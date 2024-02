Tras el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, Javier Milei dejó abierta la posibilidad de avanzar en un acuerdo político más profundo con el PRO. El Presidente anticipó que se contactará con Mauricio Macri la semana que viene, aunque advirtió que antes de concretar un nuevo pacto cada espacio debe "resolver cuestiones internas".

"Es un proceso que requiere tiempo", dijo Milei en una entrevista con TN, respecto a sellar un acuerdo con el fundador de Cambiemos. "Vamos a estar hablando cuando vuelva de Estados Unidos. No sé si lo vamos a hacer telefónicamente o nos vamos a juntar", agregó. En ese sentido, señaló que formalizar una alianza "demanda tiempo" y aseguró que "no están apurados". "Tanto dentro del PRO como nosotros tenemos que ir resolviendo cuestiones internas", aseguró y no descartó crear un nuevo partido político con Macri. "Lo iremos viendo", expresó.

Sobre el fallido tratamiento de la Ley Bases, el mandatario destacó el rol del diputado Cristian Ritondo. "Agrupó a toda su tropa bancando incondicionalmente el cambio", ponderó. En paralelo, anunció que enviará una iniciativa al Congreso para penar con cárcel a los funcionarios que emitan dinero para el Tesoro. “El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, indicó

En cuanto a la reunión que mantuvo ayer con la subdirectora del FMI, Gita Goopinath, el jefe de Estado la calificó como "muy buena" y precisó: "Estuvimos cerca de 1 hora y 40 minutos y ella expresó que estaban satisfechos con la tarea que hicimos y nos dijo que están dispuestos a acompañarnos". Por último, afirmó que la inflación "va a seguir bajando" y auguró que llegará a un dígito a mitad de año. "En febrero, 15 por ciento sería un numerazo", completó.