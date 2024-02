La audiencia imputativa por el hallazgo de una beba en un contenedor de San Juan al 400 el domingo pasado se realizó ayer, con la presencia de la joven de 18 años, madre de la fallecida, y el juez Gonzalo Fernández Bussy decidió la internación en el hospital Agudo Ávila para que reciba la atención adecuada. La chica presentó -según la fiscalía- "un estado dudoso en cuanto a la comprensión del acto de imputacion de cargos".

El pedido de las abogadas de la adolescente, Daiana Araya, Sofía Basso y Vanesa Vargas, de la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas fue que "dado el resultado de la autopsia preliminar que indicó que la causa de la muerte no se pudo determinar y no habiendo signos de violencia en el cuerpo, considerando el estado de salud mental de su mamá agravado por la muerte de su bebé, se solicitó la urgente internación de su defendida para el abordaje de su salud mental".

Fernández Bussy resolvió suspender la audiencia imputativa a J.G de 18 años debido a que en principio no comprendería los actos que se llevan adelante en la misma y, en relación al identificado como A.G.B de 23 años, quien se encontraba detenido en el marco de la misma investigación, no se le realizó imputación al no surgir en la investigación elementos concretos para ello. Tras acuerdo de las partes, el Juez ordenó su libertad debiendo fijar residencia y bajo persona responsable.