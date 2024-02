A rodar, a rodar, no con el Magical Mystery Tour sino con el Universo Cinematográfico de The Beatles. Sam Mendes, el oscarizado director de películas como Belleza Americana y Skyfall, ha anunciado sus planes de filmar cuatro películas distintas sobre la banda más grande de la historia, una desde la perspectiva de cada miembro. Presumiblemente trabajará ocho días a la semana para llevarlo a cabo.

Según Pippa Harris, socia productora de Mendes, las películas juntas "contarán una única historia sobre la banda más célebre de todos los tiempos". Pero es un anuncio que plantea más preguntas que respuestas. En primer lugar -y sin ánimo de ofender a Sir Sam-, ¿por qué Mendes, cuando Peter Jackson ya ha pasado años manipulando horas de material antiguo de The Beatles y audio de mala calidad grabado en macetas para ofrecernos su asombroso documental Get Back? ¿Cubrirá cada película exactamente la misma época, pero desde perspectivas diferentes? ¿Podría cada película tomar prestado un estilo o género diferente para adaptarse mejor al protagonista? Y, sobre todo, ¿cuál Beatle nos dará la mejor película?

Con un controvertido romance relámpago, incursiones en el activismo y un trágico asesinato con sólo 40 años, la historia de la vida de John Lennon es la más obviamente dramática. No es de extrañar que ya haya sido tratada en Hollywood, más recientemente en la película de Sam Taylor-Johnson Nowhere Boy (2009). Es una evocación decente de sus primeros años, con Aaron Taylor-Johnson en el papel del joven músico y Kristin Scott Thomas como su formidable tía Mimi. Otros han abordado su matrimonio con Yoko Ono (una producción televisiva imaginativamente titulada John and Yoko: A Love Story, en la que un joven Peter Capaldi interpreta a George Harrison), su muerte en 1980 (la criticada Chapter 27, también conocida como la película en la que Jared Leto desarrolló gota mientras engordaba para interpretar al asesino Mark David Chapman), e incluso unas vacaciones que se tomó con su manager Brian Epstein en 1963 (The Hours and Times).

Mendes, por tanto, tendrá que trabajar mucho para encontrar un nuevo punto de vista sobre uno de los músicos más famosos de todos los tiempos. Para ello, tendrá que ir más allá de las hagiografías y aportar matices a un personaje difícil, que a menudo podía ser cáustico y cruel: él mismo admitió que maltrataba verbal y físicamente a su primera esposa, Cynthia, y que también tenía una relación tensa con su hijo, Julian. Sin embargo, según Harris, aunque el proyecto cuenta con el beneplácito de The Beatles y sus familias, no hay "ninguna sensación de que la banda quiera que cuente una versión particular 'autorizada' de su ascenso al éxito", sin "nada fuera de los límites", por lo que quizás no se sienta obligado a endiosar a su tema.

De todos los Beatles, es Paul McCartney, el Paul sólido y directo, el que probablemente encajaría mejor en el formato tradicional de biopic de rock: los orígenes humildes, la tragedia temprana de la muerte de su madre, el genio precoz, los años drogadictos de Sgt. Pepper y la historia de amor con Linda. Probablemente se omitiría la parte de Wings, antes de pasar a imágenes reales de, por ejemplo, su actuación en Glastonbury en 2022, para mostrar cómo sigue vigente. Tiene "Bafta garantizado" escrito por todas partes.

Pero ¿qué tal un thriller conspirativo sobre la leyenda urbana "Paul está muerto", cuando los fans se convencieron de que McCartney había muerto en un accidente de auto y había sido sustituido por un impostor de gran talento? ¿Una comedia romántica sobre la vida en la granja con Linda (con publicidad de salchichas vegetarianas)? ¿O simplemente una investigación psicológica en profundidad sobre uno de los grandes interrogantes de The Beatles: por qué Paul provocó la ira de sus compañeros de banda para pasarse días grabando "Maxwell's Silver Hammer", una extraña canción infantil sobre un maníaco que empuña un martillo, que estaba convencido de que tenía madera para convertirse en un éxito?

En lo que respecta a la película de George Harrison, se puede sugerir humildemente el título See You Round the Clubs ("Nos vemos en los clubes"), en homenaje a su abrupta despedida cuando abandonó brevemente la banda durante las sesiones de Let It Be. Empezamos con Harrison saliendo a grandes zancadas de los estudios Twickenham, con uno de sus enormes abrigos mullidos, antes de retroceder hasta su encuentro con Lennon y McCartney cuando era adolescente. Luego le seguimos mientras empieza a sentirse marginado creativamente y se mete de lleno en el yoga, antes de una dimisión sorprendentemente discreta ("Creo que voy a dejar la banda ahora", dice en Get Back, con un eufemismo muy norteño) y una tentativa reconciliación final. Se agrega una escena post-créditos con Eric Clapton y ya está.

Harrison, que se autodenominó "el Beatle de clase turista" en alusión a su estatus secundario en la banda, daría para un estudio de personajes realmente fascinante. Está el triángulo amoroso entre él, su esposa Pattie Boyd y Clapton, con quien Harrison mantuvo buenas relaciones incluso después de que su amigo se casara con su ex. Su paso por el supergrupo de rock The Travelling Wilburys (en el que también estaban Tom Petty, Jeff Lynne de la ELO, Roy Orbison y Bob Dylan). Y el espeluznante episodio en el que un intruso le asestó 40 puñaladas y estuvo a punto de morir ("No era un ladrón y desde luego no estaba haciendo una prueba para los Travelling Wilburys", bromeó Harrison más tarde).

Y, por supuesto, tenemos a Ringo Starr. Siempre el blanco de las bromas de los Beatles, se merece reír último por fin. Siempre se lo pintó como un alma sencilla, dispuesta a aparecer, cantar "Octopus's Garden" y aporrear algunos tambores, así que Mendes podría apoyarse en ese personaje despreocupado y mostrarnos a Ringo paseando por el Londres de los sesenta, tropezándose con los grandes nombres de la época e invitándoles a unas pintas en su pub, The Flying Cow. Todo esto, por supuesto, narrado por el propio Starr, con el mismo tono cálido que utilizaba en sus doblajes de Thomas & sus amigos. Tiene todas las papeletas para convertirse en un éxito de culto y, tomando prestada una frase de "Act Naturally", uno de los pocos temas de The Beatles en los que Ringo puso la voz, "podría ganar un Oscar, nunca se sabe".



