La periodista Inna Afinogenova entrevistó recientemente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y contó su experiencia en diálogo con Víctor Hugo Morales.

"Yo no lo conocía. Ha sido un privilegio y una suerte periodística que he tenido. Él me conocía por los trabajos que había hecho sobre México y Argentina y consideró que no era mal momento para esta entrevista", relató, en AM750.

"A mí me pareció una persona muy cercana. Eso es lo que impacta mucho: una persona que tiene tanto poder, que es presidente, es una persona que se puede hablar. Escucha, una particularidad que no todos los poderosos tienen. Me quedé francamente encantada", siguió.

En esa línea, la periodista rusa, exsubdirectora del sitio web RT en Español, se refirió a al supuesto retiro de AMLO de la actividad pública una vez finalizada su gestión, algo que el propio mandatario se ha ocupado de anunciar una y otra vez. "Tiene la absoluta convicción de que se va y nunca jamás va a participar en política", aseguró Afinogenova.

"Y parece que lo está trabajando mucho, porque en México se está dando lo que él llama revolución de las conciencias, una revolución cognitiva. Tiene una confianza en el pueblo mexicano de que no va a permitir un nuevo auge de neoliberalismo", agregó.

Además, se refirió a quien suena como posible sucesora de López Obrador al frente del Palacio Nacional, la exjefa de Gobierno de Ciudad de México y candidata del oficialismo en las elecciones generales de junio próximo, Claudia (Sheinbaum): "Él dice que la revolución tiene cara de mujer. Habla de ella como una sucesora mucho más preparada que él mismo", sostuvo la periodista.

"Lo que me pareció muy bueno para los progresismos latinoamericanos -porque México es un país con continuidad del progresismo y él se va con altos índices de aceptación-, es que dijo que la izquierda no puede moderarse y tiene que ser radical. No sirven las medias tintas en política", afirmó.