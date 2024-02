El jueves 22 comienza la última parada de la fase regular en la que se definirán las posiciones de cara a los cuartos de final de la Liga Argentina de Voleibol RUS 2023/2024.

Durante cuatro días se jugará el Tour 7 que será organizado por Ciudad Vóley, y se desarrollará en el CEDEM Nº 2 de Caseros.

Ciudad Vóley es el líder del torneo con 46 puntos, seguido por UPCN San Juan Vóley con 40. Policial Vóley y Monteros están en el tercer y el cuarto lugar, respectivamente. En el fondo de la tabla, Obras de San Juan está a 8 puntos de Tucumán de Gimnasia con 9 por disputarse, lo que hace muy difícil que pueda mantener la categoría.

Por otro lado, River, San Lorenzo, Boca, Once Unidos y Tucumán de Gimnasia buscarán quedarse con los triunfos que les permitan quedar entre los ocho mejores. De los cinco equipos hay tres que llegarán a los Play Off.

Ciudad Vóley y Defensores de Banfield será el televisado del Tour 7 que se jugará el jueves desde las 18 hs. El resto de los partidos serán transmitidos por TyC Sports Play.

Fixture completo

Jueves 22

12 hs Obras de San Juan vs Monteros Vóley

15 hs Tucumán de Gimnasia vs Policial Vóley

18 hs Ciudad Vóley vs Defensores de Banfield

21 hs River Plate vs Once Unidos

Viernes 23

14 hs Obras de San Juan vs San Lorenzo

17 hs UPCN San Juan Vóley vs Boca Juniors

20 hs Policial Vóley vs Defensores de Banfield

Sábado 24

14 hs Monteros Vóley vs River Plate

17 hs UPCN San Juan Vóley vs Tucumán de Gimnasia

20 hs Once Unidos vs Ciudad Vóley

Domingo 25

10 hs Policial Vóley vs River Plate

12.30 hs Boca Juniors vs Tucumán de Gimnasia

16 hs Monteros Vóley vs UPCN San Juan Vóley

18.30 hs San Lorenzo vs Defensores de Banfield

21 hs Ciudad Vóley vs Obras de San Juan

Tabla de Posiciones LVA RUS 2023/2024