Cameron Norrie; y Andrea Vavassori, que dejó en el camino 6-4, 7-5 a Laslo Djere.