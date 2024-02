El Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) informó que, producto de la suba maratónica de precios en el sector, la venta de medicamentos cayó en picada en más de 10 millones de unidades por mes, afectando gravemente la adherencia de los tratamientos crónicos.



El titular de la entidad, Rubén Sajem, explicó por AM750 que desde noviembre a la fecha los medicamentos aumentaron 40 puntos por encima de la inflación. “Estamos hablando de un 110 por ciento desde noviembre, en tres meses”, señaló sobre los datos con corte en enero.

Esto no fue algo totalmente inesperado. “Veníamos viendo que la gente no puede acceder a los medicamentos - alertó -. A veces lo compran y a veces no. Ahora, el viernes pasado emitimos el informe y, paralelamente, hay una baja muy preocupante en el uso de los medicamentos”.



“Hay una caída de 10 millones de unidades por mes, considerando enero. De los cuales el 70 por ciento son recetados. Muchos para enfermedades crónicas”, explicó.

Medicamentos para pocos

Según informaron desde Ceprofar, los medicamentos aumentaron más de 110 por ciento en los últimos tres meses, 40 por ciento por encima de la inflación. Esto hizo que se dejara de comprar más de 10 millones de unidades mensuales.

Medidos en el período que va desde el noviembre de 2023 hasta el 31 de enero del 2024, los medicamentos recetados más usados incrementaron sus precios un 111,9 por ciento, cuando la inflación promedio fue del 70,8 por ciento.

En tanto, las mediciones en enero muestran una “preocupante” caída en las compras de medicamentos. Comparado con el año anterior, la caída en las compras fue del 18,2%, medida en unidades (representa 10.867.00 unidades).

A los medicamentos recetados le corresponde una caída del 16%, que representa 6.874.000 unidades; con unidades se hace referencia a la cantidad de envases de medicamentos que se dejan de comprar, es decir que las cifras indicadas corresponden a tratamientos caídos durante el mes de enero, en este caso, por lo que los datos son preocupantes.