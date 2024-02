Lejos de achicar el Estado, la vicepresidenta Victoria Villarruel designó al periodista Nicolás Kasanzew, quien fue corresponsal en la guerra de 1982, como director de Gesta de Malvinas en el Senado, una decisión que fue cuestionada por el Centro de ExCombatientes (CECIM) de La Plata por considerarlo un "negacionista".

"Damos la bienvenida en el Senado de la Nación a Nicolás Kasanzew como titular de la Dirección Gesta de Malvinas. Estamos muy orgullosos (de) que el corresponsal de guerra más reconocido en el conflicto de Malvinas colabore para que recuperemos nuestra historia y reconozcamos a nuestros héroes”, escribió Villarruel en redes sociales.

En respuesta, Kasansew publicó en su cuenta de la plataforma X: "La Vicepresidente de la Nación, hija de un héroe de Malvinas, me brinda la oportunidad de ocupar otra trinchera -nada menos que en el Senado- para luchar por la verdad histórica. Es un gran honor del cual trataré de ser digno. Cuento con la ayuda de mis hermanos veteranos!".

Al darse a conocer esta designación, el CECIM de La Plata afirmó que se trata de "un cargo a medida de un negacionista" y sostuvo que se trató de "la cara visible de la dictadura militar” a través de Argentina Televisora Color (ATC), donde fue uno de los que desinformaron diciendo que la Argentina iba ganando la guerra.

"Fue un mercenario que respondía a la propaganda dictatorial, no se movía más allá de las diez cuadras que tenía el pueblo en esa época, se dedicaba a armar set de entrevistas con soldados que estaban hambreados y sumergidos en pozos llenos de agua, mientras él comía torta y tomaba whisky en casas abrigadas en Puerto Argentino con la Junta Militar", afirmaron en un comunicado.

La agrupación también resaltó que un conscripto del Regimiento de Infantería 4 de Corrientes declaró ante la justicia: “Kasanzew me hizo un reportaje, me puso facturas, café en la mesa, cuando terminó el reportaje me sacaron todo, era para el reportaje, nada que ver, era para decir que así vivíamos y no tenía nada que ver con lo que vivíamos”.