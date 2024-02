La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner homenajeó este domingo a su compañero Néstor Kirchner a 74 años de su nacimiento y recordó que "la verdad no tiene pasado, solo presente y futuro".

"Hoy, hace 74 años que Néstor nació. Quiero compartir este video que lo recuerda más vivo que nunca. La verdad no tiene pasado, solo presente y futuro", escribió CFK junto a un video que recopila discursos del expresidente.

El primer discurso que se incluye en la publicación sorprendió a varios usuarios y usuarias en redes sociales, ya que podría funcionar en la actualidad -salvando las distancias- como una respuesta directa al Gobierno de La Libertad Avanza.

"¿Estos son los héroes de la libertad de mercado? ¿Dónde están los principios que tenían? Porque uno puede pensar distinto, yo no creo mucho en la libertad de mercado, pero le puedo dar el debate ideológico, pero no se puede ser tan cobarde de decir que la única salida de la Argentina es la dolarización, de decir que en la Argentina la única salida es el ajuste permanente, de decir que la salida de Argentina es ir cerrando escuelas, hospitales, provincias, de usar el poder del pueblo para arrebatar lo que es del pueblo", dice Néstor.

Y propone: "Por eso, argentinos, ante esta acción, no hay que callarse más. Hay que pararse, hay que plantarse, hay que caminar y hay que enfrentarlos para construir una Argentina distinta".

El video, que incluye otros discursos históricos del exmandatario, está acompañado por la canción "Ahora imagino cosas" de la banda Él Mató a un Policía Motorizado, que dice: "Quiero enfrentarme a todos, no me importa. Cuan salvaje es la pelea, no, no me importa".