La fila para entrar a la sala del Cine Municipal Select es tan larga que se dobla sobre sí misma formando un caracol en el ambiente. Hace frío en el edificio de mármol blanco del pasaje Dardo Rocha, y nadie quiere salir al piso de damero del pasillo a comprobarlo. El muy abrigado público está en su mayoría conformado por estudiantes o jóvenes (ciudad universitaria), pero también se les mezclan quienes parecen estar por ver la película por segunda vez. Eran los próximos espectadores de "Fin de fiesta", un drama político de 1960 de Leopoldo Torre Nilsson que cerró el viernes la primera parte de una serie de proyecciones en 35 y 16mm en homenaje a Leonardo Favio. "Cinemecánica Nacional", que obtiene su nombre del ciclo de cine mecánico tradicional de La Plata en alianza con el festival platense FestiFreak, despidió el lado B de sus proyecciones, dedicadas a la faceta autoral de Favio, recordando una proyección histórica de la película en la ciudad que terminó en represión policial.

"Para quienes no estén habituados al ciclo, las proyecciones son mecánicas, así que estamos atentos a cualquier eventualidad. Habrá un intervalo para cambiar el rollo, pero pueden haber algunas paradas de carrete o correcciones en el camino. Es un poco la mística y la idea de recrear el ritual de ver fílmico otra vez en la ciudad. Están invitados a contagiar a otros espectadores", dijo en la presentación Marcos Migliavacca, programador del ciclo. En la sala del Select está el único proyector de fílmico de La Plata. Es un logro directamente relacionado al FestiFreak, que lo incorporó a su edición número 18. Ese proyector les permite acercarle a una ciudad entera una textura y ruiditos que habían estado, hasta ese momento, ausentes de la experiencia sensorial de la sala de cine.

Leonardo Favio y Graciela Borges en "Fin de fiesta".

Ambientada en los treinta durante la década infame, en la claroscurísima "Fin de fiesta" Adolfo (Favio) es el nieto de Mariano Braceras (Arturo García Buhr) un caudillo conservador de la Provincia de Buenos Aires probablemente inspirado en Alberto Barceló. Adolfo oficia de testigo, narrador y comentarista del ascenso y caída de su abuelo, así como de los acontecimientos violentos y corruptos de los que es parte. Provocadora y tenaz, la película aclara que todo es una ficción excepto "los sucesos del H. Senado", ya que incluye dentro de su narrativa el atentado a Lisandro de la Torre. Ni ingenua ni perezosa.



La fuerte carga política de la película no fue indiferente en el público que se encontraba presente el 30 de marzo en la ciudad de La Plata durante el estreno de la película en el Cine Astro, un cine que estaba ubicado en la calle 48, entre 7 y 8, que después fue shopping y ahora es nada, polvo y abandono. Mientras Carolina Monti, otra pata organizadora de FestiFreak, hablaba a los espectadores sobre la investigación que había realizado para la ocasión gracias a la Biblioteca de la Legislatura platense, recortes de diario de la época se proyectaban durante la pantalla principal.

La película se esperaba, como así a sus actores, presentes en el estreno: Favio, Lautaro Murúa, Graciela Borges, Osvaldo Terranova y Arturo García Buhr, además de Leopoldo Torre Nilsson y Beatriz Guido, autora de la novela homónima, y María Vaner, esposa del cantante en ese momento. Una crónica del diario El Argentino del 31 de marzo narra que los problemas comenzaron en el Jockey Club, donde le habían organizado a los actores y técnicos una cena. Además de que la comitiva había llegado tarde, un pulover rojo que tenía puesto Favio, "no a tono con la estricta etiqueta del Jockey" causó aún más el malestar de los mozos. El actor se negó a cambiarse y el ambiente se tensó. Llegaron al cine cuando la película ya había empezado. A los 40 minutos de exhibición se oyó un grito "¡Viva Barceló!", levantando la referencia del caudillo en el que pareciera inspirarse la película. Faltando 20 minutos para finalizar el fim, cuatro jóvenes se retiraron de la sala. Uno de ellos al pasar por la fila donde está ubicado Torre nilsson manifestó descaradamente: "¡Degenerado!". Insultos, silbidos, parabrotas, gritos y colillas que caían desde el balcón obligaron a detener la proyección, y la posibilidad de continuar el visionado de la película quedó en nada.

Esta vez, la escena donde el personaje creado por García Buhr lee indignados los titulares "Se descubren las maniobras del ex Caudillo Braceras" en la que se desmadró el público aquel 1960 pasó sin pena ni gloria. No hubo pugilato a la salida, ni declaraciones de justificación ni . Solo aplausos, risas, y palabras de agradecimiento de los jóvenes hacia los organizadores por haber visto, como se pensó originalmente, a un joven Leonardo Favio sacándole a un hombre una bala del pecho con la boca. No es poco.

"En general intentamos al menos una pequeña explicación de de dónde vienen las películas, que son en fílmico y qué significa eso también, para el que no lo conoce. Nos permite contar sobre la materialidad, la historia, el trabajo mecánico y físico que lleva, y que sea una experiencia más accesible", dijo Monti después de la proyección. Sin caer en el extremo del didactismo ni el de la snobeada, la presentación a cargo de Carolina enmarcó y situó la película en tiempo y espacio. Según ella, el cine en fílmico en La Plata se ausentó de la única cadena de cines comerciales de la ciudad aproximadamente en el 2014, aunque no se sabe exactamente cuándo. Los proyectores cumplen una función museística, y están ahí parados en los pasillos de adorno. "No hay una relación, no se sabe qué es eso, no hay un cartel o algo". En el Select, una pequeña muestra de proyectores es acompañada con cartelitos explicativos acerca de qué es cada maquinaria, para por lo menos atar esos grandes motores a algún tipo de significado.

"Aunque la relación de la ciudad con el fílmico no sea muy cercana, está viniendo mucha gente interesada. Nosotros empezamos el ciclo hablando de recuperar algo de la nostalgia del cine, pero nos estamos encontrando con mucho más que eso. Personas que no habían visto esto nunca, o sí pero no sabían lo que estaban viendo, entonces preguntan, y es una mirada nueva. Nos hizo dejar un poco el discurso de la nostalgia de lado, para interesarnos por esta relación nueva con la materialidad, con la historia de las películas. O de cómo las películas marcan tu historia", dice.

Ayer, con la proyección de Crónica de un niño solo, el debut cinematográfico del cantante popular, quedó inaugurada oficialmente la sala, después de un periodo de obra para mejorarla. Hoy a las 20hs, el ciclo continúa con Este es el romance del Aniceto y la Francisca (1967), y hasta septiembre, el público platense podrá visionar todas las obras de Leonardo Favio en orden, y en sus condiciones de iniciación. Para quienes conocen, pero aún mejor, para los que no saben nada.