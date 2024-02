Sergio Romero (8): tuvo bastante trabajo, sólido en los anticipos, aunque algo impreciso en las salidas largas; de vuelta del vestuario, pese a rechazar en el primer intento de Solari, en el segundo disparo no pudo evitar la caída de su arco; brillante tras ahogarle un cabezazo a Borja y un remate de Sant'Anna junto al palo.

Luis Advíncula (5): con las ganas de siempre para tomar la lanza y sacar provecho de las subidas por su andarivel, aunque quedó muy expuesto en el primer tiempo en la jugada en la que Colidio sacudió el palo izquierdo; ya en el complemento, un cabezazo corto y mal dirigido provocó el pase fenomenal de Enzo Díaz y posterior gol de Solari.

Cristian Lema (5): estático, descoordinado con Figal para habilitar a Solari en el gol de River y bastante desprolijo en sus despejes; nunca pudo imponer presencia aérea en sus incursiones en ataque.

Nicolás Figal (6): comprometido desde el minuto 7 con una amonestación, mostró oficio y temperamento más que conocidos, aunque quedó pagando en el gol millonario.

Lautaro Blanco (7): un poco contenido en su lateral, debió sufrir la presencia de Colidio y las escaladas de Herrera; con su equipo en desventaja, se comprometió más en ataque y por su franja llegó el empate.

Jabes Saralegui (6): no le pesó su primer Superclásico, ganó en su duelo con Barco, se atrevió a patear al arco y fue muy dúctil en ese mediocampo que promedia los 21 años y promete.

Ezequiel Fernández (8): no la tuvo sencilla de entrada con un encendido "Diablito" Echeverry, aunque después se afianzó y fue una fiera tanto para ayudar a la última línea como para recuperar el balón en su zona y jugarlo con criterio.

Cristian Medina (9): puro talento, cuando la tuvo bajo la suela fue el eje en ofensiva, hábil para proteger el balón y no dilapidarlo, inteligente en el juego corto y punzante en algunas estocadas con su sello, avisó en una buena jugada con un remate a colocar que Armani resolvió bien; más tarde tuvo revancha y marcó su primer gol en la temporada.

Kevin Zenón (6): anticipado ante la presión inicial riverplatense, se plantó mejor en el complemento y siempre se ofreció como descarga; dueño de las pelotas paradas, probó poco al arco.

Edinson Cavani (4): el uruguayo se retrasaba para pivotear, no siempre con acierto; corrió mucho, pero no remató al arco y no tuvo peso; fue reemplazado.

Miguel Merentiel (5): la referencia más palpable en el ataque, provocó una falta y exageró vehemencia ante González Pírez; tuvo un disparo desviado, una pifia y una puntada dentro del área. Poco para un goleador.



Luca Langoni (-): casi le sale el tiro del final en una corrida.

Lucas Blondel (-): entró con acierto para cubrir la posición de Advíncula.

Nicolás Valentini (-): no se entendió que ingresara por Medina.



Darío Benedetto (-) y Frank Fabra (-): entraron sobre el final.