Mauricio Larriera y Miguel Russo llevan la definición de sus respectivos equipos hasta último momento. El entrenador de Newell’s tiene todos los problemas de mitad de cancha hacia delante ante la ausencia de Ever Banega. Guillermo Balzi y Julián Fernández son las primeras opciones de reemplazo. Pero el posible cambio de apuesta ofensiva deja abierta la sorpresa en la alineación rojinegra a la inclusión de otro volante en la formación. Mientras que el técnico canaya se inclinará por jugadores de experiencia y esto le abre las puertas a su regreso a Mauricio Martínez . Al tiempo que Jaminton Campaz tendrá chances de jugar si la alineación pisa el Coloso del Parque con solo un delantero y Jonatan Gómez se queda entre los once debido a la destacada actuación que mostró el pasado sábado ante Gimnasia y Esgrima. Los socios de Newell's ayer agotaron las plateas y por la noche animaron otro multitudinario banderazo con la presencia de los futbolistas.

El problema Banega

Banega no tiene reemplazo. Su expulsión ante Estudiantes es el peor escenario que podía enfrentar el entrenador y por eso Larriera no definió ayer quién será su reemplazante. Balzi es por caraterísticas y posición el que tiene todas las posibilidades de ser titular el domingo. De hecho, el volante ya tuvo participación en los últimos compromisos. Pero Larriera también se tienta por sumar peso ofensivo e incluir a Guillermo May, un delantero de mucho esfuerzo en cancha pero con menos capacidad para tomar protagonismo lejos del área, donde se construyen las jugadas.

Hay otra duda que está latente en el parque Independencia: la continuidad de Franco Díaz. Su rendimiento no convence y en su posición puja por entrar Julián Fernández, aunque también Ignacio Schor. Esta posible modificación se dará a conocer minutos antes del partido porque Larriera dejará pendiente la decisión a conocer antes cómo formará Central. Y también hay lugar para una sorpresa: Matko Milvevic como titular en lugar de Francisco González. Por el resto no hay dudas. La defensa está compuesta por jugadores en buen nivel y la titularidad de Ramiro Macagno no está en discusión. Armando Méndez y Angelo Martino se apropiaron de la titularidad con lo que hicieron en los primeros partidos del año. Ian Glavinovich es el juvenil que mejor se adaptó a la Primera y Gustavo Velázquez es el líder del fondo por despliegue y presencia.

El equipo de Larriera hizo fútbol ayer por la tarde en Bella Vista. Luego el plantel se trasladó al Coloso del Parque y participó de banderazo animado por los hinchas. Esta mañana Larriera ordena el último entrenamiento de fútbol para elegir al once titular. El partido del domingo será exclusivo para los socios de Newell’s. Se agotaron las plateas ayer y será otro clásico con ubicaciones saturadas.

Gómez lo hizo

La actuación de Jonatan Gómez ante Gimnasia y Esgrima lo acorrala a Russo. Es que el técnico tiene pocos argumentos para sacar al volante y su permanencia en la formación reduce opciones para los regresos de Jaminton Campaz y Maximiliano Lovera. Gómez e Ignacio Malcorra jugarán el clásico. No así Elías Ocampo. El juvenil es el apuntado a dejar el mediocampo para permitir el ingreso de Mauricio Martínez. A Russo lo seduce sumar jugadores de experiencia y el domingo es muy probable el regreso de Martínez como titular. El volante central jugó ante Independiente pero perdió el puesto luego de la derrota, al igual que Campaz y Lovera. Para Russo el lateral derecho titular es Emanuel Coronel. El ex Banfield no jugó el sábado porque tuvo familia y en su lugar reapareció Damián Martínez pero el técnico no está convencido en devolverle el puesto a Coronel para jugar en el Coloso del Parque. En este caso también se imponen los antecedentes: Martínez ya disputó muchos clásicos, incluso en el parque Independencia, y esta experiencia le convence al técnico para dejarlo en el equipo.

¿Russo jugará el clásico con dos delanteros? La apuesta ofensiva que propuso el técnico ante Gimnasia y Esgrima con Luca Martínez Dupuy y Tobías Cervera en el once principal es improbable que lo sostenga para el domingo. No solo porque es el clásico sino porque el equipo juega de visitante, donde tiene un muy bajo promedio de cosecha de puntos desde el año pasado. Cervera es el elegido a salir dado que Martínez Dupuy se reencotró con el gol en la última fecha. La salida de un delantero abre la puerta para la vuelta de Campaz o de Lovera. El colombiano no está a su nivel, no hizo la pretemporada y puso en duda su permencia en el club hasta el cierre del libro de pases. Esta situación lo sacó de la titularidad. Pero su influencia en el juego demostró ser decisiva y por eso Russo sorprendería si lo mantiene entre los suplentes.

A Russo también se le hará difícil no convocar a la concentración a Abel Hernández. El delantero lleva un mes entrenando en forma especial para encontrar su condición física y su aparición es reclamada por todos en Arroyito dado que la tesorería por su préstamo asume el pago de casi dos millones de dólares durante el año. Para responder a las expectativas el club publicó en redes fotos de Hernández entrenando, por lo cual irá al banco el domingo en el Coloso. Hay expectativas por su debut debido a que se trata de la gran apuesta de los canayas por encontrar los goles que el equipo perdió en julio pasado con la transferecnia a Inglaterra de Alejo Veliz.