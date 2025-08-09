Josefina Del Río tiene 35, es abogada, madre de una niña pequeña, subsecretaria de Hábitat de la Municipalidad de Rosario. Desde el 14 de julio ocupa un escaño en la Convención que debate la reforma de la Constitución de Santa Fe donde representa “la voz del intendente” Pablo Javkin. Como miembro de la comisión de Régimen municipal advierte en diálogo con Rosario/12 que “sin recursos no hay autonomía” y que esa condición para Rosario supone decisiones soberanas que van desde “sacar un árbol” a un empréstito. Como su jefe político, Del Río sostiene que la ciudad debe ejercer su autonomía apenas se sancione la nueva Constitución mediante una Carta Orgánica “provisoria” dictada por el actual Concejo Municipal, en el que oficialismo y aliados poseen mayoría. Y en 2027 llamar a elecciones para una convención estatuyente.

-¿Cómo fue tu llegada al Servicio Público de la Vivienda?

–Arranqué mi trayectoria en lo público en 2013. Presenté en la Facultad de Derecho mi currículum para una pasantía en el área notarial de la Dirección de Vivienda. En ese momento no militaba. Me llamaron a la entrevista, quedé y arranqué a trabajar. Luego me contrataron para tomar un tema que era la escrituración con el Colegio Escribanos. Después decidieron contratarme en la Secretaría de Hábitat y en 2019 Pablo Javkin me ofrece venir a trabajar a la Municipalidad como subsecretaria de Hábitat y, en 2023, me propuso quedar a cargo del directorio del Servicio Público de la Vivienda, que es donde estoy ahora.

–¿Cómo llegás a la lista de convencionales constituyentes de Unidos?

–La composición de las listas siempre es una decisión colectiva y la propuesta tenía que ver con, primero, que tenía que ser una mujer. Pablo priorizó una representación rosarina, teniendo en cuenta la importancia que tenía el tema de la autonomía y el régimen municipal para nosotros.

¿Sos la voz del intendente en la Convención?

-Sí, por supuesto.

–Con el camino que ha recorrido hasta ahora la comisión de Régimen Municipal, ¿ves que existe consenso en relación a que la autonomía sea plena?

–Sí, la verdad es que afortunadamente la comisión deja esta sensación de que hay consenso. Uno siempre vive los sesgos de los espacios que recorre. En Rosario en los últimos tiempos nadie más que nosotros hablaban de autonomía. Yo llegué a la comisión pensando, "vamos a ver qué nos encontramos acá", porque la verdad es que nosotros hicimos campañas de autonomía y ningún otro espacio político había levantado esas banderas. Fue una noticia positiva el hecho de llegar y que existiera relativo consenso. Digo relativo porque, obviamente, después entran a jugar aquellas particularidades que tiene cada proyecto.

–La comisión tiene que dictaminar, además de la autonomía que es el tema estrella, de una manera que permita abarcar la diversidad de pueblos que conforman la provincia, que son muy heterogéneos.

–Uno tiene que pensar también que Santa Fe es una provincia que, en términos de sus localidades, es súper heterogénea. Corresponde que el texto constitucional haga honor a esa heterogeneidad, aun cuando establece ciertos parámetros que son comunes. Por ejemplo, la decisión en la ley que habilitó el sentido de la reforma de que empecemos a hablar de que son todos municipios y, a lo mejor, eliminemos la distinción entre comuna y municipio, que tiene que ver con una jerarquización de las poblaciones.

–¿Hay autonomía sin recursos, con recursos escasos, sólo con transferencias de competencias?

–En eso también creo que hay relativo consenso. Para que la autonomía no sea solo un enunciado constitucional, tiene que ir acompañada de los recursos que la hagan posible. Obviamente que primero hay que tener en cuenta que los recursos municipales previenen de distintas fuentes, si no es entrar en un reduccionismo. Entendemos que cualquier atribución de competencia que haga la provincia sobre un municipio sí o sí exige que se le otorguen los recursos necesarios para poder cubrirlo.

–Hay un miedo que aparece del sector público, que piensa “nos otorgan determinadas competencias, pero si no tenemos los recursos, nos van a decir que para qué queríamos autonomía”; y en el sector privado a que la autonomía implique mayor presión fiscal o nuevas tasas.

–Está claro, creo que esa afirmación tiene dos aristas de análisis. La primera es que, lógicamente, por lo menos en nuestro proyecto, pero creo que sobre esto hay consenso, cualquier competencia que se eleve en un municipio va a tener afirmación de recursos para cubrirla. Hay consenso porque la autonomía sin recursos no es autonomía, eso es lógico. Lo segundo tiene que ver con que en términos de la presión fiscal, los municipios no son burbujas. Con esto quiero decirte que el régimen federal y el verdadero federalismo fiscal supone que nosotros tenemos impuestos o tributos nacionales, provinciales y municipales, pero que siempre rige la regla de la prohibición de la doble imposición. Es decir, no puede un intendente salir a crear un impuesto que colisione con un tributo nacional o provincial, porque hay una sanción prevista.

-¿Qué cosas considerás que van a cambiar a partir de la condición de Rosario como ciudad autónoma?

-Nosotros cuando dábamos la discusión de por qué queremos ser autónomos, siempre nos desafiábamos a pensar cómo va a ser la vida más simple, o qué es lo que mejora. Y tiene mucho que ver con esto de que el reclamo de las gestiones locales está relacionado con la simpleza, la cercanía. Un ejemplo: hoy Rosario para extraer un árbol lo tiene que consensuar con la provincia. Es a todas luces absurdo. Una ciudad que es más grande que 12 provincias de Argentina, tendrá la posibilidad de decir si saca un árbol sin tener que ir a negociar un plan anual de arbolado a la provincia de Santa Fe. O los empréstitos, que son aquellas operaciones de crédito que el municipio realiza para financiar determinada obra. En la gestión de Omar Perotti, la Municipalidad de Rosario perdió 10.000 millones de pesos por demoras en las autorizaciones. Eso sí tiene un impacto directo en la vida de la gente.

-Hay una discusión dentro de la comisión y en la Convención sobre cómo se va a dictar la Carta Orgánica de la Rosario autónoma. ¿Hay mayoría para que el dictamen diga que la dictan los Concejos, o para que se llame a una convención estatuyente?

-La comisión todavía no ha pasado a instancias de discusión en el sentido más estricto del término. Para nosotros hay una ley que fue la que, en cierta forma, dictó la reforma. Esa ley es un instrumento vinculante. El artículo 3 es clarísimo. En nuestro caso, lo que reclamamos es la posibilidad de que, sancionada la nueva Constitución, Rosario se pueda dar esas normas de autonomía que arranca con la declaración de la ciudad como autónoma. Obviamente que no estamos en contra de la convocatoria a una elección convencional estatuyente en el 2027, porque uno no puede generar esto de que la gente vaya a votar todo el tiempo y que haya gente que va a ser candidata todo el tiempo. Es una locura pensar que nosotros volvamos a llamar una elección después de la enseñanza que nos dejó la última sobre el acatamiento y la gente no yendo a votar. Creemos que estamos habilitados por ley para el dictado de ese estatuto provisorio, de esa norma fundamental de la autonomía y que luego, en 2027, una convención convocada al efecto también podrá rediscutirla.

-Y en el interín, una vez sancionada la Constitución y declarada la autonomía, ¿con qué instrumento jurídico se rige la ciudad hasta que se llame una convención estatuyente?

-Esta es la discusión: qué carácter tiene esta norma fundamental de autonomía que está habilitada por el artículo 3º. Y esa discusión no se dio en el seno de la comisión. Entendemos que se puede dictar una Carta Orgánica porque está habilitada por el artículo 3, puede ser provisoria hasta tanto se haga el llamado a una elección estatuyente y ganar estos dos años. También tener en cuenta que nuestro proyecto, por ejemplo, plantea que el régimen electoral queda reservado al sistema provincial, lo que implica que, en realidad, esa norma fundamental de la autonomía también se composta adentro del marco de lo constitucional. Quiero decir no es que uno regule lo que quiere.